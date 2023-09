Vox Alegeri fără observatori: mai corecte?

Pe 5 noiembrie mergem la vot. Potrivit noului Cod Electoral, adoptat în decembrie 2022, în cadrul alegerilor locale generale din toamnă vor fi aplicate în premieră 14 prevederi noi, una dintre care se referă la eliminarea observatorilor din procesul electoral. ZdG a căutat să afle dacă alegerile fără observatori sunt în favoarea sau defavoarea democratizării procesului electoral.

Alegeri fără observatori: Mai corecte?

Gheorghe Răileanu, ex-primar de Cimișlia

Nu, nu vor fi mai corecte. Cu observatori și se făceau fraude, dar fără… Ce va fi nu e clar. Cine și cum va monitoriza procesul electoral la secțiile de votare: votul la urne, votul cu urnele mobile – cu ele se fac cele mai mari abuzuri, numărarea voturilor? Acest lucru nu poate fi lăsat la discreția comisiilor electorale, care, de regulă, sunt controlate de partidele care dețin votul majoritar în teritorii. Nu știu care a fost motivul din care au fost excluși observatorii din alegeri, dar asta va fi doar la îndemâna partidelor cu bani grei, care vor încerca să cumpere tot, inclusiv comisiile electorale. Legat de observatori: ar fi poate aici o problemă, dar nu eliminarea observatorilor ar fi soluția. În ultimii ani s-a creat un fel de piață a observatorilor și cred că nu numai la Cimișlia, care mergeau la partide și se tocmeau cu ziua. Chestia asta nu avea nimic cu convingerile politice. Conta suma. Și partidele cu bani mari plăteau bine și aveau observatori câți doreau. Independenții și partidele care nu aveau în spate un oligarh nu-și puteau plăti observatori. Dar în acest caz, trebuia revăzut statutul observatorilor și nu eliminarea lor din procesul electoral.

Alexandra Piscunov, primară a satului Vadul lui Isac/Cahul

Eu nu sunt om nou în administrația publică, am fost și șefă de birou la alegeri, și secretară. Ce cred eu. Acolo unde comisiile își fac corect treaba, observatorii sunt în plus, dar nu suntem noi încă la gradul cela de onestitate ca lumea să fie până într-atât de corectă, ca să nu stai cu ochii pe ea ori s-o tragi de mânecă… Mai avem până acolo. De aceea, cred că atât timp cât nu ne putem obișnui să fim într-un pas cu legea, alegerile trebuiesc ținute sub control. Cu cât mai mulți ochi, cu atât mai bine. Știți ce înseamnă asta? Că noi nu suntem comunitate. R. Moldova nu a reușit în 30 de ani, din cauza moralului guvernărilor pe care le-a avut, să ne unească în ideea de unitate națională. Noi suntem o societate foarte dezbinată. Politic, și de la politic în toate părțile. Și atât timp cât vom fi așa, vom avea nevoie la alegeri sau după alegeri să ținem lucrurile sub control.

Dinu Plângău, președinte al Platformei DA

Din punctul meu de vedere, principala sarcină a observatorilor din partea partidelor politice era să acorde procesului electoral un cât mai mare grad de legitimitate, pentru că la noi, în orice scrutin electoral, se fac totdeauna acuzații de fraudare a alegerilor. În momentul în care partidul are observator acolo, el are dreptul și posibilitatea să sesizeze, să depună contestații, practic, să intervină. După alegeri nu poți acuza faptul că alegerile au fost fraudate în cazul în care aveai acolo reprezentant și acesta nu a contestat un abuz sau altul. Dar acuma pe cine să mizezi? Iată, sub aspectul ăsta, eliminarea observatorilor este o problemă. Că pot fi înaintate persoane de încredere? Da, concurenții electorali pot să-și delege persoane de încredere, dar ele sunt altceva decât observatorii. Au alte atribuții. Eliminarea observatorilor e o problemă după mine.

Anatol Țăranu, analist politic

Eu cred că eliminarea observatorilor este un abuz pe care l-au comis legislatorii și asta nu va contribui la democratizarea procesului electoral din R. Moldova. Rămâne neclară eliminarea observatorilor din alegeri. Corectitudinea procesului electoral este afectată. Persoanele de încredere nu sunt o alternativă plauzibilă la acest capitol. Observatorii erau garanții concurenților electorali și prezența lor la secțiile de vot limita ispita de a mușamaliza neajunsurile campaniei și a manipula cu rezultatele alegerilor la centru. Să ne amintim de parlamentarele din 2009, când comuniștii au pierdut alegerile, iar ulterior și puterea, grație unei monitorizări serioase a campaniei. Iată un precedent care vorbește despre faptul că eliminarea observatorilor este contrară democratizării procesului electoral.