VIDEO „Ni se spunea că în UE vom fim sclavi”. Mărturiile unui activist care a părăsit rețeaua lui Șor

A fost parte a rețelei lui Șor timp de jumătate de an, dar nu pentru că împărtășea aceleași idei trâmbițate de Ilan Șor din capitala țării lui Putin, acolo unde se ascunde de justiție, ci pentru bani. Mărturisește că se simțea „mai rău decât un cerșetor” și că „bani mulți eu n-am primit, cu banii lor, eu mai tare am sărăcit”.

După publicarea investigației „În slujba Moscovei”, Ziarul de Gardă a discutat cu Ion* (numele a fost modificat pentru a-i proteja identitatea, n.r.), un fost activist din rețeaua lui Ilan Șor. Bărbatul a plecat din „rețea” la scurt timp după publicarea investigației și acum face dezvăluiri despre cum a ajuns să lucreze pentru Șor, ce l-a determinat să părăsească rândurile activiștilor și ce îndemn are pentru cei care și-au vândut votul pentru banii veniți de la Moscova.

Fostul activist mărturisește că fruntașii rețelei lui Șor le spuneau că „iaca, Uniunea Europeană nu trebuie, că acolo e rău, că o să fim sclavi”.

Poate ar fi crezut dacă nu ar fi văzut cu ochii lui cum arată Uniunea Europeană. „Am fost la sfârșitul acestei veri în Uniunea Europeană și ceea ce am văzut eu e între cer și pământ. Am văzut disciplină, am văzut cum lumea trăiește, am văzut cultură. Dar mai tare mi-a plăcut că am văzut lumea organizată. La lucru lumea nu întârzie, pentru că tot merge pe grafic la dânșii, e disciplină. Nu ca la noi, la 8:00 trebuie să ajungă la lucru, dar el ajunge al 9:00”, punctează bărbatul.