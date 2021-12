Moldovean în SUA: „Mă întrebam cine a rămas acasă, dacă noi toți suntem aici…”

Garri Covalschi este originar din Nisporeni și se află în Statele Unite din 2010, iar acum locuiește în Plainfield, Illinois. Este un om foarte ocupat și are o mulțime de pasiuni: motocicletele, fotbalul, șahul. „Uneori, îmi pare că din cauza că am dus lipsa de anumite lucruri în copilărie, mă apuc de toate cele ce îmi iese în cale. Tot ce văd și îmi pare interesant, devine un hobby,” spune el. Ultimul lucru care l-a făcut recent – a sărit cu parașuta. El este și unul dintre participații celei de-a șaptea ediției a Convenției Moldo-Americane, unul dintre cele mai mari și mai importante evenimente legate de Moldova din America de Nord.

În acest an, evenimentul se va desfășura în Las Vegas, cu prezența fizică, iar organizatorii spun că „va reuni cele mai strălucite minți și cele mai entuziaste inimi ale diasporei din America de Nord” – membri activi, lideri de asociații, oameni de afaceri, lideri de opinie, precum și oaspeți din R. Moldova.

Garri are și partea lui serioasă – cea de antreprenor. Împreună cu doi prieteni apropiați Nicolae Popescu și Veaceslav Ciobanu, toți șoferi de camioane, în 2014 au fondat o companie de camioane „Hermes NVC Group”, pe au crescut-o până la 100 de unități. Garri povestește despre companie cu mândrie, dar și cu emoție în voce.

– Cum a pornit totul?

-Am început cu 3 camioane, apoi 6, apoi 12, 24 și așa mai departe. Dar în 2019 am ajuns la un anumit nivel de saturare, unde eforturile noastre de creștere nu corespundeau cu capacitățile noastre financiare. Am făcut greșeala începătorilor – când băncile ne-au oferit credite, noi am acceptat tot ce ne-au oferit. Din ce cauză am avut o mică perioadă de stagnare, o cădere. Lecția numărul unu: nu te lăsa influențat de alții, dar decide după posibilitățile proprii. Trebuie să scoți maximul posibil din echipamentul care-l ai pe rută, din angajații tăi, din posibilitățile și potențialul personal și numai după asta să accepți credite.

În industria de transport marginea de profit e foarte mică. Maximum 10% de profitabilitate. Și când vine vorba de potențialul de investiție sau de creștere, trebuie să fii conștient că banii nu ți se întorc imediat. Dacă împrumuți bani în cazul când sistemul nu e pus la punct, tu ai să rămâi dator. Și asta am pățit-o noi. Dar am trecut prin asta, am învățat lecția. Cred că în viitor nu vom mai face greșeli de genul ăsta. Acum, din fericire, am regulat conturile și suntem cam la același nivel la care am fost înainte.

-Dar de ce ați intrat în business cu prietenii? N-ar fi mai bine să păstrați o oarecare distanță, adică prietenii și businessul aparte?

– Mai că toți în jur meu îmi spuneau că nu poți să păstrezi prietenia, dacă faci business cu prietenii. Nu pot să spun că a fost totul perfect. Au fost momente în care am avut discuții aprinse între noi și au ieșit la suprafață nemulțumirile din viața personală care afectau lucrul sau invers – neplăcerile de la locul de muncă care afectau viața personală. Dar am reușit să trecem prin perioada asta cu ușurință, chiar și dacă, pe alocuri, relația dintre noi pare mai rece și mai distantă față de cum a fost cândva, când am început această aventură. Legătura între noi oricum este una mai strânsă decât cu oricine din oamenii care au apărut mai târziu. Deși, nu cred că o e rețetă generală pentru toți. Orice situație are o abordare particulară. În cazul meu, eu susțin că nu-i ușor, dar e posibil.

Aș spune mai mult ca atât, un lucru pozitiv care a ieșit din greșeala noastră despre care am vorbit mai înainte, a fost că am înțeles cât de valoros este să ai o echipă care crede în tine. Câteodată când eu eram gata să cedez și m-a susținut atunci optimismul oamenilor din jur meu. Capitalul uman, mai ales celor apropiați de tine, este cel mai valoros din lume.

-Voi acordați training ori angajații voștri vin deja pregătiți?

-Asta este o mare durere a noastră. Pe marea majoritate a oamenilor care sunt angajați noi îi învățăm. În trecut, când cineva pleca, mă simțeam de parcă mă trădează personal, căci eu eram investit emoțional în omul dat, nu doar cu resursele. Vedeam omul ca pe o extindere a mea, ca un membru de familie. A luat ceva timp ca să accept faptul că oamenii vin și se duc. Acum sunt mai deschis față de asta, nu sunt așa de supărat când pleacă.

–De ce veniți la Convenția Moldo-Americană de acum, din decembrie?

– Anterior, când se discuta tema diasporei, eu aveam impresia că toții moldovenii sunt în Chicago. Când au fost alegerile și se discuta cine să ne reprezinte în Parlament, nu aveam îndoială că trebuie să fie un om din Chicago, căci eram convins că noi în zona asta suntem cei mai mulți. Am fost foarte uimit când am aflat că sunt orașe în America unde sunt mai mulți moldoveni ca aici și asta mi-a trezit interesul. Ar fi bine să-i vedem și pe alții, din alte regiuni, și să aflăm cum merge viața și la dânșii, mai ales că cei plecați, în mare parte, sunt tineri, ca mine. Pe de o parte, câteodată mă prind fiorii: da cine a rămas acasă, dacă noi toți suntem aici? Din această cauză vreau să susțin și să contribui pentru țara mea cu ce pot, deși de la distanță.

-Ce mesaj aveți pentru oamenii care vin la convenție?

-Dacă au să vină oameni noi poposiți în SUA, mai ales care au impresia că aici totul va fi ușor, eu vreau să-i rog să accepte sfaturile celor care sunt de mai mult timp aici, pentru că mă ciocnesc cu situația când foarte mulți veniți, mai ales cei veniți recent, au așteptări exagerate, își închipuie că aici sunt râuri de lapte și munți de ciocolată. Eu cred că este și vina noastră, căci noi le dăm aceasta impresie eronată.

Într-adevăr oportunități și șanse de a crește în America sunt o mulțime, mai ales dacă vii pregătit și ai talent sau anumite capacități. Însă merită să lași jos mândria și să accepți sfaturile celor care deja au trecut prin asta și au experiență. Crește-ți aripile aici, pe loc.

-Ce mesaj aveți pentru cei de acasă?

-Nu știu dacă reușesc să apelez la instanțe mai mari, dar am un mesaj pentru persoanele care vin din Moldova ca oaspeți. Să nu vină numai să vorbească cu oamenii de peste hotare, dar să înceapă a asculta. În ultimii ani am observat că de fiecare dată când cineva vine cu o propunere ori cu o încercare de a face o schimbare, cei de acasă, în loc să spună „haideți să vedem de ce ar fi bine să implementăm schimbarea asta”, aduc sute de argumente de ce nu se poate face schimbarea. La început, orice inovație ori schimbare cere ceva sacrificii și un anumit efort. Dacă tu din start vii numai cu argumente de ce nu vrei să faci schimbarea, sigur că n-ai s-o faci.

-Ne puteți da un exemplu de schimbare pe care ați dori s-o implementați în Moldova?

-De exemplu, noi toți aici care avem business de transport, avem oficii cu angajați în Moldova, care lucrează la companii aici în Statele Unite. Toți, până la cel mai înalt nivel, știu despre existența oficiilor astea. Toți știu că vin bani în țară prin diferite metode semi-legale și absolut nimeni nu depune un efort ca să reducă impozitele, dar să accepte existența oficiilor respective, care ne-ar da oportunitatea să scoatem oamenii din economia asta tenebră. Când s-a înaintat propunerea asta, primul răspuns pe care l-am primit a fost: „Păi, dar ce au să spună cei de aici, care de mulți ani luptă pentru reducerea impozitelor?”

Eu nu știu ce spun oamenii de pe loc. Cei care au fost la piață, ei au fost acolo tot timpul. Dar eu îți propun o schimbare care o să transforme situația. Cei care au făcut calculul, spun că e vorba de 3.000.000 de dolari pe lună de pe care țara poate să strângă impozite curate, pe cale cinstită în loc de cei 5.000 de dolari impozitați. Eu acum plătesc 5% din sumă, dar eu sunt gata să plătesc 10%, dar să știu că omul pe parte asta a oceanului și pe partea cealaltă a oceanului are o procedură legală și nu trebuie să se ascundă, nu trebuie să caute canale întortocheate de a aduce banii în țară. Am făcut transfer aici și acolo l-a primit, iar fiecare e bucuros.

Chestia asta, după părerea mea, este foarte ușor de realizat din cauza că cei implicați sunt oameni care nu au ceva de pierdut în țară, nu-i poți influența politic sau ilegal. Dă-le șansa și ei au să-ți dea un venit legal în țară.

Pentru conformitate, Irina VanPatten, SUA