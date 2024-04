Maib sprijină inițiativa „Moldova pentru Educație”, contribuind la dezvoltarea unui amplu program de educație financiară 

Maib își reconfirmă angajamentul de a susține și promova educația financiară în Republica Moldova. În cadrul Săptămânii Educației, eveniment desfășurat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării sub patronajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, banca a anunțat că va investi 2 000 000 de lei pentru dezvoltarea unui amplu program de educație financiară în țara noastră. Astfel, maib își consolidează poziția de instituție care acționează cu responsabilitate, fiind un driver și inspirând schimbările în bine din comunitate.

Giorgi Shagidze, Președintele maib:

„Maib își manifestă suportul pentru domeniul educațional prin intermediul numeroaselor inițiative: dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ din țară, prin programul maib edu, organizarea lecțiilor de educație financiară în incinta băncii, prin programele de internship marca maib, învățământul dual și multe altele. Suntem bucuroși să fim parte a procesului de modernizare a sistemului educațional din Republica Moldova și alinierea acestuia la cele mai bune practici din spațiul european al educației”.

An de an echipa de traineri din cadrul maib dezvoltă diverse programe educaționale pe care le livrează atât angajaților băncii, cât și publicului interesat urmărind să dezvolte competențele profesionale și personale. Printre cele mai solicitate cursuri menționăm: Data Analytics, IT, educația financiară pentru copii și adolescenți etc.

De asemenea, banca pilotează diverse parteneriate cu cele mai mari instituții universitare din țară și dezvoltă programe educaționale, implicându-se prin lecții publice ținute de profesioniștii băncii și prin expertiză curriculară, desfășoară programe de internship și integrează studenți din învățământul dual în mediul real de activitate profesională.

Svetlana Bodaci, Director HR maib:

„Educația, implicit educația financiară de la o vârstă fragedă pune bazele unor competențe și comportamente sănătoase, care vor sprijini adulții de mâine. Tocmai din acest considerent maib a aderat la inițiativa „Moldova pentru Educație”, investind în educația financiară din țara noastră și contribuind la scară largă la pregătirea generațiilor următoare, care să ia decizii inteligente, să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale încă de pe băncile școlii și să fie mai bine pregătite pentru viață. Sunt convinsă că implicarea noastră atât financiară, cât și prin expertiză și activitățile propuse va aduce plus valoare sistemului educațional și comunității, în general”.

Prin desfășurarea Săptămânii Educației, organizatorii și-au propus să mobilizeze mediul educațional, social și de afaceri să susțină creșterea nivelului de calitate al educației în Moldova.

