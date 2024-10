Victoria Furtună, candidata (in)dependentă de rețeaua lui Șor

Victoria Furtună, candidată la prezidențiale (in)dependentă de rețeaua lui Șor, este prezentată printre „robii” coordonați de la Moscova drept candidată susținută de oligarhul care se ascunde de justiție în Federația Rusă. Oamenii lui Șor însă se aștepată la excluderea acesteia din cursă și spun că au „rezerve” pe care le vor anunța mai târziu, cu doar o zi înainte de alegeri. Furtună neagă că ar fi susținută de Șor și acuză că „cineva încearcă special să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală”.

Timp de trei luni, Măriuța Nistor, reportera ZdG sub acoperire, acționând sub o identitate falsă, a documentat, din interior, cu ajutorul unei camere ascunse cum circulă banii și cum sunt racolați și ademeniți oamenii care lucrează pentru Ilan Șor, în slujba Moscovei. Miza – deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urmează să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului.

În timpul documentării investigației, reportera ZdG a participat și la o întâlnire electorală cu Victoria Furtună, una dintre candidații lui Șor.

Reportera Măriuța Nistor și candidata la prezidențiale Victoria Furtună

Ajunsă cu întârziere la întâlnire, reportera ZdG îi recunoaște pe „colegii de partid” de la Dobrogea, iar în fața lor – candidata „independentă” la prezidențiale, Victoria Furtună.

Raisa, președinta organizației primare de la Dobrogea, coordonată de Șor, alături de candidata la prezidențiale, Victoria Furtună

Deși această întâlnire fusese anunțată și de către Victoria Furtună cu câteva zile înainte, ea era înconjurată doar de oameni chemați prin intermediul chaturilor de pe Telegram coordonate de gruparea lui Șor.

Victoria Furtună – candidata pe care Șor mizează… să fie exclusă din cursă. „Noi avem rezerve pe care le vom spune mai târziu”

În timp ce Raisa, șefa organizației primare în care s-a infiltrat reportera ZdG nu cunoștea detalii despre Victoria Furtună, Alexandru, șeful organizației teritoriale, a confirmat că Victoria Furtună este una dintre candidații susținuți de Șor, pe care însă oligarhul care se ascunde la Moscova mizează că va fi scoasă din cursa electorală.

ZdG: Ieri am fost la întâlnire cu Victoria Furtună.

Alexandru: Da, am înțeles. Puteți să spuneți la toți, nouă nu ni se permite. Puteți să spuneți tuturor pe cine susținem. Nouă nu ni se permite să spunem, pentru că poate cineva înscrie discuția…

ZdG: Da, da…

ZdG: Dar noi trebuie să ne pregătim pentru alt candidat, așa-i? O s-o scoată pe asta?

Alexandru: Da, dar noi avem rezerve pe care le vom spune mai târziu. Asta noi facem intenționat.

„Cineva încearcă special să-mi distrugă campania electorală”

Deși pentru întâlnirile electorale ale Victorie Furtună sunt mobilizați oamenii din rețeaua lui Șor, prin intermediul grupurilor și chatboturilor de pe Telegram, coordonate de la Moscova, Furtună neagă afilierea cu oligarhul care se ascunde de justiție la Moscova.

„Nu, nu sunt susținută de Ilan Șor, sunt susținută de popor, iar cei care vin la întâlniri electorale se informează de pe rețelele de socializare, eu plasez zilnic unde voi fi și-i chem pe toți să mă susțină, indiferent din ce partid este, indiferent ce cetățean”, a declarat Furtună pentru ZdG.

Chiar dacă Șor o susține, mobilizându-și rețeaua de „robi” pentru a participa la întâlnirile electorale anunțate de Victoria Furtună, candidata îl acuză pe acesta că încearcă să-i distrugă campania.

„Cineva încearcă special încearcă să facă unele acțiuni și să-mi distrugă campania electorală. Nu se exclude și acest fapt (n.r. că Șor lucrează împotriva ei)”, a explicatFurtună.

Fostă procuroră Anticorupție, Furtună nu a vrut să comenteze schema de corupere a alegătorilor, coordonată de la Moscova, în schimb a precizat că „eu sunt sigură că Procuratura Anticorupție își exercită misiunea în fața cetățenilor și investighează aceste fapte, iar eu insist ca cine este vinovat să fie tras la răspundere”.

Timp de trei luni, Măriuța Nistor, reportera ZdG sub acoperire, acționând sub o identitate falsă, a participat la așa-zisele proteste organizate de oamenii lui Șor înainte sau după ședințe de judecată, la întâlniri electorale cu unul dintre candidații lui Șor, pe care însă oamenii oligarhului care se ascunde la Moscova mizează că va fi scos din cursă și chiar a împărțit pliante cu falsuri despre Uniunea Europeană și Uniunea Eurasiatică.

Reporterei ZdG i-a fost deschis un cont într-o bancă de stat din Rusia, folosind date personale care NU există în realitate. Cu ajutorul echipei tehnice a ZdG, am „clonat” un buletin de identitate cu date inventate, iar în luna septembrie, după aproape două luni în slujba lui Șor și a Moscovei, reportera ZdG a primit „iablociki”-le (meriȘOaRele, n.r.) promise, adică 15 mii de ruble rusești, echivalentul a circa 2,7 mii de lei. În final, s-a ales cu mai puțini bani pentru „munca” sa după ce, pe drum, au fost percepute mai multe comisioane, atât de către băncile implicate în tranzacții, cât și de către persoanele fizice care o coordonau. În octombrie, pe același cont au fost transferate încă 15 mii de ruble. În toată această perioadă, reportera ZdG era telefonată periodic „de la Moscova” pentru a i se mulțumi pentru activitatea sa.

Totul a funcționat chiar și în ziua în care poliția și procuratura anunțau că au descoperit schema prin care circa 130 de mii de cetățeni ai R. Moldova au fost mituiți pentru votul lor din 20 octombrie, dar și după anunțul organelor de drept.