Fracțiunea PAS, după declarațiile Avocatei Poporului: „Așteptăm decizia de demisie. Dumneaei își va depune demisia fie vineri, fie la începutul săptămânii viitoare”

Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) susțin că „așteaptă ca Natalia Moloșag să-și onoreze promisiunea făcută și odată ce va finaliza controlul de verificare pe care l-a inițiat în cadrul Oficiului Avocatului Poporului (OAP) să-și dea demisia din funcția de Avocată a Poporului”.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă deputatul PAS Radu Marian ne-a comunicat că implicarea lui Dumitru Godorog, un cetățean pe care Natalia Moloșag, actuala Avocată a Poporului, l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017, în cadrul Oficiului Avocatului Poporului „a fost o greșeală” de pe urma căreia reputația instituției are de suferit. În context, parlamentarul a declarat că așteaptă ca Natalia Moloșag să-și depună demisia din funcția de Avocată a Poporului.

„Implicarea acestei persoane terțe în cadrul instituției a fost o greșeală și este clar că reputația instituției Avocatului Poporului are de suferit. Am înțeles de la doamna avocat că urmează să-și prezinte demisia după ce dânsa va duce la bun sfârșit un control intern. Cum am zis, așteptăm decizia de demisie”, a declarat Radu Marian, deputat PAS.