VIDEO Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova

Dita Estfarm Group – lider în distribuția farmaceutică din Republica Moldova – a marcat o triplă aniversare: 30 de ani de Dita Estfarm, 20 de ani de Farmacia Familiei și 10 ani de NonPharma Group.

Evenimentul a reunit peste 300 de parteneri și colaboratori, într-o seară dedicată parteneriatului, performanței și recunoștinței.

În cadrul ceremoniei, reprezentanții celor trei companii au subliniat evoluția grupului, contribuția sa la modernizarea industriei farmaceutice și angajamentul de a menține standarde europene în calitate, logistică și inovație.

Seara a combinat eleganța cu emoția: discursuri inspiraționale, momente muzicale, simboluri ale identității naționale și o retrospectivă video a celor trei decenii de dezvoltare. Partenerii prezenți au transmis mesaje de apreciere, evidențiind colaborările durabile și reputația solidă a grupului.

Cu peste 30 de ani de activitate, Dita Estfarm Group continuă să fie un pilon al pieței farmaceutice din Republica Moldova – un partener strategic pentru peste 1.000 de clienți și peste 300 de producători internaționali.

Prin infrastructura logistică modernă, rețeaua Farmacia Familiei și activitatea NonPharma Group, compania contribuie constant la accesul rapid, sigur și eficient la produse farmaceutice și parafarmaceutice de înaltă calitate.

Reportajul video al evenimentului surprinde esența acestei seri aniversare – o poveste despre încredere, excelență și viziunea comună de a construi, împreună, viitorul industriei de sănătate din Republica Moldova.