OPINIE Cel mai important an din istoria R. Moldova

Anul 2025 se anunță, probabil, cel mai important an din istoria statului independent R. Moldova. 2025 va fi anul în care R. Moldova ori se va îndepărta aproape irevocabil de dependența rusă și va înainta ferm spre lumea civilizată, ori se va poticni la mal, când era extrem de aproape, iar drumul spre Uniunea Europeană va fi întârziat sau chiar blocat.

Știu că vi s-a mai spus asta de mai multe ori, mai ales în ultimii 15 ani, dar mai ales în anii în care urmau alegeri parlamentare sau prezidențiale. Și mai știu că deja ați obosit de aceste afirmații. Știu că de multe ori vi-i silă de politicieni și de alegeri. Știu că-i considerați pe majoritatea corupți și că se gândesc doar la prosperitatea lor personală după ce ajung în Parlament. Știu că ați obosit să tot luptați pentru viitorul țării. Știu că sintagma „mâna Moscovei” a devenit un clișeu, iar votul pro-UE sau pro-Rusia s-a tot banalizat și parcă și-a pierdut sensul. Dar în acest an chiar va fi așa.

În acest an, R. Moldova va avea parte de cele mai importante alegeri pe care le-a avut până acum: alegerile parlamentare. Vor fi alegeri care vor dicta cursul extern al țării până în 2030, an în care, vă vine să credeți sau nu, R. Moldova poate ajunge foarte aproape de statutul de țară membră a Uniunii Europene. Și când spun asta, mă bazez pe discuții foarte serioase din culisele politicii de la Chișinău și din UE, care țintesc finalizarea negocierilor de aderare pentru R. Moldova cu actuala Comisie Europeană, al cărei mandat expiră în 2029, atunci când va expira și mandatul Parlamentului ales de R. Moldova în acest an.

După cum am spus, știu că despre importanța alegerilor vi s-a tot vorbit în ultimii ani. Și după ce ați mers la vot, parcă viața voastră nu s-a schimbat radical. Și ați acumulat dezamăgire și frustrare. Dar, credeți-mă, eforturile voastre nu au fost în zadar. Dacă în 2009 R. Moldova nu debarca de la guvernare comuniștii, apropierea UE de azi nu avea să fie nici măcar un vis frumos. Dacă-n 2010 și 2014 nu câștigau forțele declarate proeuropene și nu se făceau în acea perioadă, măcar declarativ, pași spre UE, azi, statutul de țară candidată la aderare nu avea să fie realitate.

Nici dacă Plahotniuc nu era îndepărtat de la guvernare în 2019, azi nu avea să vorbim despre acest an istoric. Cu Plahotniuc, R. Moldova avea să urmeze exact scenariul georgian, cu un oligarh pro-rus care a stat ani mulți deghizat în proeuropean la cârma țării și care avea să schimbe direcția externă a țării atunci când i se dicta de la Moscova. Și dacă în 2021 nu venea la guvernare o formațiune proeuropeană, azi, probabil, nu prețurile la gaze naturale și energie electrică aveau să fie problema noastră cea mai acută. Așa că, nimic din ce s-a făcut până acum nu a fost în zadar, fiți siguri.

Sigur că fără bâlbe politice, fără corupție, interese, jocuri duble, cu mai multă determinare, profesionalism și dragoste de țară, azi, R. Moldova avea să fie mult mai departe de Rusia și mult mai aproape de UE. Dar, atât s-a făcut și asta e ce avem în 2025: țară cu statut de candidată pentru aderarea la UE și cu perspective clare de a duce acest proces spre final până în 2030, deci, cam cât durata de viață a Parlamentului pe care-l vom alege în acest an.

Așa că, vrem sau nu vrem, dar acest an va fi despre alegerile parlamentare și despre cum fiecare dintre noi va înțelege cel mai bine importanța lor.

Alegerile parlamentare care vor avea loc în vară sau, cel mai probabil, în toamnă, au început deja, chiar dacă nu oficial.

Grupările de interese s-au regrupat în culise și așteaptă revanșa pentru cele două înfrângeri suferite în 2024 la prezidențiale și referendum. Partide și partiduțe se creează pe bandă rulantă. Politicienii se vând și se cumpără. Se uită de vechile orgolii. Politicieni pro-ruși devin „proeuropeni”, foști „proeuropeni” devin idioți utili sau chiar stataliști și suveraniști pe modelul succesului obținut de Georgescu în România, Rusia provoacă crize cum nu a mai făcut-o până acum, jucându-și practic ultimele cărți – gazul și energia electrică.

Toate astea – pentru cea mai mare bătălie care s-a dat vreodată pentru viitorul R. Moldova. Depinde de fiecare dintre noi cât de pregătiți vom fi de ea, să nu regretăm mai apoi șansa pe care am avut-o în mână, dar am irosit-o cu nonșalanță, bazându-ne deciziile pe frustrări și falsuri.