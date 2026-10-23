Un tânăr de 20 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 14 al unui bloc din capitală. Pe caz a fost inițiată o anchetă

Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că pe 23 octombrie, puțin după miezul nopții, Poliția capitalei a fost sesizată despre căderea de la înălțime a unei persoane dintr-un bloc de locuit, în sectorul Rîșcani.

„La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unui tânăr de 20 de ani, care, preliminar, s-ar fi aruncat în gol de la balconul comun al etajului 14. Potrivit examinării preliminare efectuate de medicul legist, nu au fost depistate alte leziuni decât cele specifice căderii de la înălțime”, informează IGP.

Conform IGP, pe caz a fost inițiată o anchetă, în cadrul căreia urmează să fie stabilite toate circumstanțele exacte ale producerii tragediei, precum și cauza decesului.