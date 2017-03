Karasin a plecat. Noi ce facem?

Kra­s­no­sel­s­ki, potri­vit unei infor­ma­ții TASS, îi cerea acum o săp­tămâ­nă amba­sa­do­ru­lui F. Mucha­me­t­șin spri­ji­nul Rusi­ei în rela­ți­i­le Tiras­po­lu­lui cu Chi­și­nă­ul și Kie­vul. „Dacă pla­nu­ri­le R. Mol­do­va și Ucrai­nei… vor fi imple­men­ta­te, vor veni tim­pu­ri gre­le pen­tru noi, așa că ne-ar plă­cea să cunoaș­tem pozi­ția Rusi­ei

Am tre­cut printr-o săp­tămâ­nă cu scan­dal, un scan­dal diplo­ma­tic mai rar între Chi­și­nău și Mosco­va, pe care Exter­ne­le ruse l-au cali­fi­cat ca fără pre­ce­dent în rela­ți­i­le ruso-moldovenești și pe care pre­sa s-a gră­bit să-l pre­zin­te drept „înce­pu­tul unui răz­boi rece” între cele două capi­ta­le. Amin­tim că, vine­rea tre­cu­tă, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, și prim-ministrul Pavel Filip s-au întâl­nit și i-au înmâ­nat amba­sa­do­ru­lui Rusi­ei în R. Mol­do­va, Farit Mucha­me­tşin, o notă ofi­ci­a­lă, prin care și-au expri­mat dez­a­cor­dul viza­vi de modul abu­ziv în care ar fi tra­ta­ți și ris­cu­ri­le la care ar fi supuși ofi­ci­a­lii mol­do­ve­ni la intra­rea în Rusia. Repro­șul era adre­sat ser­vi­ci­i­lor spe­ci­a­le ruse. Can­du și Filip i-au soli­ci­tat amba­sa­do­ru­lui să ”trans­mi­tă nota către con­du­ce­rea Fede­ra­ți­ei Ruse”, pen­tru a se ”inter­ve­ni ime­di­at în sto­pa­rea abu­zu­ri­lor”, iar până la iepu­i­za­rea cazu­lui, au pre­ci­zat ei, ”ofi­ci­a­li­lor mol­do­ve­ni li se va cere să se abți­nă de la depla­să­ri în Fede­ra­ția Rusă”. Caz grav. Sea­mă­nă a pre­con­di­ție de înce­ta­re a rapor­tu­ri­lor diplo­ma­ti­ce. Nu se știe cine sunt ofi­ci­a­lii ”abu­zați” și când și în ce misiu­ni au mers aceștia în Rusia, ofi­ci­a­le sau pri­va­te. Dacă au mers în inte­res de stat (cine, când, unde, că în pre­să nu a fost sem­na­lat până acum niciun caz de abuz) este una, dar dacă au ple­cat în inte­re­se pri­va­te de afa­ce­ri ”curat mur­da­re”, pen­tru a pune la cale noi sche­me de spă­la­re de bani (după cum s-a mai întâm­plat), și au vrut să pro­fi­te de sta­tu­tul lor ofi­ci­al, iar ser­vi­ci­i­le ruse i-au prins cu fofâr­li­ca, este alt­ce­va. Dar, ori­cum, fap­tul rămâ­ne fapt. ”Nota” a pro­vo­cat rumoa­re nu doar la Mosco­va, ci și la Chi­și­nău. ”Nu cunosc, nu am auzit des­pre niciun caz de abuz… Este o pro­vo­ca­re, care va duce la înră­u­tă­ți­rea rela­ți­i­lor diplo­ma­ti­ce din­tre Chi­și­nău și Mosco­va”, a fost reac­ția ime­di­ată a lui Ig. Dodon, iar cole­gii săi din par­la­ment – soci­a­liș­tii, au cerut audi­e­rea con­du­ce­rii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne (MAEIE) pe mar­gi­nea Notei. S-a con­ve­nit că audi­e­ri­le vor avea loc, dar într-o altă ședin­ță de par­la­ment și cu o par­ti­ci­pa­te mai lar­gă decât a MAEIE. Curi­oa­să repli­ca lide­ru­lui PCRM, V. Voro­nin, care con­si­de­ră că Nota a fost emi­să în pri­pă și că în sub­stra­tu­ri­le ei pro­ble­ma ar fi mult mai seri­oa­să. „Ați des­co­pe­rit numai vâr­ful aisber­gu­lui. Ceea ce e mai jos e mult mai peri­cu­los. Intra­ți în con­tact cu ser­vi­ci­i­le ruse și vede­ți ce se află sub acest aisberg”, a reco­man­dat Voro­nin, suge­rând că aco­lo ar putea fi un peri­col „nu numai pen­tru cetă­țe­nii R. Mol­do­va”. Dacă par­la­men­tul nu va renun­ța, între timp, la audi­e­ri (din rațiu­ni de ”tai­nă de stat”), s-ar putea să aflăm lucru­ri curi­oa­se pe rela­ția cu Rusia.

La 3 zile de la Notă, la Chi­și­nău și-a făcut pre­zen­ța, într-o vizi­tă de lucru, vice­mi­nis­trul rus de Exter­ne, Gri­go­ri Kara­sin, unul din­tre emi­sa­rii lui Putin pen­tru pro­ble­ma trans­nis­trea­nă. Nu Nota, însă, l-a adus la Chi­și­nău (ce e pen­tru Rusia o Notă, când ea tre­ce pod pes­te tra­ta­te inter­națio­na­le?) și nici invi­ta­ția în vizi­tă nu i-a fost făcu­tă din par­tea Chi­și­nă­u­lui. Vizi­ta i-a fost soli­ci­ta­tă de șeful encla­vei sepa­ra­tis­te de la Tiras­pol, V. Kra­s­no­sel­s­ki, iar subiectul-cheie al vizi­tei a fost „situ­a­ția poli­ti­cii exter­ne în jurul regiu­nii trans­nis­tre­ne”, după cum a formulat-o ace­lași Kra­s­no­sel­s­ki. Tiras­po­lul este alar­mat de pla­nu­ri­le Kie­vu­lui de a insta­la, împre­u­nă cu Chi­și­nă­ul, punc­te comu­ne de con­trol pe seg­men­tul trans­nis­trean al fron­ti­e­rei moldo-ucrainene, ceea ce în vari­an­tă ucrai­ne­a­nă ar însem­na ”blo­ca­dă” pen­tru Trans­nis­tria, așa după cum s-a pro­ce­dat și în cazul Don­ba­su­lui. O ini­ția­ti­vă în acest sens a fost lan­sa­tă în Rada Supre­mă a Ucrai­nei de către Igor Guz, vice­pre­șe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru Rela­ții Inter­națio­na­le. În opi­nia lui Guz, blo­ca­da este ”o pâr­ghie pen­tru pre­siu­ni asu­pra Tiras­po­lu­lui și Rusi­ei de a renun­ța la poli­ti­ci­le sale expansi­o­nis­te”. Con­ști­ent de ce ar putea urma, Kra­s­no­sel­s­ki, potri­vit unei infor­ma­ții TASS, îi cerea acum o săp­tămâ­nă amba­sa­do­ru­lui rus la Chi­și­nău, F. Mucha­me­t­șin, spri­ji­nul Rusi­ei în rela­ți­i­le Tiras­po­lu­lui cu Chi­și­nă­ul, dar și cu Kie­vul. ”Dacă pla­nu­ri­le R. Mol­do­va și Ucrai­nei vor fi imple­men­ta­te, vor veni tim­pu­ri gre­le pen­tru noi, așa că ne-ar plă­cea să cunoaș­tem pozi­ția Rusi­ei”, s-a plâns Kra­s­no­sel­s­ki lui Mucha­me­t­șin, iar Mucha­me­t­șin – Mosco­vei. De aici și vizi­ta lui Kara­sin în Mol­do­va. Vice­mi­nis­trul rus a fost la Tiras­pol, s-a întâ­nit ”pri­e­te­neș­te” cu Ig. Dodon, a mers la Minis­te­rul de Exter­ne și la Ofi­ci­ul OSCE în Mol­do­va. Mari decla­ra­ții în urma aces­tei vizi­te nu a făcut, iar din ceea ce au decla­rat pre­sei vice­pre­mi­e­rul pen­tru Rein­te­gra­re, Gh. Balan, și V. Igna­ti­ev (repre­zen­tan­tul poli­tic al Tiras­po­lu­lui) reie­se că păr­ți­le au rămas pe pozi­ții. Tiras­po­lul (Mosco­va) nu este dis­pus să cede­ze con­tro­lul fron­ti­e­rei cu Ucrai­na Chi­și­nă­u­lui. Și rațiu­ni­le nu sunt atât de ordin eco­no­mic sau uma­ni­tar, după cum se spe­cu­lea­ză, cât mili­tar, fapt pe care Kie­vul l-a sem­na­lat de mai mul­te ori, în spe­cial după intra­rea Rusi­ei în Don­bas. Pen­tru Ucrai­na Trans­nis­tria este un poten­ți­al agre­sor mili­tar și aceas­tă agre­siu­ne poa­te inter­ve­ni în ori­ce moment în care Mosco­va va deci­de ocu­pa­rea Ode­sei. O spun exper­ții ucrai­ne­ni. Iar ocu­pa­rea Ode­sei ar însem­na pen­tru R. Mol­do­va, în mod ine­vi­ta­bil, trans­nis­tri­za­rea Găgă­u­zi­ei și Tara­cli­ei. Pla­nu­ri­le nu sunt noi. Refe­ren­du­mu­ri­le sunt de mult gata. Rămâ­ne să fie puși în acțiu­ne ”omu­le­ții ver­zi”. De aici și insis­ten­ța Kie­vu­lui pe o coo­pe­ra­re trans­fron­ta­li­eră cu R. Mol­do­va pe seg­men­tul trans­nis­trean, ca zonă de risc spo­rit. Va mer­ge Chi­și­nă­ul îna­in­te? Va da îna­poi? Ce pro­mi­siu­ni i s-au făcut lui Kara­sin? Așa sau alt­fel, Kie­vul nu e pus pe ceda­re. ”În cazul în care Rusia va face pre­siu­ni asu­pra Chi­și­nă­u­lui ca să-și retra­gă pos­tu­ri­le vama­le pe seg­men­tul trans­nis­trean, Ucrai­na va fi nevo­ită să închi­dă toa­te punc­te­le de tre­ce­re unde vor lip­si poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră și lucră­to­rii vama­li mol­do­ve­ni”. Este decla­ra­ția Iri­nei Friz, pre­șe­din­te­le sub­co­mi­te­tu­lui din Comi­sia pen­tru secu­ri­ta­te națio­na­lă și apă­ra­re din Rada de la Kiev. Pe 17 și 18 mar­tie Dodon plea­că în a 3-a sa vizi­tă în Rusia. Curi­os, ce va urma?