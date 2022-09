VIDEO Costul biletului retur al gărilor și stațiilor auto către stat: un litigiu și o notă de plată de peste 100 de milioane de lei

După rezilierea contractului de parteneriat public-privat cu SRL Gările și Stațiile Auto, anunțată recent de Agenția Proprietății Publice, statul va fi obligat să întoarcă agentului economic valoare tuturor investițiilor efectuate. Compania susține că a investit peste 120 de milioane de lei și a modernizat 13 gări.

Pe de altă parte, APP a constatat că firma a realizat mai puțin de jumătate din investițiile pe care urma să le facă în decursul a trei ani, conform contractului de parteneriat public-privat. În acest răstimp, potrivit APP, ar fi fost cheltuite 99 de milioane de lei, din cele 200 de milioane stipulate în contractul cu statul, dar nu este clar dacă banii reprezintă investiții sau provin din activitatea operațională a gărilor și stațiilor auto.

Documentul, semnat la 17 decembrie 2018, prevede investiții de 200 de milioane de lei în modernizarea a 30 de stații auto pe parcursul a trei ani, și concesionarea acestora pentru 25 de ani, a fost reziliat de Guvern la 25 august 2022, „pe motivul neprezentării garanției de bună execuție și neîndeplinirii planului de investiții asumat”.

Procedura de transmitere a activelor înapoi în gestiunea statului rămâne incertă, în condițiile în care SRL Gările Auto Moderne a atacat decizia în judecată.

La Gara auto Sud-Vest din capitală, investițiile totale până în 2021 urmau a fi de peste 11 milioane de lei, dintre care peste 10 milioane – pentru modernizare, iar peste 800 de mii de lei – pentru sistemul informațional. Potrivit programului investițional pentru 3 ani (2019-2021), stipulat în contractul de parteneriat public privat, aici urma a fi reparată clădirea administrativă, sala de așteptare și peroanele. De asemenea, sistemul electric urma a fi modernizat și echipat cu surse de tip LED, iar pereții exteriori urmau a fi placați cu „faţade ventilate cu material compozit tip Bond”. Documentul mai prevede „reparația îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic” și instalarea sistemului de supraveghere video. Lucrări similare urmau a fi făcute la toate stațiile și gările auto luate în gestiune de SRL Gările Auto Moderne.

Gara auto Sud-Vest

„Nici curățenie nu se face. Ce, nu se vede că nu-i reparat nimici aici?”

Șoferii pe care i-am întâlnit susțin că în ultimii ani nu au remarcat schimbări. „Eu, după cum știu gara, așa a rămas ca și înainte. Nu am observat eu să se facă reparații aici. Și știu gara asta de zeci de ani. Numai cât gheretele acestea se mai fac, dar peronul cum a fost, așa și este, tot teritoriul e așa cum era. Înainte era ospătărie în sala de așteptare, acum e închisă. Mâncăm și noi biscuiți și cu apă dulce sau câte o cafea. Toaletă este, jos, în „podval” (subsol) Trei lei și poftim!”, spune un șofer, care vine la Hâncești.

„Nu sunt schimbări. Cum a fost, așa și este. Numai că se mai vopsesc bordurile o dată la doi ani. În rest, nimic. Nici curățenie nu se face. Ce, nu se vede că nu-i reparat nimici aici? Mătincă, de la „soiuz” încă. Aici, deasupra peronului s-a pus tabla asta, dar nu țin minte câți ani în urmă. Oricum bate vântul și e curent”, se plânge un alt șofer, de pe ruta Cahul-Chișinău.

Gara auto Sud-Vest

„Ce, nu vedeți aici ce „bărdac” (dezordine)? Ce mai întrebați” ne apostrofează un bărbat în Gara auto Centru din Chișinău, unde am mers să vedem modul cum și dacă a fost modernizată. „Nu s-au observat renovări. Numai „butcile” (gheretele) astea au apărut. Magazine, iată, sunt, dar oamenii se împuținează și nu are cine cumpăra”, observă unul dintre șoferii care aștepta pe peron. La Gara auto Centru urmau a fi investiți în total 15,5 milioane de lei.

Gara auto Centru

Gara auto Nord – cumpărată de SRL Gările Auto Moderne

Cele două gări din Chișinău nu au mai ajuns să fie modernizate, așa cum prevedea proiectul investițional pentru anii 2019-2021. Doar Gara auto Nord din capitală a fost reparată, iar asta pentru că aceasta a fost cumpărată de SRL Gările Auto Moderne în aceeași zi în care a fost semnat parteneriatul public-privat, la 17 decembrie 2018. Consiliul Concurenței a examinat această tranzacție și a constatat că a fost o „operațiune de concentrare economică”, dar care ar fi „compatibilă cu mediul concurențial deoarece aceasta nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia”. Compania a fost amendată, în iulie 2021, cu 233 de mii de lei.

Directorul SRL Gările Auto Moderne, Iurie Moroz, care este director și la SRL Gara de Nord, a declarat pentru Ziarul de Gardă că pandemia de Covid-19 ar fi motivul pentru care nu s-a reușit modernizarea tuturor gărilor prevăzute în programul investițional pentru 3 ani din parteneriatul public-privat. El acuză Agenția Proprietății Publice (APP) că nu a răspuns solicitării companiei de a extinde termenii până în 2023.

APP: 99 de milioane cheltuite, 6 gări reparate

Tatiana Savva, directoarea generală adjunctă a APP, susține, pe de altă parte, că în perioada pandemică compania respectivă a avut cea mai prolifică activitate, fapt ce ar contrazice argumentele agentului economic. Totodată ea notează că firma nu a dat acces la datele financiare și tehnice pentru a demonstra investițiile făcute până acum.

Tatiana Savva, directoarea generală adjunctă a APP

„În momentul în care noi am reluat monitorizarea contractelor de parteneriate publice-private, unul dintre care este și cel cu Gările Auto Moderne SRL, am solicitat suportul câtorva instituții. Este vorba de Inspecția Financiară și Agenția pentru Supraveghere Tehnică. Cei de la Inspecția Financiară ne pot spune, de facto, câți bani sunt, iar una din solicitări era să fie identificată și sursa acestor bani. Pentru că, prin încheierea unui contract de parteneriat public-privat, tu te angajezi să vii cu investiții proprii, nu să re-investești anumite fluxuri bănești din activitatea economică, dar să vii cu bani proprii. A doua solicitare, către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, era să vedem dacă într-adevăr lucrările care au fost efectuate corespund devizelor de cheltuieli. În acest context, noi am primit un raport al Inspecției Financiare care confirma doar 99 de milioane de lei care au fost cheltuiți, fără a putea identifica care este sursa acestor bani, dacă sunt acești bani investiți sau dacă sunt proveniți din activitatea operațională a gărilor și stațiilor auto. Agenția pentru Supraveghere Tehnică nu a putut avea acces decât la șase procese-verbale de primire-predare a lucrărilor, adică au putut demonstra lucrările doar pentru șase din cele 32 de obiecte ale investiției”, a precizat Tatiana Savva, cu referire la gările din Comrat, Leova, Vulcănești, Ceadîr-Lunga, Căușeni și Cahul.

„Rămâne deja ca investitorul privat să demonstreze care este sursa acestor investiții”

Odată cu rezilierea contractului pe motiv că partenerul privat nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, așa cum invocă APP,, statul este obligat să restituie suma investițiilor făcute SRL Gările Auto Moderne, diminuată cu 10 la sută, în decursul a jumătate de an, după cum se stipulează în contractul de parteneriat public-privat. Dar pentru asta, este necesar ca agentul economic să dovedească faptul că banii cheltuiți pentru modernizare provin din investiții.

„Potrivit contractului, în cazul când ambii parteneri sunt de bună credință, rezilierea contractului presupune expres faptul că investițiile dovedite sunt întoarse în decurs de până la jumătate de an investitorului privat. Rămâne deja ca investitorul privat să demonstreze care este sursa acestor investiții și să arate, prin acte de primire-predare a lucrărilor și prin devizuri de cheltuieli că într-adevăr a făcut lucrările și și-a îndeplinit obligațiile stipulate în contract”, a subliniat Tatiana Savva.

Directorul SRL Gările Auto Moderne: Investiții de 120 de milioane de lei, 13 gări modernizate

Pe de altă parte, Iurie Moroz, administratorul SRL Gările Auto Moderne, susține că firma a modernizat în total 13 gări și stații auto și a investit 120 de milioane de lei și că, în cazul rezilierii contractului, statul va trebui să restituie aceste investiții. El a dat asigurări că ar fi vorba exclusiv de investiții din banii companiei, și nu din rulajul gărilor și stațiilor auto. Totodată, acestea exced bugetul stipulat în contract, din cauza creșterii prețurilor, mai argumentează reprezentantul companiei. Spre exemplu, cea mai mare investiție, făcută la Gara din Căușeni, se ridică la peste 8 milioane de lei, pe când în contract este prevăzută suma de 6 milioane de lei.

Iurie Moroz, administratorul SRL Gările Auto Moderne

„Cheltuielile sunt mai mari, de ordin dublu sau triplu sunt mai mari. Ați urmărit în ultimul timp piața materialelor de construcții? Inflația a afectat toate domeniile, prețurile sunt în creștere continuă. Sumele din contract nu au niciun suport de documentație tehnică. Ele sunt stabilite aleatoriu. Cine a reprezentat APP la stabilirea acestor cifre, doar vizual a stabilit că este necesar de vreo 3-4 milioane de lei, de exemplu, dar doar odată cu efectuarea lucrărilor de modernizare se stabilește costul acestor investiții. Și asta este o temă de dispută cu APP, în condițiile în care noi am raportat, pe o gară sau pe alta, finalizarea lucrărilor de modernizare, am prezentat sumele care au fost capitalizate până la darea în exploatare în modernizarea acestor gări și am rugat să ajustăm contractul, anexele. Și acesta rămâne un motiv de dispută”, punctează Moroz.

Totodată, Iurie Moroz susține că decizia de reziliere a contractului de parteneriat public-privat ar fi ilegală și spune că firma pe care o reprezintă s-a adresat în instanță. „După cum înțelegem, statul astăzi nu are lichidități suficiente să returneze aceste sume investiționale. Statul este capabil să asigure continuitatea investițiilor? Nu este capabil”, crede Moroz. Potrivit lui, compania ar fi gata să investească mai mult de 200 de milioane de lei pentru a finaliza modernizarea tuturor autogărilor, în contextul în care până acum ar fi fost investite 120 de milioane de lei pentru modernizarea a 13 stații, adică mai mult de jumătate din sumă, pentru mai puțin de jumătate din numărul autogărilor.

SRL Gările Auto Moderne: După semnarea contractului de parteneriat public-privat, fondatorii s-au schimbat de patru ori

Compania SRL Gările Auto Moderne a fost fondată la 12 noiembrie 2018, cu o lună înainte de semnarea parteneriatului public-privat cu statul pentru un termen de 25 de ani. Guvernul era atunci condus de exponentul Partidului Democrat, Pavel Filip, iar APP de Vladimir Baldovici, și el numit în funcție de același partid.

De atunci, firma și-a schimbat fondatorii de câteva ori. Primii fondatori erau compania de construcţii ExFactor-Grup, a omului de afaceri Vladimir Tonu, cu o cotă de 85%, şi un cetăţean american Lluka Muco, ce deținea 15%. Administrator era fostul deputat Vitalie Mrug.

După ce, în iunie 2019, Partidul Democrat a plecat de la putere, iar guvernarea a fost preluată de Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor, contractul de parteneriat public-privat a devenit obiectul investigației unei comisii parlamentare și a auditului Curții de Conturi. S-au constatat mai multe nereguli, iar Procuratura Anticorupție a inițiat o urmărire penală, în decembrie 2019, pentru abuz de putere sau abuz de serviciu săvârșit de o persoană cu funcţie de demnitate publică.

Tot în iunie 2019, fondator unic al SRL Gările Auto Moderne devine ucraineanca Oksana Demchenko, soția omul de afaceri din Ucraina, Viktor Iakovlev. Compania acestuia, Concept Invest SRL, a participat la concursul de privatizare a Tutun-CTC, despre care Curtea de Conturi și o comisie parlamentară de anchetă au constatat că a fost organizat în mod fraudulos.

Oksana Demchenko, unul dintre fondatorii actuali ai SRL Gările Auto Moderne

La scurt timp, tot în iunie 2019, fondatori devin, pe lângă Oksana Demchenko, care și-a păstrat o cotă de 50%, și omul de afaceri francez, Franck Arif, cu 25%, și firma Ramin-Lux SRL, cu alte 25%. Franck Arif deține compania Le Bridge, care a privatizat fabrica Tutun-CTC. Ulterior, cota de 25 la sută a lui Franck Arif a fost preluată de către omul de afaceri Alexandru Vîlcu, cel care deține în proporție de 50 la sută și compania Ramin-Lux SRL.

În mai 2022, au avut loc descinderi la domiciliul lui Alexandru Vîlcu, vizat în dosarul penal cu privire la procesul de achiziționare a blanchetelor pentru pașapoarte. ZdG a scris anterior că Alexandru Vîlcu este fondator sau cofondator a 10 firme înregistrate în R. Moldova și este cunoscut drept un apropiat al fostului președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon.

Alexandru Vîlcu, cel de-al doilea fondator al SRL Gările Auto Moderne

În iunie 2020, Vîlcu și ucraineanul Viktor Iakovlev au devenit asociați la DFM SRL, fostă companie din grupul Șor, cu activități în domeniul magazinelor duty-free. Ei, însă au vândut repede cotele lor din companie, vizată în dosarul furtului miliardului.

Dosarul – la etapa de urmărire penală

Urmărirea penală inițiată în 2019 nu a fost finalizată. Dosarul se află la etapa de urmărire penală, a declarat pentru ZdG purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec. Au fost formate mai multe comisii rogatorii, de la care nu au venit rezultatele, în afara celei din Ucraina, dar care nu oferă răspuns la toate întrebările. Astfel, urmează a fi formată o comisie rogatorie repetată, a mai spus reprezentanta procuraturii.

Ziarul de Gardă a relatat anterior că Agenţia Proprietăţii Publice refuzase să facă public contractul de parteneriat public-privat, motivând prin existenţa unor „clauze de confidenţialitate”. Ulterior, documentul a fost publicat pe site-ul APP.

Întreprinderea de Stat Gările și Stațiile Auto, care a gestionat anterior gările și stațiile auto, se află în proces de insolvabilitate, având datorii de peste zece milioane de lei. După rezilierea contractului de parteneriat public-privat cu SRL Gările Auto Moderne, urmează a fi creată o nouă întreprindere de stat care va gestiona rețeaua de gări și stații auto din R. Moldova, a declarat pentru ZdG Tatiana Savva, directoarea generală adjunctă a APP.

