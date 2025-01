VOX VIDEO/ Criza energetică: cum economisesc cetățenii?

După declanșarea crizei energetice în R. Moldova, cetățenii au fost îndemnați în nenumărate rânduri să utilizeze rațional energia electrică și gazele naturale. Ce metode pun în practică cetățenii pentru a economisi? Am mers în stradă, în centrul capitalei, și am întrebat mai mulți oameni cum procedează în această perioadă.

„Ies dintr-o odaie, închid, vin în alta – deschid, și tot așa. Energia electrică eu foarte puțin o folosesc, dar folosește frigiderul, televizorul și restul. Chiar am comparat luna trecută și cu luna trecută de anul trecut și mi-a ieșit că luna asta cu 50 de lei mai ieftin am plătit gazul pe luna noiembrie. Important e că avem și lumină și gaz, restul… Nu am murit de foame în Moldova niciodată.”

„Noi nu folosim gaz, la noi casa este electrificată. Ne străduim să stingem lumina în încăperile unde nu stă nimeni. Trebuie de economisit, pentru că acum perioada e foarte tensionată în ceea ce privește prețurile și evenimentele, de aia mai bine așa.”

„Ne străduim obiectele de uz casnic pe care nu prea le folosim, putem să ne dezicem de ele, ca microunda, poate o lumină care se aprinde instantaneu, făcută așa că se aprinde când mergi pe acolo, prin locul ăla. Cu ceainicul, nu trebuie de umplut dacă e o singură persoană. Pentru ce să-l umpli? Nu pui un litru jumătate când îți ajung și 300 ml de apă. Așa se face economia. Până la urmă, se simte diferența în factură.”

„Economisim destul de mult, economisim, pentru că-i scump și nu avem cu ce plăti. Stingem lumina, televizorul, ce mai avem prin casă, calculatorul. Mai mult economisim acum față de înainte.”

„Cam nu prea putem să economisim, copilul aprinde toată ziua toate luminile, încercăm să-i facem observație. Luminițele de la brad nu le aprindem. De exemplu, la bucătărie lumina de sus nu o aprind, doar lumina de la hotă. La baie, unde avem mai multe lumini, aprindem numai două din patru, așa ce putem economisim.”