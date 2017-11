La ce-i trebuie lui Dodon Chişinăul?

La ce îi trebuie lui Dodon Chişinăul, că nu va rezolva nimic, tot aşa cum nu rezolvă şi la Preşedinţie. Să-şi bată buzunarele? Ori să-l facă cadou lui Putin, cu ocazia vreunei noi vizite la Moscova? Chişinăul nu trebuie să intre pe mâini întâmplătoare. Cu atât mai mult pe mâna unor.

Chişinăul are de trecut duminică printr-o nouă „probă de foc”. Lumea capitalei şi toată municipalitatea va fi scoasă de dimineaţă „la tablă” şi supusă unui nou test de maturitate – pentru unii strict politică, conform jocului înscenat de autorii probei, pentru alţii – politică, dar şi morală, în funcție şi de „ce spune sufletul”, nu doar cugetul. Condiţia morală contează. De ce? Pentru că moralul, spre deosebire de politic, are reguli foarte clare de urmat şi atunci când nu ai o claritate şi nu ştii cum să procedezi politic, te întrebi: dar cum ar fi mai bine şi mai corect s-o faci din raţiuni morale? Ai o alternativă, o soluţie în plus la ce să faci şi cum să faci.

Pe duminică este anunţat referendum. La Chişinău şi în tot municipiul, un referendum pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoacă, pus la cale de Partidul Socialiştilor al preşedintelui Ig. Dodon şi sprijinit politic de „naşi”-ştii lui Renato Usatîi şi popular-europenii lui Iurie Leancă. Au declarat boicot referendumului liberalii lui Mihai Ghimpu, PAS-ul Maiei Sandu, Platforma DA a lui Andrei Năstase, comuniştii lui Vladimir Voronin şi PDM-ul lui Vlad Plahotniuc. Fac trimitere la partidele, vocea şi implicarea cărora ar putea influenţa rezultatele plebiscitului de duminică. Precizare: nici unul dintre partidele care au anunţat boicotarea referendumului, cu excepţia PL, nu i-au declarat sprijin politic şi nici de alt ordin lui Dorin Chirtoacă. Toate formaţiunile sunt unanime în ideea că Chirtoacă trebuie să lase primăria, dar prin demisie de onoare şi nu prin referendumul aranjat de socialişti, care „nu are nicio legătură cu problemele oraşului… Este o acţiune politică, preelectorală. Şi nu doar a socialiştilor, dar şi a preşedintelui Igor Dodon”, spune un comunicat de presă difuzat de PDM. Amintim că socialiştii (iniţial comunişti) au pierdut lupta pentru Chişinău cu Dorin Chirtoacă în două campanii electorale consecutive, avându-i candidaţi pe Igor Dodon şi Zinaida Greceanâi. Pe 19 noiembrie, urmează a treia confruntare. Cine pe cine? Referendumul, potrivit legii, va putea fi considerat valabil dacă va întruni o treime sau mai mult de o treime din numărul alegătorilor înscrişi în liste, iar revocarea din funcţie a lui Chirtoacă se poate întâmpla dacă împotriva lui va vota cel puţin acelaşi număr de alegători care l-au votat primar. În jur de 154 de mii de electori. În cazul în care lumea nu se va prezenta la vot, ori se va prezenta, dar va vota împotriva demiterii lui Chirtoacă, situaţia va rămâne cea de până la referendum, cu Dorin Chirtoacă primar general, ce-i drept, suspendat în continuare din funcţie pe durata anchetei în dosarul parcărilor cu plată. Chişinăul a mai fost trecut, după 1990, printr-un referendum, pe 5 septembrie 2010, în care a fost scoasă la consultare publică alegerea preşedintelui R. Moldova prin vot universal. Referendumul a eşuat. Comuniştii, care erau încă în forţă, inclusiv Ig. Dodon şi Z. Greceanâi – pe atunci încă membri ai PCRM, au boicotat referendumul. Lumea nu a ieşit la urne. Şi nu doar la Chişinău. Va fi de data asta altfel? Puţin probabil, chiar dacă situaţia lui Chirtoacă e şubredă, iar 3 mandate consecutive sunt, cu siguranţă, prea multe pentru acelaşi om la Primăria Chişinău. Deloc întâmplător în practica democraţiilor occidentale, nici la şefia statelor nu sunt admise mai mult de două mandate consecutive. Până şi V. Putin, care are o Rusie întreagă la dispoziţie, nu ştie ce să facă, să rişte un al treilea mandat pentru Kremlin sau nu? Nu-i simplu. Chişinăul are prea multe probleme, iar 10 ani în aceeaşi funcţie sunt prea mulţi ca să nu te şablonizezi, să nu faci şi nişte gafe sau să se treacă fără reproşuri şi supărări. Şi, în acest sens, s-ar putea ca lumea, căreia îi plac de fapt schimbările, să îşi dorească o schimbare, tot aşa cum a vrut-o cu Chirtoacă în 2011. Întrebarea e, cu cine? Că „şilo na mîlo” nu este soluţie. Igor Dodon, care pretinde Primăria Chişinău, tot aşa cum a pretins şi Preşedinţia, ce a făcut într-un an de când a „câştigat” alegerile, cu banii lui Putin şi cu suportul mediatic şi administrativ al PD? Ridicaţi-i promisiunile şi oricine poate număra până la 5, mai mult de nota „2” nu-i poate acorda. Pentru Primărie credeţi că are pe cineva mai bun? Mai cuminte, poate. Mai docil, cu atât mai mult. La ce îi trebuie lui Dodon Chişinăul, că nu va rezolva nimic, aşa cum nu rezolvă şi la Preşedinţie. Să-şi bată buzunarele, ori să-l facă cadou lui Putin, cu ocazia vreunei noi vizite la Moscova? Chişinăul nu trebuie să intre pe mâini întâmplătoare. Cu atât mai mult pe mâna unor afurisiţi, intraţi (sau aduşi) în politică pentru a transforma R. Moldova în marfă. După ce a câştigat anul trecut alegerile, Dodon a alergat la Krasnoselski (unsul lui Rogozin pentru Transnistria). Dacă, Doamne fereşte, se întâmplă să câştige referendumul, unde ar putea de data asta ajunge, boiernaşul Dodon? Curios lucru, cine îl va ajuta la referendum, în afară de Usatîi, că PD are de data asta alte planuri. Plahotniuc şi-a jucat jocul, până la referendumul lui Dodon. Instalarea Silviei Radu pe post de viceprimar şi de primar general interimar e un semn clar că Plahotniuc nu are nevoie de referendumul lui Dodon. Chirtoacă, oricum, nu mai e la primărie. Chiar dacă a şi fost scos de sub arest la domiciliu, i-a fost interzis „să apară la locul de muncă”. Altfel zis, e condamnat să nu fie primar. Dar s-ar putea să fie şi altceva, ca PD să facă joc dublu, aşa cum a procedat la prezidenţiale şi, cu toate că a declarat că va boicota alegerile, să le boicoteze formal şi să-i dea câştig lui Dodon. La ce bun? Ca să nu-i mai lase lui Chirtoacă nicio şansă de a mai reveni la Primărie. Plahotniuc s-ar putea clarifica cu Dodon mai simplu decât cu Chirtoacă. Au avut şi afaceri comune, au, cu siguranţă, şi conturi de reglat. Dar să vedem ce va fi duminică. Însă, de departe, de la televizor, de acasă. Nu e cazul să le facem jocul. Şi încă ceva: interesant, în predicile de duminică din biserici, vor zice ceva preacucernicii părinţi despre referendum?O fi existând vreo directivă de la IPS Vladimir sau de la Prea Fericitul Kirill? Chiar să se treacă fără mila (mâna) Moscovei?