Video Construcție cu acuzații în centrul capitalei. Un actor și un fost primar – în litigiu

Actorul Gheorghe Tabarcea acuză că o construcție din vecinătatea casei sale, al cărei beneficiar este Ion Bivol, fost primar al comunei Băcioi, îi încalcă dreptul său de proprietate. „Au început să prindă plasa de gardul nostru, găurind și stricând chiar gardul. O să vedeți că acolo deja sunt fisuri de la aparatul ăsta, chiar în acea oră am chemat poliția. Am scris cerere la poliție, am solicitat la cei de la construcție să vină, să vadă ce daune materiale avem. Așteptăm până-n ziua de azi, niciun răspuns nu avem de la nimeni, deja am înaintat și în judecată”, acuză Tabarcea.

La rândul său, Ion Bivol, unul dintre proprietarii terenului pe care se înalță construcția, susține însă că lucrările se desfășoară în mod legal și că sunt respectate prevederile din autorizația de construcții eliberată. Reprezentanții companiei afirmă și ei că lucrările se desfășoară conform actelor permisive emise.

„Ne-am trezit cu demolări în spatele casei noastre”

Actorul Gheorghe Tabarcea a contactat redacția ZdG nemulțumit că lucrările de construcție efectuate pe terenul care aparține lui Ion Bivol, un fost primar de Băcioi, i-ar fi afectat proprietatea și că viitoarele construcții ar urma să fie amplasate prea aproape de hotarul terenului său.

„Pe data de 22 iulie, anul curent, ne-am trezit cu demolări în spatele casei noastre. Aici erau două case vechi și am înțeles că s-a vândut în sfârșit pământul, o să se construiască ceva. Ce și cine construiește noi nu știam”, a declarat acesta.

Tabarcea afirmă că, în timpul demolărilor, praful a ajuns în curtea și pe ferestrele casei sale, iar muncitorii nu ar fi luat suficiente măsuri pentru a-l reduce. Potrivit acestuia, ulterior a discutat cu reprezentanții firmei care construiește, „Irion Company”, inclusiv cu persoana prezentată drept șef de șantier.

„Lucrările se făceau deja de o săptămână și Constantin îmi spune că nu știa că se fac aici deja lucrări, el fiind șef de șantier”, susține acesta.

O altă problemă reclamată de vecin se referă la limita dintre cele două proprietăți. Potrivit lui, reprezentanții companiei i-ar fi spus că gardul familiei sale ar fi fost construit parțial pe terenul vecin. Tabarcea afirmă însă că, după verificarea actelor, familia sa a constatat că nu a depășit hotarul.

Tabarcea mai susține că proiectul prevede construcția a două duplexuri, la o distanță prea mică de gardul proprietății sale. „Din punct de vedere legal, pentru ce vor să facă ei, ei trebuie să aibă o distanța de la gardul nostru de cinci metri minim, ei au doi metri și ceva”, afirmă acesta.

Tabarcea mai spune că, în timpul demolărilor, i-ar fi fost prăfuită curtea, iar ulterior, muncitorii ar fi perforat gardul pentru a instala o plasă de protecție, deteriorându-l.

„Deja am înaintat și în judecată”

„Au început să prindă plasa de gardul nostru, găurind și stricând chiar gardul. O să vedeți că acolo deja sunt fisuri de la aparatul ăsta, chiar în acea oră am chemat poliția. Am scris cerere la poliție, am solicitat la cei de la construcție să vină, să vadă ce daune materiale avem. Așteptăm până-n ziua de azi, niciun răspuns nu avem de la nimeni, deja am înaintat și în judecată”, a spus acesta.

Totodată, el susține că viitoarele construcții ar urma să aibă aproximativ șapte metri înălțime și că familia nu ar fi fost informată despre un eventual studiu de însorire, adică o analiză tehnică care măsoară cât timp pătrunde lumina naturală directă în încăperile unei clădiri și cum umbrele lăsate de aceasta afectează construcțiile din jur. „Nu a fost calculul ăsta, studiul de însorire, nimic n-a fost”, spune bărbatul.

Acesta afirmă că a solicitat reprezentanților companiei să prezinte documentele în baza cărora sunt executate lucrările și că, la un moment dat, i s-ar fi cerut să semneze un acord prin care să accepte amplasarea construcției mai aproape de gard.

„Dl Bivol vrea o iscălitură de la noi ca și cum noi îi permitem să construiască aproape de gardul nostru, dar el promite că nu o să se ridice mai sus decât trebuie”, susține Tabarcea.

Potrivit acestuia, familia sa ar fi fost inițial dispusă să ajungă la o înțelegere, însă a renunțat după ce lucrările ar fi continuat în timp ce negociau.

„Peste noapte, Cornel de la compania asta, și cu muncitorii lui, deja au pus baza ca să toarne fundamentul la doi metri, și noi când eram gata să semnăm acordul ăsta de înțelegere amiabilă”, afirmă el.

Tabarcea susține că familia sa nu se opune construcției în sine, ci solicită respectarea normelor privind amplasarea construcției și a limitelor proprietății.

„Am mai zis deodată și i-am spus și lui că nu suntem împotriva să se construiască, că n-o să stea pământul ăsta, ceva că nu hotărâm noi cine și ce sa construiască, doar că vrem să păstreze distanța, vrem să facă în limita legii în construcții, nu cu acte false și așa mai departe”, a declarat bărbatul.

Familia Tabarcea a sesizat, potrivit lui, poliția și a solicitat verificarea eventualelor prejudicii provocate gardului. „Am scris cerere la poliție, am solicitat la cei de la construcție să vină vadă ce daune materiale avem. Așteptăm până-n ziua de azi, niciun răspuns nu avem de la nimeni”, afirmă acesta.

Cum răspunde unul dintre proprietarii terenului acuzațiilor vecinului?

Terenul pe care se construiește aparține lui Ion Bivol și Constantin Cainarean din anul 2025.

Terenul a fost cumpărat în 2025, iar conform actelor studiate de ZdG, pe 10 iulie 2026 a fost eliberată autorizația de construcție a două case de locuit individuale de tip duplex.

Contactat de ZdG, Ion Bivol, coproprietarul terenului a răspuns că a început construcția „în bază legală, în baza autorizației certificatului de urbanism.” Acesta a adăugat că cerințele care au fost înaintate în autorizație sunt respectate.

„Gheorghe Tabarcea a înaintat o cerere către mine ca să-i recompensez cheltuielile de avocat și să dau construcția la trei metri jumătate. Eu asta tot am făcut. Mai departe ei caută nod în papură”, a spus acesta, evitând să răspundă la alte întrebări.

Ion Bivol a fost primar de Băcioi între anii 2003-2011. În ultimii ani, acesta a fost asociat cu activități de afaceri.

În 2026, ZdG a scris despre firma „Success Games” care a fost fondată de Ion Bivol, tatăl fostei judecătoare Victoria Sanduța, și este condusă de Victor Bivol, fratele ex-magistratei. Potrivit datelor publice, în 2025 firma a avut venituri de peste 170 de milioane de lei.

Reprezentanții Poliției nu au venit cu un răspuns până la publicarea materialului.

Răspunsul companiei de construcții

Compania care desfășoară lucrările de construcție la acea adresă este „Irion Company”. Solicitați de ZdG, reprezentanții companiei au relatat că acestea „se execută în baza unui contract de antrepriză, în conformitate cu documentația de proiect verificată în modul stabilit și cu autorizația de construire eliberată de Primăria municipiului Chișinău, documente fiind prezentate de către beneficiari”.

Referitor la distanța față de proprietatea vecină, compania afirmă că „amplasarea construcțiilor a fost stabilită prin documentația de proiect, iar lucrările se execută cu respectarea amplasamentului prevăzut prevăzut în actele permisive eliberate de autoritățile competente”.

Reprezentanții companiei afirmă că au aflat despre daunele invocate de Tabarcea în urma solicitării ZdG.