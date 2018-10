„Urmele” lui Șor la Air Moldova

La o săptămână după ce au fondat compania „Civil Aviation Group”, care a preluat operatorul aerian de stat „Air Moldova”, cei doi cetățeni ai R. Moldova din această afacere s-au asociat, într-o altă companie înregistrată în R. Moldova, cu un off-shore din Marea Britanie, gestionat de doi cetățeni ai Israelului. Decizia israelienilor de a se implica în afaceri la Chișinău a fost luată pe 10 august în orășelul Herzliya, acolo unde se afla, în aceeași perioadă, și Ilan Șor, controversatul primar de Orhei.

Legăturile dintre privatizarea „Air Moldova” și Ilan Șor nu se opresc însă aici. Exact pe când se aștepta oficializarea privatizării „Air Moldova”, compania l-a cooptat în staff pe un om de afaceri din anturajul lui Șor. Între timp, cetățenii R. Moldova implicați în privatizarea „Air Moldova” nu au vorbit public despre noua lor achiziție, iar solicitați de ZdG, au refuzat să răspundă la întrebări.

Compania aeriană de stat „Air Moldova” a ajuns în mâinile a doi cetăţeni ai R. Moldova stabiliţi de mai mulţi ani în străinătate: Andrei Ianovici şi Serghei Melnik. Cei doi deţin împreună 51% din capitalul social al firmei „Civil Aviation Group”, pe care au fondat-o pe 23 august 2018 şi care a fost desemnată de Agenţia Proprietăţii Publice învingătoarea concursului privind privatizarea „Air Moldova”.

„Civil Aviation Group” a fost singura entitate care a depus o ofertă pentru preluarea singurului operator de zboruri cu capital de stat din R. Moldova. Cei doi cetăţeni ai R. Moldova au preluat „Air Moldova” împreună cu societatea pe acţiuni din România, „Blue Air Aviation”, care gestionează cea mai mare companie aeriană de peste Prut — „Blue Air” şi care deţine 49% din capitalul social al „Civil Aviation Group”, proprietara din acte a „Air Moldova”.

ZdG vă prezintă detalii noi despre cele trei părţi implicate în afacerea „Air Moldova”: cine sunt, ce relaţii au, ce afaceri gestionează, dar şi cine este omul din anturajul lui Ilan Şor care „a aterizat” la „Air Moldova” după preluarea companiei.

Conferinţa comună a „Air Moldova” şi „Blue Air”, 3 întrebări fără răspunsuri

Luni, 8 octombrie 2018, pe Aeroportul Internaţional Chişinău, reprezentanţii companiei aeriene „Blue Air” şi cei ai „Air Moldova” au susţinut un briefing de presă comun. La eveniment au participat Marius Puiu, directorul „Blue Air”, Tudor Constantinescu, directorul comercial al companiei, Dzintars Pomers, directorul „Civil Aviation Goup” şi Iulian Scorpan, directorul „Air Moldova”.

În cadrul briefing-ului a fost oferită informaţie despre planurile noii conduceri şi cele ale investitorilor reprezentaţi de compania românească privind dezvoltarea operatorului din R. Moldova.

La final, au fost adresate doar trei întrebări, dar niciun răspuns nu a dezlegat misterele din jurul privatizării „Air Moldova”. La eveniment nu au participat cei doi cetăţeni ai R. Moldova care deţin împreună 51% din capitalul social al „Civil Aviation Goup”, iar reprezentanţii „Blue Air” au evitat chiar să le pronunţe numele, spunând despre ei că sunt „investitori moldoveni”.

Fiind întrebaţi despre soarta companiei moldoveneşti după privatizare, dar şi despre datoriile acesteia, reprezentanţii „Blue Air” au comunicat că profilul, denumirea sau identitatea „Air Moldova” nu se vor schimba, iar compania îşi va continua activitatea, doar că va avea deja acces la resurse şi posibilităţi suplimentare.

În cadrul conferinţei, reprezentanţii „Blue Air” au precizat că, în următoarele 3-4 luni, va începe achitarea datoriilor istorice ale „Air Moldova” şi că acest pas va fi făcut împreună cu „investitorii din R. Moldova”.

Moldoveni din SUA şi din Emiratele Arabe Unite au venit la Chişinău

ZdG a consultat actele ce au stat la baza fondării „Civil Aviation Group”. Procedura de înregistrare a companiei s-a efectuat pe parcursul a două zile, 22 şi 23 august 2018.

La Agenţia Servicii Publice s-au prezentat ambii cetăţeni ai R. Moldova din această afacere: Serghei Melnik şi Andrei Ianovici, în timp ce interesele companiei „Blue Air” au fost reprezentate, prin procură, de avocatul român Iulius Jipescu. În calitate de administrator al „Civil Aviation Group” a fost instalat letonul Dzintars Pomers, fost director al Aeroportului Internațional din Riga.

Cetăţenii R. Moldova au vărsat în capitalul social al companiei nou create sume egale, câte 127,5 mii de lei, în timp ce „Blue Air Aviation” a contribuit cu 245 mii de lei, astfel formându-se capitalul social al „Civil Aviation Group” de 500 de mii de lei, echivalentul a puțin peste 25 de mii de euro. Procentual, Melnik şi Ianovici deţin câte 25,5% din capitalul social, iar împreună, 51%, celelalte 49% revenind la „Blue Air Aviation”.

CV-ul lui Serghei Melnik

Serghei Melnik (semnează cu numele de Serguei Melnik), unul din cei trei proprietari din acte ai „Air Moldova”, este originar din Edineţ. Are 46 de ani, împliniţi pe 17 august. De mai mulţi ani e plecat în Statele Unite ale Americii (SUA), acolo unde şi-a întemeiat o familie.

Numele său a devenit cunoscut opiniei publice în 2016, când şi-a depus candidatura la funcţia de guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). În scrisoarea de intenţie, Melnik a relatat că a ajuns în SUA în ultimul an de studii, prin intermediul unui program pentru studenţi şi că a revenit în „ţara tuturor posibilităţilor” după ce a activat la o bancă din Chişinău.

Este absolvent al Universităţii de Stat din Moldova, unde a obţinut diploma de jurist, iar în R. Moldova a mai activat la Compania vinicolă „Asconi”. Fiind în SUA, Melnik a fost cel care a contribuit la promovarea firmei în SUA şi la listarea ei la bursa Nasdaq de peste ocean. Ulterior, însă, vinăria a fost scoasă de la bursă.

Conform CV-ului său, publicat în perioada când a candidat la funcţia de guvernator al BNM, Melnik este preşedinte al Corporaţiei „Wolf Blitz”, o companie de consultanţă corporativă care oferă, în special, consultanţă generală în domeniul afacerilor.

Conform informaţiilor publice, Serghei Melnik locuieşte în orăşelul Oviedo, statul Florida, într-un townhouse care valoarează 300 de mii USD (aproximativ 5 milioane de lei). Melnik este vecin cu sora sa, Alina, care locuieşte şi ea în SUA, fiind căsătorită cu un cetăţean american. I-am remis mai multe întrebări lui Serghei Melnik prin emailurile personale sau ale companiei pe care o gestionează, dar acesta nu ne-a răspuns.

Vedeți, mai jos, CV-ul lui Serghei Melnik

CV-ul şi firmele lui Andrei Ianovici

Andrei Ianovici, celălalt cetăţean al R. Moldova din afacerea „Air Moldova”, are 39 de ani şi, conform profilului său de pe Linkedin, în anii 1996-1999, a studiat la Facultatea limbi străine de la USM. În acelaşi CV se spune că, în 2011-2013, a fost director de operaţiuni aeriene (director of air operations) în cadrul companiei aeriene „Aquiline International Corporation”, cu sediul central în Sharjah, Emiratele Arabe Unite (EAU), iar între 2012 şi 2015 a fost manager de siguranţă (safety manager) la „AG IR” LTD.

Din septembrie 2015 şi până în prezent este manager de siguranţă la compania aeriană „AMS Airlines”, fondată în Georgia, care operează în special în zona Golfului Persic, având sediul operaţional în zona liberă a Aeroportului Internaţional Sharjah din EAU. De altfel, Andrei Ianovici este stabilit de mai mulţi ani împreună cu familia sa în EAU.

La Chişinău, Ianovici este cofondator la patru firme: „Civil Aviation Group” (noua proprietară a „Air Moldova”), „Air Jet Company” (fondată pe 30 august 2018), „SAAS-Club” (fondată în 2000) şi „Aergrup-ITA”, fondată în 2004, avându-i cofondatori pe Vasili Bobrov, Iuri Zdorov şi Clubul Republican Tehnico-Sportiv ITA. La ultimele două firme Ianovici este şi administrator.

Soţia sa, Oxana Josan, nu este fondatoare sau administratoare la vreo firmă în R. Moldova. Soţii Ianovici deţin două apartamente în sect. Botanica al mun. Chişinău, unul de 75 m.p. şi altul de 50 m.p. Totuşi, Andrei Ianovici are viza de reşedinţă într-un apartament al mamei sale de pe bd. Dacia. L-am contactat pe Andrei Ianovici pe o reţea de socializare. Marţi, 9 octombrie, i-am expediat acestuia mai multe întrebări însă Ianovici nu ne-a răspuns. La fel nu ne-a răspuns la mesaje şi soţia sa, Oxana Josan.

Ianovici, coproprietar al „AMS Airlines” din Georgia

Andrei Ianovici nu este doar angajat la „AMS Airlines”. El este și unul dintre asociaţii companiei, alături de rusul Serghei Samarin, georgianul Mirian Chkoidze şi compania „Apollax Group”, înregistrată în Georgia.

Potrivit datelor de pe site-ul oficial, „AMS Airlines”, specializată în transportul aerian de mărfuri (cargo), a fost fondată în 2014 şi a primit certificatul de operator aerian de la Agenţia Aviaţiei Civile din Georgia pe 28 septembrie 2015, iar pe 2 octombrie a efectuat primul zbor. Compania deţine o flotă compusă din 5 aeronave Airbus A300, produse între 1981 şi 1984.

La sfârşit de septembrie, numele „AMS Airlines” a fost în mijlocul unui scandal în Georgia, legat de expirarea certificatului de operator aerian. Vaso Urushadze, directorul unui ONG din domeniul transportului, numit „HUB Georgia”, acuza „AMS Airlines” că efectuează zboruri comerciale în lipsa certificatelor necesare, care ar fi expirat pe 28 septembrie, provocând astfel probleme de imagine domeniului aviatic georgian. De asemenea, Vaso Urushadze susţinea că reprezentanţii „AMS Airlines” ar exercita presiuni asupra autorităţilor aeronautice din Georgia pentru eliberarea autorizaţiilor.

Printr-un comunicat difuzat în presa georgiană pe 2 octombrie, compania a respins acuzaţiile, reprezentanţii ei declarând că deţineau o nouă licenţă de zbor, datând cu 24 septembrie, în timp ce licenţa veche expira pe 28. Totodată, „AMS Airlines” califica drept „informaţii false” acuzaţiile că ar avea legătură cu Rusia şi cu omul de afaceri rus Sergei Polsky, precizând că doar unul dintre fondatori este cetăţean rus – Serghei Samarin.

„Blue Air”, fondată de un milionar anchetat penal

Compania „Blue Air”, cel de-al treilea asociat în afacerea „Air Moldova” şi-a început activitatea pe 13 decembrie 2004, în prezent operând peste 100 de rute. Este cea mai mare companie aeriană din România, iar în 2017 a avut 5 milioane de pasageri şi o cifră de afaceri de circa 400 milioane de euro. „Blue Air” a devenit cea mai mare companie românească în 2016, după ce a depăşit compania de stat „Tarom” după numărul de pasageri transportaţi.

„Blue Air” a fost fondată de omul de afaceri Nelu Iordache şi deţinută până în 2013 de acesta prin intermediul firmei „Romstrade”. În 2013 însă Iordache este reţinut şi acuzat penal pentru fapte de corupţie, iar de aici au început şi problemele pentru companiile pe care acesta le deţinea, inclusiv „Blue Air”, care a fost vândută după ce „Romstrade”, principalul creditor, a intrat în insolvenţă.

În luna mai 2013, firma „Airline Management Solutions”, înfiinţată cu o lună înainte de patru acţionari români, a preluat fondul de comerţ al „Blue Air” printr-o tranzacţie în sumă de 30 milioane de euro, care includea şi asumarea unor obligaţii de 28 de milioane de euro.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului la care făcea referire presa din România, „Airline Management Solutions” a fost înfiinţată pe 17 aprilie, având în calitate de acţionari patru persoane fizice din Bucureşti: Teodor Cristian Rada (33%), Marius Mihail Puiu (33%), Tudor-Zamfir Constantinescu (17%) şi Luciana Păunescu (17%). Cei patru acţionari ai companiei „Airline Managament Solutions” erau foşti sau actuali angajaţi ai „Blue Air”, doi dintre ei fiind foşti piloţi, iar în presa de peste Prut se specula ipoteza că, de fapt, Nelu Iordache ar fi deţinut, în continuare, compania „Blue Air”.

În vara anului 2018, Nelu Iordache, într-un interviu, i-a acuzat însă pe Victor Ponta şi Sebastian Ghiţă de preluarea companiei şi organizarea arestării sale. „Din informaţiile mele, acum firma Blue Air este controlată de nişte oameni aflaţi în spatele domnilor Ponta şi Ghiţă. Era o practică să vâneze business-urile ce erau foarte bune. Sub eticheta de luptă anticorupţie ei îşi făceau toate mendrele”, declara, recent, şi fostul primar al sectorului 5 din Bucureşti, Marian Vanghelie, la un post de televiziune din România.

Schimbări la „Blue Air” înainte de tranzacţia pentru „Air Moldova”

Cu doar o lună înainte de a se implica în procesul de privatizare al „Air Moldova”, „Blue Air” a trecut prin mai multe schimbări. Începând cu data de 3 august 2018, prin decizia Adunării Generale a Acţionarilor, compania şi-a schimbat forma de organizare juridică din Societate cu Răspundere Limitată (SRL) în Societate pe Acţiuni (SA). Totodată, şi compania care gestiona brandul „Blue Air” şi-a schimbat denumirea, devenind „Blue Air Aviation”.

De asemenea, la 3 septembrie 2018, printr-un comunicat de presă, „Blue Air” anunţa şi schimbări la nivelul conducerii. În fruntea companiei a fost instalat Marius Puiu, cel care i-a luat locul lui Gheorghe Răcaru, care era directorul general al operatorului aerian încă de la fondarea sa.

Conform datelor din Registrul Comerţului de la momentul fondării companiei „Civil Aviation Group”, firma „Blue Air Aviation” SA era fondată de Marius Puiu (45%), Teodor Rada (45%) şi companie înregistrată în Belgia „Maxi Travel” SPRL (10%).

Moldovenii de la „Air Moldova”, asociaţi cu doi cetăţeni ai Israelului într-un off-shore din Marea Britanie

La o săptămână de la înregistrarea „Civil Aviation Group”, Andrei Ianovici, împreună cu acelaşi Serghei Melnik şi o companie înregistrată în Marea Britanie, au fondat, la 30 august 2018, firma „Air Jet Company”.

Aici, exact ca şi în cazul „Civil Aviation Group”, Andrei Ianovici deţine o cotă de 25,5%, Serghei Melnik – 25,5%, iar firma britanică „Air Global Group” – 49%.

La rândul ei, „Air Global Group”, deşi are adresa juridică în Londra, este deţinută de cetăţeanul israelian Evgheni Mouzika (99%) şi Rami Mashinnsky (1%) şi el cu origini israeliene, având dublă cetățenie, cehă și israeliană. Conform informațiilor din presa cehă, Rami oferă servicii de consultanță juridică.

Documentele consultate de ZdG arată că, la crearea firmei din Moldova („Air Jet Company”), compania engleză „Air Global Group” a fost reprezentată, prin procură, de un alt cetăţean israelian – Igor Trachtenberg. Procura făcută în Israel a fost legalizată în R. Moldova la notarul Olga Bondarciuc, cunoscută pentru legalizarea mai multor tranzacţii notorii din R. Moldova.

De asemenea, la Agenţia Servicii Publice, Andrei Ianovici a fost reprezentat prin procură de către celălalt cofondator – Serghei Melnik. Procura a fost întocmită la biroul notarului Carolina Panuş cu două zile mai devreme, pe 28 august, şi este valabilă 3 ani.

Administrator al „Air Jet Company”, ca şi la „Civil Aviation Group”, a fost desemnat letonul Dzintars Pomers.

Coincidenţă? Şor, în vacanţă în orăşelul în care a avut loc adunarea acţionarilor din Marea Britanie

Documentele consultate de ZdG arată că decizia companiei britanice de a se implica în fondarea unei firme la Chişinău a fost luată la adunarea generală a acţionarilor care a avut loc în oraşul Herzliya din Israel la data de 10 august 2018.

Coincidenţă sau nu, Ilan Şor, controversatul primar de Orhei, cel care controlează prin intermediul „Avia Invest” Aeroportul Internațional Chişinău, a efectuat o vizită în Israel în perioada 9-19 august 2018.

Conform newsmaker.md, Şor şi familia acestuia au fost cazaţi într-un hotel din orăşelul Herzliya, amplasat pe coasta Mării Mediterane, acolo unde au sărbătorit ziua de naştere a fiului cântăreţei Jasmin, soția lui Ilan Șor.

Dacă „Civil Aviation Group”, firmă care gestionează compania „Air Moldova” are ca obiective de activitate declarate „activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene; activităţi de închiriere şi leasing de echipamente de transport aerian; alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi; alte intermedieri financiare”, în cazul „Air Jet Company”, la obiectivele de activitate se adaugă şi „transporturi aeriene de pasageri; transporturi aeriene de marfă; activităţi ale agenţiilor turistice sau „alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică”.

Partenerul de afaceri al surorii lui Baliţchi şi prietenul Marinei Tauber, cooptat la „Air Moldova”

În perioada în care se aştepta anunţul despre oficializarea privatizării „Air Moldova”, Andrei Nesterov, un om de afaceri despre care ZdG a scris anterior că este partener de afaceri în cadrul companiei „Truffe” SRL cu Mariana Koegel, sora lui Tudor Baliţchi, fostul şef al Serviciului Vamal al R. Moldova, acum angajat în cadrul holdingului controversatului Ilan Şor, a fost cooptat în cadrul întreprinderii, iar mai mulţi angajaţi ne-au declarat că acesta este perceput drept unul din reprezentanţii noilor proprietari ai companiei.

Pentru a stabili funcţia lui Nesterov la „Air Moldova” am sunat la companie, solicitând să vorbim cu acesta. Ni s-a dat un număr de telefon fix la care îl putem găsi şi ni s-a comunicat că Nesterov îndeplineşte funcţia de director comercial. L-am sunat pe acel număr de telefon. După ce l-am întrebat cum a ajuns să lucreze la „Air Moldova”, Nesterov ne-a cerut să revenim peste o oră, doar că ulterior nu a mai răspuns la acel număr de telefon.

Contactat telefonic, Iulian Scorpan, directorul general „Air Moldova”, ne-a spus că Nesterov nu este angajat la Air Moldova şi ne-a invitat în oficiul său pentru a discuta. La întâlnire, Scorpan era însoţit de Gheorghe Răducan, pe care ni l-a prezentat drept directorul Departamentului comercial al „Air Moldova”.

Răducan a confirmat că Nesterov a fost cooptat în staff-ul „Air Moldova”, doar că a menţionat că acesta nu este angajat al companiei:

„El nu a fost angajat. Este un contract de consultanţă din data de 20 septembrie 2018 pentru programul nostru de chartere. Dumnealui are o experienţă destul de bogată în administrarea şi folosirea charterurilor şi în sezonul de iarnă şi în sezonul estival. Erau mai multe persoane, mai mulţi candidaţi. Era şi o companie de consultanţă străină, care a fost mult prea scumpă pentru noi. Condiţiile dlui erau mult mai avantajoase. În plus, acesta cunoaşte piaţa locală, aveam nevoie de experienţa lui”.

Răducan ne-a spus că perioada pentru care este semnat contractul de consultanţă cu Andrei Nesterov este de o lună, existând însă posibilitatea unei colaborări ulterioare. Acesta a precizat că Nesterov nu a fost angajat în baza unui concurs şi că a fost cooptat la iniţiativa sa şi a directorului „Air Moldova”, Iulian Scorpan, dar şi că nu ar exista vreo legătură între alegerea lui Nesterov şi privatizarea „Air Moldova”.

Vom reveni