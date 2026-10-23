Peste 200 de consumatori din Chișinău au fost conectați la căldură

Peste 200 de consumatori au fost conectați la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2026-2027 până vineri, 23 octombrie, informează agentul Termoelectrica. Mai mult de jumătate dintre edificiile conectate sunt grădinițe, urmate de școli și licee.

Potrivit solicitărilor de conectare recepționate până la data de 23 octombrie, 203 edificii beneficiază de căldură, dintre care:

116 instituții de educație timpurie;

14 școli și licee;

7 instituții medicale;

10 blocuri locative;

4 case particulare;

52 agenți economici.

Conform Termoelectrica, pentru a beneficia de încălzire este necesar ca Administratorul blocului locativ să prezinte:

Solicitare de conectare în format liber la agentul termic, prezentată la sediile teritoriale ale „Termoelectrica” S.A;

Fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de utilizare a energiei termice.

„Termoelectrica” S.A. a anunțat pe 15 octombrie că în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, este dispusă să înceapă furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori din Chișinău, și anume: instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din sfera medicală și socială, blocurile locative, cât și agenții economici.