Un depozit deschis cu grijă pentru viitor poate aduce și un avantaj în plus. Clienții care constituie un Depozit PENSIONAR nou la EuroCreditBank, în perioada 8 octombrie – 21 decembrie 2026, vor beneficia de rate promoționale ale dobânzii și vor câștiga un premiu care va fi adăugat la valoarea depozitului.

În luna dedicată persoanelor în etate, EuroCreditBank lansează campania „Economiile tale cresc cu 1000 de lei în plus”, pentru clienții care aleg să economisească printr-un Depozit PENSIONAR.

În perioada campaniei, pentru depozitele noi constituite în MDL, EUR sau USD, sunt disponibile următoarele rate promoționale ale dobânzii:

până la 9,50% anual pentru depozitele în MDL;

pentru depozitele în MDL; până la 3,75% anual pentru depozitele în EUR;

pentru depozitele în EUR; până la 3,25 % anual pentru depozitele în USD.

La finalul campaniei, în cadrul unei trageri la sorți organizate în preajma Crăciunului pe stil nou, vor fi desemnați 10 câștigători. Fiecare va primi 1.000 de lei pentru un depozit în MDL sau 50 EUR, respectiv 50 USD, pentru un depozit în valută. Premiul va fi adăugat la valoarea depozitului.

Campania îi încurajează pe clienți să economisească și le oferă șansa de a primi un plus la valoarea depozitului.

Campania se desfășoară în perioada 8 octombrie – 21 decembrie 2026.

Detaliile și condițiile de participare sunt disponibile în regulamentul campaniei.