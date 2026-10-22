Una dintre cele opt persoane reținute în dosarul fraudelor de milioane prin intermediul unor call-centere, ELIBERATĂ din penitenciar. Explicațiile instanței

Larisa Sajin, una dintre cele opt persoane reținute pe 12 octombrie după percheziții la mai multe call-centere a fost eliberată din penitenciar și trimisă în arest la domiciliu.

Conform informațiilor ZdG, Sajin ar fi avut rol de bază în organizarea activităților acestor call-centere. Decizia a fost luată de un complet de judecători de la Curtea de Apel (CA) Nord, joi, 22 octombrie, format din Ion Talpă, Ecaterina Arsenii și Cristina Prisacari.

Solicitați de ZdG, reprezentanții CA Nord au declarat că motivul eliberării din arest preventiv în arest la domiciuliu a fost starea de sănătate a învinuitei.

„La ședința instanței de recurs aceasta a prezentat acte confirmative privind starea sa precară de sănătate, care nu permite deținerea acesteia în stare de arest și instanța a ajuns la concluzia privind schimbarea din arest preventiv în arest la domiciliu. Deci, a fost casată încheierea primei instanțe și a fost emisă o nouă hotărâre”, a argumentat Curtea.

Contactat de ZdG, avocatul lui Sajin a declarat că va reveni cu o reacție după ce va discuta cu clienta sa.

Opt persoane reținute pe 12 octombrie. Venituri lunare de 2 milioane de dolari?

La 12 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunța că au efectuat percheziții la cinci call-centere (centre de apeluri) în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat, soldate cu reținerea a opt persoane.

Conform IGP, doar un singur call-center ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari. În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina, nota instituția.

IGP preciza că acțiunile au fost desfășurate de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. Bălți. Potrivit materialelor acumulate în cadrul investigațiilor, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada.

„Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Investigațiile au vizat cinci call-centre, precum și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală”, anunța IGP.

Oamenii legii au menționat că au fost depistate și ridicate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf folosit pentru testarea persoanelor recrutate pentru activitățile infracționale și că persoanele identificate au fost supuse verificărilor cu suportul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) al MAI și Direcției cooperare polițienească internațională (DCPI) din cadrul IGP.

Pe 13 octombrie, toate cele opt persoane reținute erau arestate

A doua zi, pe 13 octombrie, Procuratura Generală (PG) anunța că cele opt persoane reținute au fost plasate în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Potrivit PG, structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate.

Procuratura informa la 13 octombrie că că se desfășurau acțiuni de examinare a obiectelor ridicate în urma perchezițiilor și anume: a telefoanelor mobile, calculatoarelor, procesoarelor, suporturilor de stocare a informației, cardurilor bancare, documentelor contabile și corporative, ștampile, precum și altor obiecte relevante pentru urmărirea penală. Totodată, PG anunța că investigarea se va extinde în jurisdicții externe, unde se află majoritatea victimelor infracțiunilor, inclusiv cele amplasate pe continentul nord-american.

Ambasada SUA lăuda operațiunea autorităților

La scurt timp după anunțurile IGP, Ambasada SUA în R. Moldova preciza, într-un comunicat că instituții americane au fost implicate în operațiune.