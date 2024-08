VIDEO Cum a marcat R. Moldova Ziua Independenței, reținerea fondatorului Telegram, mesajul liderilor statelor baltice și decizia CSJ în privința blocului „Victorie” | Săptămâna de Gardă

Președinții statelor baltice au venit în R. Moldova de Ziua Independenței, Ministerul Culturii cere reprezentanților a două companii să plătească în bugetul de stat un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei, iar fondatorul aplicației de Telegram a fost reținut în Franța.

R. Moldova a marcat pe 27 august 33 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică. Într-un mesaj cu ocazia aniversării, președinta Maia Sandu a îndemnat poporul să fie mândru de proveniența sa.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Noi, cei care ne naștem în Moldova, nu suntem mai buni sau mai răi decât alte popoare. Poate am avut o cale mai grea sau uneori soarta a fost potrivnică, dar stă în puterile noastre să găsim și să celebrăm ce avem mai bun. An de an găsim tot mai multe motive să fim mândri de realizările oamenilor Moldovei și asta ne face să devenim și mai buni, și mai puternici”.

De Ziua Independenței, președintele Lituaniei, cel al Estoniei și șeful statului leton au efectuat o vizită de lucru la Chișinău, unde au semnat o declarație comună, exprimându-și astfel sprijinul în parcursul european al R. Moldova.

Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova: „Acest gest nu este doar un simbol puternic, ci și o expresie a solidarității autentice pe care o primim din partea prietenilor noștri din Estonia, Letonia și Lituania”.

Printre altele, liderii celor trei state baltice au îndemnat cetățenii R. Moldova să participe la referendumul constituțional din 20 octombrie. Ziua Independenței a fost celebrată în Piața Marii Adunări Naționale timp de trei zile. Mai mulți interpreți autohtoni, dar și din străinătate, precum trupa ucraineană Okean Elzî sau nterpreta suedeză Loreen, au urcat pe scena din fața Guvernului. Conform RISE Moldova, seria de concerte a costat visteria statului aproape 10 milioane de lei. Totodată, în locul unei licitații publice, Cancelaria de Stat a recurs la procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare.

Șeful adjunct al unui Inspectorat de Poliție a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2500 de euro, pentru a-i determina pe unii funcționari publici aflați în subordinea acestuia să nu dea curs unei cereri privind săvârșirea unei infracțiuni de samavolnicie. Organele de drept au efectuat percheziții în birourile de serviciu din incinta inspectoratului de poliție, domiciliile și mijloacele de transport ale persoanelor vizate, fiind ridicate obiecte și documente relevante cazului.

Blocul „Victorie”, afiliat oligarhului fugar Ilan Șor, nu va participa la referendumul republican constituțional și la alegerile prezidențiale din această toamnă. Curtea Supremă de Justiție a menținut, joi, o decizie a Comisiei Electorale Centrale în acest sens. Motivul respingerii, potrivit Comisiei, ar consta în faptul că denumirea blocului este asemănătoare cu denumirea partidului „Victorie” – una dintre formațiunile care face parte din blocul electoral propriu-zis.

Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru organizarea intrării ilegale pe teritoriul R. Moldova a doi ucraineni contra sumei de 5 mii de dolari. Conform Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, faptele incriminate inculpaților au avut loc în martie 2023 și ianuarie 2024. Cei cinci riscă o amendă de până la 67 de mii de lei sau închisoare de la 5 la 7 ani.

Curtea de Apel Chișinău a menținut, miercuri, decizia primei instanțe prin care Dragomir Popovici, șoferul care a provocat în iulie 2023 accidentul rutier de pe bulevardul Decebal, soldat cu decesul Doiniței Prodan, mamă a două fetițe, a fost condamnat la șase ani și 10 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Totodată, acesta trebuie să achite suma de 5 milioane de lei familiei victimei pentru suferințele cauzate. Detalii aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.

Guvernul României a dat undă verde începerii unor negocieri cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a cumpăra acțiunile deținute de aceasta în Portul Internațional Liber Giurgiulești din R. Moldova, scrie Europa Liberă România.

Purtătorul de cuvânt al guvernului român, Mihai Constantin, a declarat că prin această achiziție autoritățile române vor să ajute Portul Constanța să devină, „unul dintre cele mai importante puncte de convergență de trafic de marfă din această parte a Europei”. La rândul său, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Cabinetului de miniștri de la Chișinău, a precizat că Guvernul nu va vinde Portul de Stat. Potrivit acestuia, la Giurgiulești funcționează două entități de infrastructură portuară: Portul Internațional Liber de la Giurgiulești, care aparține Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și Portul de Stat, care se află în proprietatea R. Moldova.

O copilă în vârstă de 10 ani s-a ales cu fractură dublă la picior în timp ce se juca la unul dintre terenurile amplasate pe teritoriul parcului de distracții „GagauziyaLand”, finanțat de fugarul Ilan Șor. Incidentul a avut loc pe 26 august. După mai multe examinări la Spitalul din Comrat, fetița a fost transportată de urgență la Chișinău pentru îngrijiri medicale.

Inspectoratul General al Poliției, care a pornit un proces penal pe acest caz, menționează că deschiderea parcului de distracții pentru copii nu a fost autorizată de autoritățile competente. De cealaltă parte, administrația „GagauziyaLand” respinge acuzațiile Poliției și susține că parcul este echipat, „în conformitate cu toate standardele de siguranță”. Reprezentanții Institutului Mamei și Copilului din Chișinău au declarat pentru Ziarul de Gardă că fetița se află în stare de gravitate medie.

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, cere reprezentanților Universal Proiect SRL și ExFactor Grup SRL să plătească în bugetul de stat un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei după ce societățile au demolat Conacul Urban Rîșcanu-Derojinschi, monument istoric de importanță națională, și au ridicat în locul acestuia un bloc cu 18 etaje. Astfel, oficialul susține că firmele care s-au obligat să restaureze conacul au încălcat legislația cu privire la protejarea bunurilor de patrimoniu cultural, care interzice demolarea monumentelor istorice.

Sergiu Prodan, ministrul Culturii al R. Moldova: „Împreună cu Agenția Proprietății Publice vom iniția procesul cu privire la încetarea dreptului de superficie contractuală asupra terenului din cauza încălcării grave a legislației și a clauzelor contractului. Prin aceste acțiuni vrem să transmitem un mesaj clar societății: nu se va mai admite în viitor distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural, iar sancțiunile pentru aceste fapte vor fi aspre”.

Ziarul de Gardă a scris în 2017 că terenul și construcția au fost implicate în mai multe tranzacţii off-shore, fiind vândute şi revândute de firme din Belize, reprezentate prin procură de cetăţeni ai R. Moldova. Ani la rând, activiştii civici din Chişinău au luptat împotriva construcției.

Fondatorul și directorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov, a fost reținut pe 24 august la Aeroportul „Le Bourget” din Franța. Durov, care deține și cetățenia franceză, se întorcea cu avionul său privat din Azerbaidjan, acolo unde recent a mers în vizită și președintele rus Vladimir Putin. Fondatorul Telegram este acuzat de 12 infracțiuni, inclusiv escrocherie și încălcarea legislației privind stupefiantele. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că arestarea lui Pavel Durov „nu este în niciun caz o decizie politică”. Telegram a respins acuzațiile parchetului francez, iar pe 28 august Durov a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar în baza unei cauțiuni de 5 milioane de euro.

Incursiunea militară a Ucrainei în regiunea rusă Kursk continuă. Săptămâna aceasta, Oleksandr Sîrskîi, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a afirmat că soldații ucraineni controlează circa 100 de localități din regiune. Între timp, armata rusă continuă să lanseze atacuri masive cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, fiind vizat în special Kievul.

Vasile Șoimaru, deputat în primul Parlament al R. Moldova, a fost invitatul celui mai nou episod al Podcast ZdCe, moderat de colega noastră Natalia Zaharescu. Cum a fost scrisă, votată și furată Declarația de Independență a R. Moldova aflați de pe canalul nostru de YouTube.