Elveția: Drumul spre școală și grădiniță

Când am auzit de faptul că copii noștri vor trebui să meargă singuri pe jos spre școală, grădiniță și înapoi spre casă, am rămas blocată. Nu mai zic de tatăl lor care mult timp nu a putut admite acest lucru.

Dar văzând că se „îngroașă gluma”, primind și indicații de la învățătoare și educatoare, am început să adun informații si, odată ajunși în Elveția, am mers câteva zile să învățăm drumul spre școală. Până pe 10 august, când începe un nou an școlar, exersam zilnic.

În Elveția asta e absolut normal, și toți cunosc începând de la locuitori până la șoferi, că școlarii merg sau singurei, sau cu alți copii vecini spre grădiniță și școală.

De aceea pentru părinți este creat si un site web special care așa și se numește: schulwege.ch, unde sunt informații, broșuri, imagini, sfaturi și chiar filmulețe scurte.

Iată câteva sfaturi prezentate de către autorități:

Siguranța înainte de orice. Alegeți cel mai sigur drum spre școală și nu cel mai scurt. Exersați de mai multe ori până copilul cunoaște drumul dus-întors către școală și casă. Arătați-le diferite situații periculoase. Vorbiți cu copii dvs. despre posibilele situații periculoase și cum ar trebui să reacționeze în aceste cazuri. Însoțiți copiii în caz de situații periculoase de trafic. Dacă situația în trafic nu permite copilului să meargă singur la școală, însoțiți-l, dar la fel, pe jos. În timp, va învăța calea în mod independent. Cumpărați-le haine și ghiozdane reflectorizante. Îmbrăcați copilul astfel încât să fie clar vizibil (haine de culoare deschisă și cu materiale reflectorizante). Împreună cu colegii de școală. Asigurați-vă că copilul dvs. merge la școală împreună cu colegii săi. În acest fel, mersul la școală pe jos este și mai distractiv. Acordați suficient timp pentru a ajunge la școală. Trimiteți copilul pe drum mai devreme și din timp, pentru a nu se grăbi la școală. Trotinete, Skateboard-uri etc. Aceste dispozitive de mers sunt minunate pentru petrecerea timpului liber, dar nu sunt recomandate pentru a merge la școală. Nu mergeți niciodată cu străini. Spuneți-i copilului să nu meargă niciodată cu străini. Situații de urgență. Dacă copilul dvs. ajunge într-o situație de urgență, discutați cu copilul dvs. unde poate primi ajutor în apropiere, de ex. la casieria magazinului din sat sau la o casă în care copilul poate să sune.

O altă opțiune interesantă este cea numită Pedibus și constă în faptul că o persoană matură voluntar (de obicei, un părinte) însoțește copiii spre școală și casă, iar părinții pot crea singuri, din proprie inițiativă, un traseu Pedibus.

Planificarea drumului către școală pentru copii este realizată de către adulți – din perspectiva și cunoștințele lor. Autoritățile confirmă că uneori prea puțină atenție este acordată faptului că copiii au cerințe și nevoi diferite în traficul rutier. Drumul către școală este un adevărat concept în Elveția, axat pe necesitățile copilului. Recomandările pe termen scurt, mediu și lung vizează creșterea siguranței lor în drum spre școală/grădiniță.

Anual, se dedică acestui concept câte o săptămână în fiecare localitate sau școală numita în engleză „Walk to School”, în care copiii lipesc diferite stickere sau etichete pe drumurile, trecerile de pietoni și trotuarele ce duc spre școală sau grădiniță.

Astfel, atât părinții, cât și copii recunosc drumul mai ușor punându-se accent pe:

Cunoașterea traficului;

Dezvoltarea abilităților sociale;

Copiii leagă prietenii și practică independența;

Mișcare și sănătate.

Iar ca un obiectiv secundar, părinții „scapă” de o obligație.

Dar voi aveți curaj să vă lăsați copiii singuri spre școală și grădiniță?

*Notă: Noi suntem recent veniți (trei ani am stat în Germania) și descoperim acum Elveția cu toate sistemele ei. Ceea ce am expus supra, nu este comparativ cu țara noastră.