LIVE/ Declarațiile Avocatei Poporului, Natalia Moloșag, după cea fost surprinsă la evenimente organizate de instituție alături de un fost client, condamnat penal pentru proxenetism

Avocata Poporului, Natalia Moloșag, susține un briefing de presă miercuri, 1 decembrie, după ce a fost surprinsă la evenimente organizate de instituție alături de un fost client, condamnat penal pentru proxenetism.

LIVE TEXT

„Eu vrea să-mi cer scuze, poate a durat un pic mai mult apariția mea în spațiul public cu referire la cele difuzate. Vreau să fac o declarație de presă pentru a exclude toate manipulările. În 2018 am fost avocata domnului Godorog. Acesta și-a recunoscut vina. Vreau să insist asupra faptului că lipsa de muncă a persoanelor care au fost eliberate din penitenciar este o mare problemă. Din 2018 i-am oferit posibilitatea să facă parte din Cabinetul Avocatul Natalia Moloșag. Acesta a dat dovadă de compătimire și echidistanță. În ce măsură a fost corect din partea mea rămâne de văzut. Consider că i-am dat acestui om o șansă la reabilitare. Odată cu numirea în funcția de Avocat al Poporului i-am acordat în continuare conciliere. Dumnealui a prestat servicii cu caracter gratuit. Era gata să facă voluntariat. Acesta nu a avut acces la date cu caracter personal. A fost implicat strict ca personal tehnic.

Natalia Moloșag, Avocat al Poporului

În activitatea mea, stimată societate, stimați colegi, în 15 ani de activitate întotdeauna m-am condus de lege, niciodată nu mi-am permis să depășesc limitele acestei legi. Profesia mea este despre oameni și despre demnitate. Rezultatele muncii mele au fost bazate pe principiile legalității, transparenței. Așa mă știu oamenii acestei țări. Eu am venit în această funcție cu imaginea de om integru și transparent. Admit că din lipsa de experiență, deoarece 15 ani am făcut avocatură, am omis lacune. Admit acest lucru, dar nu este o încălcare de lege. Pe parcursul acestei doi luni dacă verificați informațiile publice mereu am fost în vizor, am fost criticată. Demisia mea nu va ține de ceea ce a apărut în spațiul public ca informații denigratoare și că eu am admis încălcarea obligațiilor mele în calitate de Avocat al poporului. Pentru mine încrederea cetățenilor acestei țări este cel mai important lucru. În cazul în care după un control se va considera că eu am afectat într-un fel sau altul prin îndeplinirea funcției de Avocat al Poporului, voi examina posibilitatea demisiei din funcție. Aveam nevoie de un om de încredere, iar dumnealui mi-a demonstrat-o. A fost semnat un contract cu titlu gratuit ca personal auxiliar. Dumnealui îmi asigura protecția fizică pentru că eu am fost amenințată.

Dumnealui a participat la ședințe asigurându-mi securitatea. În contract era stipulat faptul că dumnealui trebuia să noteze informații despre activități care se desfășurau pe domeniul administrativ și tehnic. Nu am o relație personală cu dumnealui. Am un soț și doi copii”, a declarat Moloșag.

Pe 30 noiembrie, Ziarul de Gardă a scris că Natalia Moloșag, Avocata Poporului, a fost surprinsă de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat pentru proxenetism în anul 2017 la 4 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

Informația despre faptul că Dumitru Godorog este implicat în activitatea Oficiului Avocatului Poporului a fost publicată pentru prima dată luni, 29 noiembrie, de către bloggerul Eugeniu Luchianiuc. Acesta a menționat că „Dumitru participă la ședințele de lucru ale OAP, alături de Avocata Poporului, realizând înregistrarea audio a discuțiilor șefilor de direcții pe mandat, inclusiv cronometrând timpul discuțiilor, împiedicând angajații OAP să informeze AP pe subiecte ce țin de mandat. Adică, o terță persoană, neangajată, interceptează, stochează și prelucrează date cu caracter personal, încâlcând legislația în vigoare, toate sub protecția Avocatei Poporului. Pe parcurs, Dumitru, studiază, analizează, verifică și se expune pe marginea petițiilor, dosarelor și altor procese ce au loc în instituție, toate sub protecția și din numele Avocatei Poporului”.

Surse ale ZdG din cadrul Oficiului Avocatului Poporului au confirmat informațiile despre implicarea lui Dumitru Godorog în activitatea de zi cu zi a Oficiului Avocatului Poporului. Acestea au precizat că acesta ar fi ales chiar și mașina cu care se deplasează în interes de serviciu împreună cu Avocata Poporului.

Ziarul de Gardă a reușit să confirme faptul că persoana care apare în imagini alături de Avocata Poporului și este implicată în activitatea instituției conduse de Natalia Moloșag este același Dumitru Godorog, condamnat în 2017 pentru proxenetism.