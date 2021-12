Natalia Moloșag: „După finisarea unui control inițiat în cadrul instituției Avocatului Poporului, sunt gata să-mi dau demisia. Vor să mă reducă la tăcere”

Natalia Moloșag a declarat miercuri, 1 decembrie, în cadrul unui briefing de presă, că își va depune demisia din funcția de Avocată a Poporului după ce sa va finaliza un control de verificare pe care l-a inițiat în cadrul instituției odată cu preluarea mandatului.

Avocata Poporului, Natalia Moloșag, a anunțat că, începând cu 2018, i-a oferit lui Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017, o funcție în cadrul Cabinetului Avocatului Natalia Moloșag pentru a-l ajuta pe clientul său să se reîncadreze în societate. Odată cu numirea în funcția de Avocată a Poporului, Moloșag susține că i-a propus lui Godorog să continue colaborarea, oferindu-i consiliere și oferindu-i, temporar, un post de muncă. Astfel argumentează Natalia Moloșag apariția lui Dumitru Godorog la evenimentele organizate de Oficiul Avocatului Poporului.

În context, Moloșag a declarat că își va depune demisia din funcție după ce va fi efectuat și finalizat un control de verificare în cadrul instituției care a fost inițiat odată cu preluarea mandatului de Ombudsman și după ce organele competente se vor expune pe „verificările efectuate și descoperirile de la OAP”.

Natalia Moloșag

„Poate a durat un pic mai mult apariția mea în spațiul public cu referire la cele difuzate în spațiul public. Vreau să fac o declarație pentru a exclude manipulările. Vreau să mă înțelegeți în ce situație sunt, sunt atacată din toate părțile. (…) Pentru a aduce claritate și corectitudine cu referința la Dumitru Godorog am fost avocata lui, am fost persoana responsabilă de reîncadrarea în societate a domnului Godorog. (…)

În 2018 am fost avocata domnului Godorog. Acesta și-a recunoscut pedeapsa. Vreau să insist asupra faptului că lipsa de muncă a persoanelor care au fost eliberate din penitenciar este o mare problemă. Din 2018 i-am oferit posibilitatea să facă parte din cabinetul meu. Acesta a dat dovadă de compătimire și echidistanță. În ce măsură a fost corect din partea mea rămâne de văzut. Consider că i-am dat acestui om o șansă la reabilitare. Odată cu numirea în funcția de Avocat al Poporului i-am acordat în continuare consiliere. Dumnealui a prestat servicii cu caracter gratuit. Era gata să facă voluntariat. Acesta nu a avut acces la date cu caracter personal. A fost implicat strict ca personal tehnic. Această persoană nu a fost implicată și nu a avut competențe decizionale în activitatea Avocatului Poporului. Dumnealui mi-a asigurat deplasarea și protecția fizică pentru că am fost amenințată. (…) Sunt gata să răspund pentru tot ce declar astăzi. (…) Poate din lipsa de experiență am admis o lacună. (…) Vreau să menționez că demisia mea nu va ține de informațiile apărute în spațiul public precum că aș fi admis o încălcare de mandat în calitate de Avocat al Poporului, ci exclusiv pentru nu a afecta credibilitate instituției pe plan intern și extern. Dacă se va considera că eu am afectat într-un fel sau altul funcția acestei instituții voi examina posibilitatea demisiei din funcție.

Nu am o relație cu dumnealui. Eu am un soț, am doi copii. El este asistent, este o persoană de încredere care mi-a demonstrat asta timp de trei ani. (…) Acest contract a fost făcut temporar. Eu am contractat această persoană nu doar pentru a-mi asigura pază, dar pentru a mă face funcțională. Persoana în cauză s-a isprăvit cu posibilitate de a mă proteja. La toate evenimentele la care am participat, inclusiv la plantarea copacilor, el s-a isprăvit. Contractul dumnealui este temporar și expiră la 31 decembrie. Reieșind din situația care s-a întâmplat mi-a comunicat că este gata să se retragă dacă se consideră că imaginea lui va afecta imaginea instituției. (…) Știind cine stă în spatele acestor informații, inclusiv angajați din OAP, eu după cum v-am spus după finalizarea controlului sunt gata să-mi dau demisia. Eu nu am făcut vreo acțiune care ar denigra imaginea instituției. Acest control durează încă câteva zile. Eu am informat organele despre cele depistate și așteptat reacția lor. Eu cred că toate aceste lucruri au fost făcute pentru a mă aduce la tăcere ca eu să nu spun ce am descoperit. (…) Recent am expediat scrisoare la SIS”, a declarat Natalia Moloșag.

La 30 noiembrie, peste 95 de organizații, membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic au solicitat explicații publice de la Avocata Poporului privind „statutul în cadrul instituției a cetățeanului Dumitru Godorog”, iar în cazul în care informațiile descrisă în presă se confirmă organizațiile au cerut ca Natalia Moloșag să își dea demisia din funcție.

ZdG a scris că Natalia Moloșag, Avocata Poporului, a fost surprinsă de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017 la 4 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

Surse ale ZdG din cadrul Oficiului Avocatului Poporului au confirmat informațiile despre implicarea lui Dumitru Godorog în activitatea de zi cu zi a Oficiului Avocatului Poporului (OAP). Acestea au precizat că acesta ar fi ales chiar și mașina cu care se deplasează în interes de serviciu împreună cu Avocata Poporului.

ZdG a reușit să confirme faptul că persoana care apare în imagini alături de Avocata Poporului și este implicată în activitatea instituției conduse de Natalia Moloșag este același Dumitru Godorog, condamnat în 2017 pentru proxenetism.

În septembrie curent, Natalia Moloșag a fost numită de către Parlament în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile omului, pe un termen de 7 ani. ZdG a scris anterior că Natalia Moloșag este de profesie avocată. În 2015, aceasta a fost aleasă în funcția de Decan al Baroului Chișinău. Atunci, pentru ea au votat 283 de avocați. Ulterior, la 22 decembrie 2015, Adunarea Generală Extraordinară a Baroului Chişinău a revocat-o din funcție pe Natalia Moloșag, decanul Baroului Chișinău. În 2020, Natalia Moloșag a reprezentat în instanță interesele Maiei Sandu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de atunci la prezidențiale și actuala președintă a R. Moldova. Detalii aici