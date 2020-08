Dodon, despre criticile de după întâlnirea cu artiștii: „A avut loc nu la inițiativa mea, eram pe alături, nu s-a încălcat nimic”

Președintele R. Moldova, Igor Dodon, susține că se află „în situația” că, indiferent de ce va face, va fi criticat, iar el nu a încălcat nimic atunci când a mers luni la întâlnirea cu artiștii.

Mai mult, șeful statului afirmă că nu planificase să meargă la evenimentul de la Butuceni, dar era în preajmă și a fost invitat de către organizatori.

„Sunt criticat deseori pentru ceea că sunt activ. În primul rând, nu s-a încălcat absolut nimic, a fost o întâlnire în aer liber, unde au fost 20-30 de persoane.

Întâlnirea a avut loc nu la inițiativa mea, a fost lansată o inițiativă din partea unei companii publicitare, care, în contextul campaniei pe care am lansat-o încă în 2011, „Iubesc Moldova”, a filmat câteva clipuri și promovează cultura moldovenească. Au spus: uite, suntem acolo, puteți să treceți?

Eram pe alături, am intrat 5-10-15 minute și am mers mai departe. Nu văd nicio problemă. Nu a fost o întâlnire planificată din timp. Am trecut, i-am salutat și am mers mai departe, dar unii fac show-uri”, a comentat Dodon în cadrul unei ediții speciale din 26 august de la Moldova 1.