Cecenia de la Prut

Sis­te­me­le elec­to­ra­le, indi­fe­rent care vor fi, nu vor sal­va R. Mol­do­va, pen­tru că, în R. Mol­do­va, sunt (încă) prea puţi­ni cei care vin în poli­ti­că pen­tru Mol­do­va. Vin pen­tru ei. Ce ne facem mai depar­te? Punem punct la toa­te şi ale­gem Uni­rea cu Ţara?

PDM s-a apu­cat seri­os de trea­bă. Sea­mă­nă a răz­boi pe timp de pace. Uno­ra le pla­ce, alto­ra – nu. Uno­ra le con­vi­ne, alto­ra – nu. Pe unii îi deran­jea­ză, alto­ra li-i în cot. Şi mie nu-mi plac foar­te mul­te ches­tii din ce face PD, însă, vrem sau nu, pla­ce sau nu pla­ce, dar tre­bu­ie, nu putem, nu avem cum să nu recu­noa­ş­tem că PD este, în toa­tă bălă­cea­la poli­ti­că de la noi, sin­gu­rul par­tid pen­tru care pute­rea şi lup­ta pen­tru pute­re nu e o sim­plă şi bana­lă pre­ve­de­re sta­tu­ta­ră, ci ţin­tă. Crez, dacă vreţi. Mă tem să nu se ajun­gă, în acest sens, la fana­tism. Ches­tia cu uni­no­mi­na­lul şi cu „mer­sul în popor” adie a bolşe­vism. Iar de la bolşe­vism la fana­tism cât mai este? Ori­cum, mesa­jul „sco­pul scu­ză mij­loa­ce­le” rămâ­ne o stra­te­gie vala­bi­lă şi aici. Con­tea­ză cum se va des­cur­ca lumea şi cât de mult va vrea să înţe­lea­gă şi să ia în seri­os fap­tul că, în poli­ti­că, ca şi în via­ţă, „nu tot ce zbo­a­ră se mănân­că” şi nu tot ce se mănân­că e bun de mân­cat. Iar PDM, domi­nat de inte­re­se­le pe care tot mai mult le afi­şea­ză, asta şi face, de fapt: încear­că să ne bage în „meniu” şi lucru­ri, la pri­ma vede­re, bune, însă neco­mes­ti­bi­le, care ar putea pro­vo­ca şi into­xi­ca­ţii, şi leşin, şi dure­ri de bur­tă, şi dure­ri de cap, şi chiar halu­ci­na­ţii. Ana­li­za­ţi să vedeţi numai în ulti­me­le două săp­tămâ­ni câte ini­ţi­a­ti­ve a lan­sat PD, de la nive­lul lui de prin­ci­pal par­tid de la guver­na­re. Şi ches­tia cu uni­no­mi­na­lul (înre­gis­tra­rea pro­iec­tu­lui de lege în Par­la­ment şi sesi­za­rea Curţii de la Veneţia), şi con­tro­lul vamal comun cu Ucrai­na pe seg­men­tul trans­nis­trean, şi anu­la­rea imu­ni­tă­ţii depu­ta­ţi­lor, şi decla­ra­rea de către depu­ta­ţi a cado­u­ri­lor pri­mi­te ca mulţu­mi­re de la cetă­ţe­ni…

Ini­ţi­a­ti­ve pes­te ini­ţi­a­ti­ve. Une­le – populis­te, alte­le – con­junc­tu­ra­le, par­te din­tre ele chiar dra­co­ni­ce, dar par­ti­dul este, miş­că, e cel mai vizi­bil. Şi cu cel mai activ la ora actu­a­lă lider, chiar dacă are ima­gi­nea pe care şi-a făcut-o şi cota­ţia pe care o are. Da, ştim că V. Pla­ho­t­niuc nu pla­ce, ştim că are mai mul­te păca­te pen­tru care este jude­cat de lume, dar Pla­ho­t­niuc are şi capa­ci­ta­tea (din felul în care se mani­fes­tă PD) de a fi foar­te orga­ni­zat şi pus la punct. Şi el, şi PDM. Regret că tre­bu­ie să spun, dar la ziua de azi, din păca­te, noi nu avem în R. Mol­do­va un par­tid şi un lider cu mai mul­tă ambi­ţie de a face poli­ti­că. Deşi pe lis­ta Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei avem înre­gis­tra­re pes­te 40 de par­ti­de, se cre­ea­ză impre­sia că V. Pla­ho­t­niuc şi PD le depă­şeş­te, în sen­sul acti­vis­mu­lui poli­tic, pe toa­te 40 lua­te împre­u­nă. Cu lide­ri cu tot. Nu e un com­pli­ment. Este o con­sta­ta­re de fapt, care tre­bu­ie să ne pună pe gân­du­ri, dacă nu să ne alar­meze, şi să ne între­băm (că de mult e tim­pul, după cum evo­lu­ea­ză lucru­ri­le): dar ce va fi şi cum va fi şi ce se va întâm­pla dacă, până la urmă, aceas­tă ambi­ţie şi sete de pute­re devin caz real? Con­cen­tra­rea tot mai mul­tă a pute­rii în mâi­ni­le unui par­tid şi a unui lider, cu o repu­ta­ţie proas­tă în soci­e­ta­te şi în medi­ul par­te­ne­ri­lor de dezvol­ta­re, e un risc. Un mare risc. Şi nu doar pen­tru R. Mol­do­va. Calea pe care a ales să mear­gă şi pe care peda­lea­ză tot mai insis­tent PD este calea pe care au mers în isto­rie par­ti­de­le radi­ca­le, care au vrut să refa­că sis­te­me­le poli­ti­ce din ţări­le lor, sau chiar lumea. Au exce­lat, în acest sens, mai cu sea­mă par­ti­de­le fas­ciste şi comu­nis­te. Nu cred că R. Mol­do­va ar putea ajun­ge o Cubă sau o Coree de Nord a Euro­pei, dar e de ajuns să fim şi o Cece­nie, cu un Kadârov al nos­tru, ca să ne trea­că pofta de toa­te. Înco­tro încli­nă PD? Încă nu e clar, dar şi V. Pla­ho­t­niuc şi A. Can­du ne-au pre­ve­nit deja că vor să schim­be sis­te­mul poli­tic în R. Mol­do­va. Cum va tre­bui să ara­te noul sis­tem nu e clar, dar cu sigu­ranţă, ten­dinţe­le vor fi spre un regim auto­ri­tar. Va fi? Nu va fi? Am zis şi repet: nu toa­te depind în pal­ma asta de Mol­do­vă de PD sau de V. Pla­ho­t­niuc. Tot aşa cum nu depind de PSRM sau de lide­rul din umbră al aces­tu­ia, Igor Dodon. Zic de ei, pen­tru că dânşii sunt acum prin­ci­pa­lii jucă­to­ri la guver­na­re. Con­tea­ză şi pe cât de buni jucă­to­ri sun­tem sau am putea deve­ni şi noi, soci­e­ta­tea, toţi împre­u­nă şi fie­ca­re în par­te. E tim­pul să fim cel puţin mai selec­ti­vi, să nu rea­cţio­năm la ori­ce nadă ne pun în „undi­ţă” baro­sa­nii ăştia de „pes­ca­ri poli­ti­ci”. Să fim mai rafi­na­ţi, să nu ne mai prin­dem la „maca­roa­ne” sau „con­ser­ve de peş­te” cu ter­me­nul depă­şit, or să ne lăsăm antre­na­ţi în jocu­ri­le lor de-a par­la­men­ta­ris­mul popu­lar. Chiar în 25 de ani, în care am tre­cut prin opt cam­pa­nii elec­to­ra­le par­la­men­ta­re, cam atâ­tea, la loca­le, şi două pre­zi­denţi­a­le, să nu fi învă­ţat şi noi măcar niş­te lucru­ri ele­men­ta­re? Citesc, văd, aud şi eu peri­o­dic, ca şi ori­ci­ne din­tre Dum­ne­a­voas­tră, poveş­ti­le lega­te de uni­no­mi­nal, prin care PD-ul spe­ră să pună tota­lă stă­pâ­ni­re pe R. Mol­do­va. Pri­ma poves­te a uni­no­mi­na­lu­lui: cetă­ţe­nii îşi vor ale­ge sin­gu­ri depu­ta­tul lor. Este ade­vă­rat, numai că poves­tea nu spu­ne că acest depu­tat poa­te fi cum­pă­rat (sau strâns cu uşa) încă până la ale­ge­ri sau în pri­ma sea­ră după ale­ge­ri de par­ti­de­le cu bani, iar legea nu pre­ve­de niciun fel de res­tri­cţii în acest sens.

Poves­tea a doua: ale­gă­to­rii îşi vor putea retra­ge depu­ta­tul dacă aces­ta nu face trea­bă. Ade­vă­rat, numai că poves­tea nu spu­ne cum și cine va tre­bui să deci­dă că acest depu­tat nu-şi face trea­ba şi cât e de real ca el să fie retras într-un stat în care legea e pe mâna ace­lo­ra­şi par­ti­de cu bani? Sau: depu­ta­tul nu va putea fi retras în pri­mul şi ulti­mul an de man­dat. Dum­ne­a­voas­tră şti­ţi cât rău poa­te face un depu­tat într-un an de man­dat? Ne poa­te vin­de cu tot cu morţi, nu numai cu vii. Dar par­ti­de­le nu pot face ace­la­şi lucru? – va zice cine­va. Ba da, par­că nu asta fac Dodon cu soci­a­li­ş­tii, când merg la Putin? Să fie clar: nu sis­te­me­le elec­to­ra­le sunt rele. Pro­ble­ma e în oame­ni. Şi în cei care aleg, dar mai ales în cei care se vor aleşi, indi­fe­rent de sis­tem, fie el pe lis­te de par­tid sau uni­no­mi­nal. De ce în Euro­pa pe lis­te de par­tid e bine, sau în Ame­ri­ca? Ori de ce la noi, în pri­mul par­la­ment (1990), Fron­tul Popu­lar, care a acu­mu­lat pes­te 50% din cei 380 de depu­ta­ţi, a ajuns pe final de man­dat cu doar 38? Că doar au fost aleşi pe cir­cum­scri­pţii uni­no­mi­na­le, şi nu pe lis­te de par­tid. Pen­tru că au fost „oame­ni” sla­bi de înger şi pli­ni de inte­re­se. În con­clu­zie: R. Mol­do­va a tre­cut, prac­tic, prin mai mul­te sis­te­me elec­to­ra­le şi toa­te au fost com­pro­mi­se. Va fi com­pro­mis şi urmă­to­rul, care posi­bil să fie unul mixt. Nu ne sal­vea­ză sis­te­me­le elec­to­ra­le, pen­tru că în R. Mol­do­va sunt încă prea puţi­ni cei care merg în poli­ti­că pen­tru Mol­do­va. Merg pen­tru ei. Ce facem mai depar­te? Punem punct aces­tui pro­iect poli­tic, R. Mol­do­va, şi ale­gem Uni­rea cu Ţara? După mode­lul 27 Mar­tie 1918.