Prăpastia Galinei Dodon

E toiul campaniei electorale, și fiecare candidat își scoate în față oamenii care îl susțin. Recent, Igor Dodon a scos-o în față pe soția sa, Galina, într-un interviu pentru canalul său de Youtube. Interviul a fost destul de lung pentru ea, de tocmai 25 de minute. Lung, pentru că în aceste minute ea a avut ocazia să spună multe, dar nu a avut ce spune. Așa a reușit să arate enorma prăpastie cognitivă și culturală și depărtarea cosmică a acestei familii de oamenii de rând.

Sarcina ei a fost să arate lumii cât de frumoasă, inteligentă și mărinimoasă este familia președintelui. Da, o familie prezidențială trebuie să aibă o ținută intelectuală, morală foarte înaltă. În patru ani au fost o mulțime de ocazii să arate acest lucru, dar nu a reușit măcar la ultimul interviu.

Galina a povestit că ei doi s-au cunoscut în timpul studenției, învățând ambii economia la Universitatea Agricolă. De ce fac unii economia la Universitatea Agricolă și nu la o instituție specializată în economie și finanțe? Probabil pentru că nu pot accede la o instituție specializată sau pentru că ar vrea să facă economie în sectorul agrar. Galina Dodon (nici soțul ei) nu a făcut ulterior activități economice în sectorul agrar. Nici alte studii serioase nu a mai făcut. Da, a mai făcut niște cursuri la un institut de pe strada Hristo Botev, dar este foarte puțin. Și asta s-a văzut din interviu. Pe parcursul celor 25 de minute nu s-a auzit nimic despre economie, finanțe, management, cultură, teatre, cărți, biblioteci, descoperiri, muzică. Da, prima doamnă a menționat că Igor în studenție știa să cânte ceva la chitară și interpretau împreună piesa ”Дым сигарет с ментолом” (Fumul șigărilor mentolate), o piesă a unei trupe din Federația Rusă despre alcool, țigări și relații fără dragoste. Sigur, în studenție se poate întâmpla orice. Dar dacă prima doamnă n-a putut memora din acea perioadă niște cântece mai decente (în acei ani Celine Dion, Ricky Martin făceau furori în întreaga lume, nu mai zic de trupe românești foarte populare aici cum ar fi 3Sud-Est), putea măcar să se refere, din interes electoral la o piesă de Vîsoțki sau Țoi. Or, putea spune măcar că le plăcea formația ”Noroc”, care pur și simplu în acea perioadă plăcea tuturor, inclusiv rușilor.

Referindu-se la vizitele în străinătate, pe care le-a avut, în calitate de soție a președintelui unui stat, putea să dea lovitura de inteligență, dar prăpastia s-a căscat și mai tare. Datorită calităților proaste ale soțului său au vizitat oficial doar Rusia, Azerbaijan, Armenia și Israel. În vizite de lucru au mers și în Turkmenistan, Turcia, Emiratele Arabe Unite și câteva state europene unde au avut loc niște întruniri internaționale. Reportera a întrebat-o care a fost cea mai memorabilă călătorie. Și prima doamnă a răspuns: Japonia, pentru că au ”tradiții diferite, bucate foarte interesante am gustat acolo”, iar pe ecran se perindau imagini în care ea poza în niște ținute scumpe.

Japonia este unul dintre cele mai prospere state cu cei mai longevivi oameni. Doamnă Galina, când mergeți pe bani publici în Japonia și oriunde în lume, încercați să aflați ceva util pentru cetățenii R.Moldova care au plătit taxele și în numele cărora ați fost invitată, mergeți să cunoașteți modele de rezolvare a problemelor. Trebuia să aflați și să ne povestiți despre cum se combate corupția acolo, ce politici de sănătate sunt mai eficiente, de ce sprijin beneficiază mamele cu copii, cum e educația. Că nu era o vacanță, era vizită de lucru.

La un moment, reportera a mai întrebat-o cine îi creează imaginea. Și Galina a spus cu bucurie ”ai noștri”, referindu-se în continuare la haine. Ea a povestit cine îi croiește și îi coase hainele. Ea înțelege că imaginea unei familii prezidențiale o fac rochiile și pantofii. Dar, imaginea unei persoane care reprezintă cetățenii unui stat înseamnă inteligența, ținuta morală, cauzele pentru care militează, evenimentele la care e invitată, alocuțiunile și discursurile care îi sunt solicitate. Ce nu am aflat din interviul prăpăstios cu Galina Dodon? Nu am aflat nimic despre transparență și problema corupției, despre activitatea ei de la Exclusiv Media SRL, unde ea administrează banii televiziunilor afiliate socialiștilor. Nu am aflat nimic despre rapoartele financiare obligatorii pe care trebuie să le prezinte prima doamnă cu privire la activitatea de caritate. Astfel, Galina Dodon a adâncit prăpastia de imagine, incompetență, obscuritate și lipsă de cultură elementară. Da, e o soție drăguță, îmbrăcată în rochii frumoase din bani obscuri. Dar câte ar fi putut face, dacă ar fi vrut să învețe de la alte prime doamne.