Editorial Deputații se vând mai ușor decât alegătorii

Alegerile, anevoioase așa cum au fost, dar s-au terminat. Problemele? Problemele nu se termină niciodată. Mai ales dacă în spatele lor se află Rusia ori oamenii care fac interesele Rusiei la Chișinău.

Prezidențialele de duminică, într-un calambur, cu destule incertitudini și riscuri, sub tensiuni și mari presiuni interne și mai ales externe, s-au încheiat. R. Moldova a rezistat, are președinte și asta contează cel mai mult din tot ce s-a putut întâmpla până la urmă în rezultatul acestui maraton electoral. Orice ar vrea să creadă despre asta opoziția, „Dreapta” proeuropeană (cea care s-a implicat) a învins în competiția cu Rusia și agentura pro-rusă de la Chișinău, obținând un al doilea mandat la Președinția R. Moldova pentru Maia Sandu și, să sperăm, o șansă în plus pentru perspectiva europeană a R. Moldova, pe care Sandu, după referendum, a declarat-o proiect de țară. Potrivit rezultatelor CEC, Maia Sandu s-a ales în urma turului doi de scrutin cu 55,33% din sufragii, iar Alexandr Stoianoglo a acumulat 44,67%, cu o diferență de voturi dintre cei doi de peste 179 300. Deci, câștig incontestabil pentru Maia Sandu și alegătorii ei, chiar dacă socialiștii lui Igor Dodon și autoritățile ruse nu o recunosc câștigătoare pe Maia Sandu, motivând că „sute de mii de cetățeni moldoveni aflați în Rusia nu au putut vota”. Este declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Curios, nu? Rusia, care s-a implicat direct în falsificarea alegerilor, umblă cu pusul notelor.

Acum, dacă am făcut o alegere reușită, favorabilă nouă sau nu, timpul va arăta. În tot cazul, avem promisiunile președintei că Maia Sandu din mandatul doi nu va mai fi la guvernare cea din primul mandat, după ce s-a ales în două luni de campanie cu plângeri de la oameni pentru două mandate înainte… Și că a înțeles că trebuie găsite neîntârziat soluții. „V-am auzit vocea – și a celor care mă susțin și a celor care au votat altfel. Indiferent de opțiunea de vot, noi toți ne dorim să trăim în pace, bună înțelegere și să avem o viață mai bună. Vă asigur că acesta este obiectivul meu de bază pentru următorii ani”, a declarat Sandu imediat după anunțarea rezultatelor scrutinului.

Alegerile au fost o luptă grea, ca pe prima linie a frontului, ținând cont că Rusia și-a permis în această campanie electorală un comportament absolut inadecvat. „Moldova a fost sub un atac fără precedent în istoria Europei. Bani murdari, cumpărarea ilegală de voturi, implicarea în procesele electorale a unor forțe ostile din afara țării și a unor grupări criminale, minciuni, inducerea urii și a fricii în societatea noastră. Poporul nostru s-a unit, iar libertatea și speranța au învins… Moldova, ești o învingătoare” – citat din declarația președintei Maia Sandu după anunțarea rezultatelor prealabile ale scrutinului. Și tot aici, un alt citat din aceeași declarație pentru presă: „Libertatea, adevărul și dreptatea au învins. Azi, dragi moldoveni, ați oferit o lecție de democrație demnă de a fi scrisă în manualele de istorie. Azi, voi ați salvat Moldova. Am dovedit că uniți, reușim să învingem pe cei care voiau să ne îngenuncheze. Moldova a reușit să-și arate voința și puterea prin votul fiecăruia dintre noi”, rezuma Maia Sandu.

Bune lecții de învățat pe fundalul a două mandate: a unui mandat care se încheie și care nu a fost în toate pe măsura așteptărilor și a altui mandat care abia începe și de care lumea își leagă deja mai multe speranțe. Acum e important ca acest discurs al președintei să nu rămână doar un element de campanie electorală. „Azi voi ați salvat Moldova”, „Moldova a reușit să-și arate voința și puterea prin votul fiecăruia dintre noi”, „Puterea noastră e în unitatea noastră”, „Uniți, am reușit să-i învingem pe cei care voiau să ne îngenuncheze” trebuie să rămână la fel ca și „Toți la vot, fiecare vot contează”, „Nu vă vindeți”, „Nu vă lăsați cumpărați”… Mai avem nevoie de ele, timpul nu le-a trecut.

Lupta pentru R. Moldova nu s-a încheiat, marea luptă abia începe. În vara anului viitor avem alegeri parlamentare. Iar declarațiile părții ruse că nu vor s-o recunoască pe Maia Sandu președintă a R. Moldova arată că în relațiile cu Rusia puține ce ar putea să se schimbe în bine. Moscova se pregătește (dacă nu e pregătită deja) de repetarea scenariului georgian. Asta e mai mult decât prezidențialele. Riscurile sunt enorme. Pericolul cel mare, reieșind din practica parlamentară de la noi, știți care e? Că deputații în R. Moldova se vând mai ușor decât simplii alegători… Și nu știu dacă va avea cine să-i judece.

Maia Sandu a recunoscut public că Guvernul are nevoie de schimbări. Lumea a și intrat în așteptarea unui alt și altfel de Guvern. În caz contrar, „dreapta proeuropeană” are șansele să piardă „pe interior” și ceea ce i-a mai rămas. Dar, posibil că și pe exterior. Diaspora a mai făcut în cazul Maiei Sandu o concesie. Și s-ar putea să fie ultima, în cazul în care schimbările la Guvern vor fi doar de fațadă, așa cum s-a întâmplat în cazul Guvernelor Gavrilița – Recean. Dar la acest subiect mai revenim.

Pe 3 noiembrie, electoratul și-a făcut tema pentru acasă. Cine urmează?