Un miting masiv condus de studenți a avut loc la Belgrad înaintea alegerilor parlamentare anticipate din Serbia

Ultimele mitinguri de campanie au avut loc în toată Serbia joi, 22 octombrie, înaintea unor alegeri anticipate, prezentate drept referendum privind viitorul țării. După doi ani de proteste studențești, sârbii votează duminică, 25 octombrie, pentru un nou parlament, în cadrul unor alegeri care amenință cei 12 ani de putere ai liderului populist Aleksandar Vučić, relatează BBC.

Principala amenințare la adresa dominației lui Vučić în politica sârbă vine dintr-o mișcare studențească veche de doi ani, dar există îngrijorări cu privire la corectitudinea votului.

Aproximativ 150 de mii de susținători ai mișcării studențești de opoziție din Serbia s-au adunat joi în centrul Belgradului, încercând să înlăture partidul liderului veteran Aleksandar Vucic în alegerile parlamentare din acest weekend, notează The Guardian.

De ce este această mișcare studențească atât de importantă?

Nu au lideri evidenți și nu sunt obișnuiți cu politica, dar mișcarea „Lista Studenților – Studenții Câștigă” a atras alegători antiguvernamentali în toată Serbia.

Lista Studenților prezintă candidați din întreaga societate sârbă – iar în timp ce se alătura studenților care mărșăluiesc spre Belgrad, candidatul principal și cardiologul Ilija Srdanović a declarat că istoria este rescrisă: „Energia este de neoprit”.

Totul a început pe 1 noiembrie 2024, când acoperișul de beton s-a prăbușit în fața gării Novi Sad, în al doilea oraș ca mărime din Serbia, ucigând 16 persoane.

Tragedia a fost considerată emblematică pentru corupția și neglijența din Serbia. Criticii au legat renovarea fatal defectuoasă a gării de un președinte care se asociase strâns cu proiectul.

Ceea ce a început ca proteste studențești săptămânale care cereau dreptate în campusurile universitare și pe străzile orașelor a devenit curând o mișcare națională, care a cuprins mult mai multe secțiuni ale societății sârbe, inclusiv fermieri, actori și judecători.

Partidul Progresist Sârb (SNS), fondat de Vučić, a fost zdruncinat și, în câteva săptămâni, prim-ministrul a demisionat. Belgradul a avut parte de unul dintre cele mai mari proteste ale sale din istorie în martie 2025, iar în timp ce mișcarea studențească fără lideri a crescut în putere, aceasta s-a organizat prin adunări sau plenuri studențești.

La ultimele alegeri din 2023, SNS-ul lui Vučić a fost contestat de o coaliție slabă de partide pro-UE, care ulterior s-a destrămat. De data aceasta, el se confruntă cu o amenințare mult mai clară din partea unei mișcări studențești care a evitat principalele partide de opoziție.

POLITICO: Studenții protestatari din Serbia reprezintă o provocare serioasă la adresa puterii lui Vučić

Aleksandar Vučić a câștigat toate alegerile la care a participat din 2012, conform POLITICO.

Un sondaj publicat marți de New Serbian Political Thought, o firmă independentă de sondaje, a plasat Lista Studenților la un pas de Partidul Progresist, cu 44,5%, față de 42,7% pentru Vučić – prima dată când o listă de opoziție a condus un sondaj național înaintea unor alegeri în peste un deceniu.

„Generația Z și studenții se ridică și luptă pentru un guvern care va investi în viitorul lor, în loc să ne submineze activ înainte de a ne începe cu adevărat viața de adult”, a declarat pentru POLITICO Kosta Golubović, un student la drept în vârstă de 21 de ani la Universitatea din Novi Sad.

Cum funcționează alegerile din Serbia?

Serbia are un parlament cu 250 de locuri și există o singură circumscripție națională cu reprezentare proporțională. Votarea începe de la ora 07:00 și se încheie duminică la ora 20:00.

Există 6,45 milioane de alegători înregistrați și orice persoană cu vârsta peste 18 ani are dreptul de a alege lista de candidați a partidului pentru care votează.

Votul de duminică implică 18 liste, dar doar șapte dintre ele prezintă toți cei 250 de candidați. Parlamentarii sunt aleși în funcție de sprijinul primit de listă dacă aceasta câștigă mai mult de 3% din voturi. Mai multe partide de opoziție s-au retras în favoarea Listei Studenților.