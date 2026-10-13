Cei opt reținuți în urma perchezițiilor la mai multe call-centre au fost plasați în arest preventiv

Procuratura Generală anunță că au fost plasați în arest preventiv, pe un termen de 30 de zile, cei 8 reținuți în cauza penală ce vizează infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat.

Pe 12 octombrie, oamenii legii anunțau despre mai multe percheziții efectuate la cinci call-centre, soldate cu reținerea a opt persoane. Doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ două milioane dolari. În activitatea infracțională au fost atrași zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini proveniți din mai multe state precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.

La 9 octombrie au fost desfășurate mai multe percheziții și alte acțiuni de urmărire penală de către ofițerii INI și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de Procuratura mun. Bălți.

„Potrivit materialelor acumulate, grupul ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras investiții de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada. Suspecții s-ar fi prezentat drept experți în domeniul investițiilor și ar fi oferit informații denaturate și false despre profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani în scheme investiționale frauduloase”, comunică Procuratura Generală.

Investigațiile au vizat cinci call-centre, precum și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. Potrivit investigațiilor, structura ar fi fost organizată ierarhic, cu roluri bine determinate.

Procuratura informează că la moment se desfășoară acțiuni de examinare a obiectelor ridicate în urma perchezițiilor și anume: a telefoanelor mobile, calculatoarelor, procesoarelor, suporturilor de stocare a informației, cardurilor bancare, documentelor contabile și corporative, ștampile, precum și altor obiecte relevante pentru urmărirea penală.

Totodată, investigarea se va extinde în jurisdicții externe, unde se află majoritatea victimelor infracțiunilor, inclusiv cele amplasate pe continentul nord-american. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.