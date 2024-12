Ziua Mondială de combatere a HIV/SIDA este marcată în fiecare an pe 1 decembrie. Marcarea acestei zile simbolizează solidaritatea cu persoanele depistate HIV pozitiv, cât și conștientizarea impactului pe care o are infecția HIV asupra comunității. Ministerul Sănătății anunță că în acest an, campania de conștientizare se desfășoară sub sloganul „Nu te lăsa dus de val!”. Acțiunea urmărește informarea tinerilor și a publicului larg privind infecția HIV, creșterea aderenței la testarea HIV, precum și asigurarea accesului liber la informațiile cu referire la această infecție.

HIV înseamnă Virusul Imunodeficienței Umane Dobândite; acesta atacă globulele albe ale sangelui, distrugând sistemul de apărare naturală a corpului împotriva îmbolnăvirilor. Atunci când sistemul imunitar este distrus, ca efect al contaminării cu virusul HIV, infectiile pe care corpul nostru, în mod normal, le poate învinge, ne pot pune în pericol viața!

SIDA înseamnă Sindromul Imunodeficienței Dobândite și reprezintă ultima fază a infecției cu virusul HIV.

Conform datelor statistice estimative de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică actualmente în țara noastră trăiesc 17 de mii de persoane cu HIV, dintre care doar circa 11 mii de persoane își cunosc statutul. Astfel încă 5700 persoane infectate cu HIV nu cunosc că sunt infectate cu acest virus.

Anual, în R. Moldova, sub egida Ministerului Sănătății, se desfășoară campania socială de comunicare „Just Test”, care presupune o testare fără presiuni pe rezultate, ușor de realizat și accesibilă. 42 de organizații partenere și-au unit eforturile pentru a organiza o serie de evenimente și acțiuni de informare și testare la HIV, în perioada 25 noiembrie – 25 decembrie 2024, în 21 de orașe, pe întreg teritoriul țării.

„În R. Moldova sunt disponibile și se implementează cu succes servicii gratuite de testare rapidă, de prevenire a infecției HIV, inclusiv prin intermediul aparatelor vending și unităților medicale mobile. De asemenea, se asigură tratamentul antiretroviral gratuit al infecțiilor oportuniste și co-infecțiilor, sprijinul și îngrijirea persoanelor care trăiesc cu infecția HIV, prevenirea transmiterii HIV materno-fetale, profilaxia pre și post expunere”, anunță Ministerul Sănătății.

Anterior, Anastasia Ceban care activează în calitate de psihologă la Asociația „Inițiativa Pozitivă”, care oferă inclusiv servicii de consiliere psihologică pentru persoanele seropozitive, a declarat pentru ZdG că dezvăluirea statutului facilitează înlăturarea miturilor și stereotipurilor despre virus.

„Persoanele cu statut HIV deschis ne oferă posibilitatea să aflăm mai multe informații despre această boală și să vedem că boala are chip uman, cu experiențe și temeri corespunzătoare. După întâlnirea cu o persoană seropozitivă putem spune că „este la fel ca mine!”, explică Anastasia Ceban.

Psihologa afirmă că reacțiile primare la acest diagnostic sunt negative, deoarece există informații eronate despre HIV. „O mare contribuție în acceptarea diagnosticului o au consultațiile „de la egal la egal” în care oamenii, prin exemplul lor, arată că e posibil să trăim fericiți și să avem o familie și copii sănătoși, fiind seropozitivi. De asemenea, persoanele cu statut HIV deschis ajută la combaterea autostigmatizării”, susține specialista.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, la nivel mondial, aproximativ 1,3 milioane de persoane au fost infectate cu HIV în 2023, iar 630 de mii de oameni au au murit anul trecut din cauza acestui virus.

În R. Moldova, primul caz de SIDA a fost semnalat în 1987.

Depistarea la timp a statutului HIV semnifică începerea timpurie a terapiei antiretrovirale. Persoanele care au virusul imunodeficienței umane pot duce o viață deplină și pot avea copii sănătoși, dacă urmează tratamentul cu strictețe.