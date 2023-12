Un judecător acuzat de trafic de influență, inclusiv pentru că ar fi luat 20 de mii de euro de la fostul avocat-vedetă Valerian Mînzat pentru a-l scăpa de închisoare, vrea să revină în sistem

Magistratul de la Curtea de Apel Chișinău Sergiu Arnăut vrea să revină în funcție, după 6 ani, și să fie repus în toate drepturile avute anterior. Consiliul Superior al Magistraților (CSM) va examina cererea judecătorului în ședința de joi, 21 decembrie. Sergiu Arnăut a fost suspendat din funcția de judecător pe 12 decembrie 2017, „până la adoptarea hotărârii definitive pe cauza” în care era cercetat pentru patru episoade de trafic de influență.

Judecătorul din cadrul Judecătoriei Bălți Ghenadie Eremciuc, care a fost transferat temporar la Curtea Supremă de Justiție în luna mai 2023, a pronunțat pe 7 noiembrie 2022 o sentință de achitare a magistratului Sergiu Arnăut pe toate cele patru episoade, „din motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracţiunii”.

Deși Curtea de Apel Bălți a admis la începutul lunii decembrie 2023 apelul procurorului în Procuratura Anticorupție (PA) și a casat hotărârea în latura penală, Arnăut a fost achitat „pe motiv că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii”.

Fostul avocat Valerian Mînzat, care ar fi încercat să scape de închisoare pentru 20 de mii de euro, ajuns parte vătămată după denunțarea lui Arnăut

Conform sentinței primei instanțe, fostul avocat controversat Valerian Mînzat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie și eliberat înainte de termen, a fost parte vătămată în dosar și unul dintre martorii cheie, depunând denunț la PA pe numele magistratului.

Valerian Mînzat

„Si cum explici matale situatia asta de azi chiar eu merit 9? Am grezut pjna azi ca totusi o sa schimbi ceva dar vad ca mai dus de nas si banij ai luat si mak trasnit ! Urit aste sms cind imi intoarceti banii in rest ni vrea sa mai aud de dv ! Da ti vreo ideie ce sa fac mai deparle…. is distrus”, i-ar fi scris Mînzat judecătorului pe 20 mai 2017. (ZdG a păstrat ortografia originală a mesajului n.r.)

Acesta a declarat în fața instanței că îl cunoștea pe Arnăut pentru că a activat în calitate de avocat al SA „Moldovagaz” și al tuturor întreprinderilor afiliate companiei de pe teritoriul R. Moldova.

„Prin intermediul judecătorului Sergiu Arnăut din cadrul Curții de Apel Chișinău rezolva mai multe probleme sau soluționarea acestora cum îi era convenabil precum de acceptarea cererilor de către Curtea de Apel Chișinău și în caz de necesitate de respingere a cererilor de către Curtea de Apel Chișinău. Executa indicațiile administrației SA „Moldovagaz” iar întâlnirile cu judecătorul Sergiu Arnăut aveau loc la domiciliul temporar a ultimului, la Poșta Veche din municipiului Chișinău. În cazul repartizării a unei cereri el transmitea inculpatului și materialele cauzei ca să-i fie ușor să găsească materialele iar ulterior îi transmitea și mijloace bănești, la fiecare solicitare câte 50 de mii de lei iar în total de la SA „Moldovagaz” a fost transmisă suma de 404 mii de lei”, se arată în sentința Judecătoriei Bălți.

Nu i-a rezolvat „problema”

Mînzat a declarat că este partea vătămată pentru că i-a dat judecătorului suma de 20 de mii de euro, după ce „inculpatul Sergiu Arnăut nu i-a soluționat problema”. Fostul apărător a susținut că cei 20 de mii de euro i-ar fi transmis judecătorului de la Curtea de Apel Chișinău pentru a fi scutit de pedeapsa cu detenție pentru 9 ani.

„În momentul contestării sentinței la Curtea de Apel Chișinău l-a rugat inculpatul Sergiu Arnăut să soluționeze problema, ca să fie eliberat din detenție. Inculpatul a solicitat termen ca să vadă la cine este repartizată cauza penală, ca să intre în esență, iar ca ulterior să vină cu un răspuns. Prin intermediul feciorului Nicu Arnăut l-a contactat și l-a rugat să vină la domiciliul acestuia la Poșta veche din municipiul Chișinău ca să-i dea răspuns. (…) Inculpatul a menționat că pentru ca apelul să fie acceptat la Curtea de Apel Chișinău el urmează să transmită suma de 20 de mii de euro. Atunci apelul va fi admis și el nu va fi condamnat”, a povestit Mînzat instanței de judecată de la Bălți.

Totuși, apelul ex-avocatului a fost respins atunci, după ce Arnăut s-ar fi „îmbolnăvit brusc”.

Magistratul care susține că „nu cunoaște cum se scriu și se expediază mesajele”

Judecătorul suspendat de la Curtea de Apel Chișinău a declarat în fața primei instanțe că pe Mînzat îl cunoștea în calitatea sa de avocat în cauzele de pe rolul instanței în care lucra, dar și „deoarece presa scria despre el că ar fi o persoană extravagantă care obișnuia să trăiască în lux, inclusiv că ar fi figurat în mai multe cauze penale în calitate de infractor”.

Sergiu Arnăut a mai spus instanței că nu ar fi avut cum să-i transmită, până la sfârșitul anului 2017, mesaje avocatului-vedetă pentru că nu ar fi știut cum să o facă.

„Nu a purtat niciodată discuții telefonice cu avocatul Valerian Mînzat și nici nu cunoștea ce numere de telefon utiliza ori utilizează acesta. De asemenea a declarat cu responsabilitate că nu a expediat niciodată mesaje tip SMS lui Valerian Mînzat sau altor persoane până la 03.10.2017. În acest sens menționează că el nu avea abilități și nu cunoștea cum se scriu și se expediază mesajele de tip SMS”, se menționează în hotărâre.

Ministrul Energiei, martor în dosar

Și actualul ministru al Energiei Victor Parlicov a avut calitatea de martor în dosar, în contextul unor declarații pe care le-a făcut din funcția de director al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Moldovagaz, reprezentată de Mînzat, a depus cereri de chemare în judecată împotriva lui Parlicov și ANRE, cerând ca aceasta să dezminte unele declarații privind tariful pentru gaze naturale, făcute pentru două surse media.

Prima instanță a dispus, în 2014, încasarea prejudiciului moral provocat companiei Moldovagaz în sumă de 1 500 de lei și taxa de stat în sumă de 250 de lei și dezmințirea informației răspândite. Conform procurorilor, Arnăut ar fi pretins și acceptat personal suma de 50 000 de lei de la avocatul Valerian Mînzat, care reprezenta interesele SA „Moldovagaz”, pentru a menține decizia primei instanțe.

Puțin mai târziu, într-o altă cauză a Moldovagaz, Curtea de Apel Chișinău a declarat ca fiind false și defăimătoare informațiile răspândite de către Victor Parlicov la sfârșitul anului 2013 și a dispus încasarea din contului lui Victor Parlicov în beneficiul SA „Moldovagaz” a prejudiciului moral în mărime de 10 000 de lei.

Ce au cerut și ce au primit procurorii

„Acuzatorul de stat nu i-a reținut lui Sergiu Arnăut calificativul de extorcare, din care motiv, instanța nu poate accepta declarațiile părții civile Mînzat Valerian, depuse în cadrul judecății, considerându-le lovite de nulitate. Ca urmare, acțiunea civilă înaintată de către partea civilă Valerian Mînzat în mărime de 20 000 de euro, recunoscut în această calitate de către procurorul Mariana Botezatu, la 20.05.2017, urmează a fi respinsă ca fiind nefondată”, a conchis judecătorul din cadrul Judecătoriei Bălți care a examinat cauza penală.

Procurorii anticorupție de la Nord au solicitat instanței pronunțarea unei sentințe de recunoaștere a vinovăției lui Sergiu Arnăut, pedeapsă definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial al pedepselor aplicate, amendă în mărime de 8000 u.c. (400 000 de lei n.r.) și cu privarea lui Arnăut de dreptul de a ocupa funcții publice și demnitate publică în organele de drept a R. Moldova pe un termen de 5 ani.

Acuzatorii de stat au solicitat pentru fapta comisă de Arnăut prevăzută de art. 326 alin. (1) Cod penal ca acesta să fie eliberat de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție.

Totodată, au solicitat confiscarea specială de la judecător în proprietatea statului a sumelor bănești dobândite ilicit de către acesta ca rezultat al comiterii infracțiunilor de trafic de influența: 50 000 de lei, 50 000 de lei și 20 000 de euro primiți de la Valerian Mînzat.

În plus, acuzatorii au cerut menținerea măsurii asiguratorii aplicate prin încheierea judecătorului de instrucție din 9 ianuarie 2018 – punerea sub sechestru a mijloacele bănești ridicate de la domiciliul fiului judecătorului, Nicu Arnăut, în sumă totală de 70 600 de lei, 5 740 de euro și 1 810 de dolari și punerea sub sechestru pe conturile bancare ale magistratului în care se află mijloace bănești în sumă totală de 520 089 de lei.

Conform Judecătoriei Bălți, măsura asiguratoare aplicată prin încheierea judecătorului de instrucție urmează a fi ridicată și eliberată suma de bani proprietarului, după intrarea sentinței în vigoare, iar sechestru pe conturile bancare urmează a fi ridicat, la fel, după intrarea sentinței în vigoare.

Decizia motivată va fi pronunţată şi înmânată părților la data de 30 ianuarie 2024, ora 12:00. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

Judecătorul Sergiu Arnăut a fost trimis pe banca acuzaților, la sfârșitul lunii iulie 2018, pentru patru episoade de trafic de influență. Anunțul a fost făcut atunci de reprezentanți ai PA.

Procuratura a comunicat atunci că cauza penală a fost deschisă în baza „autodenunțului unui avocat”, care a declarat că a apelat la un judecător pentru a-l ajuta să câștige mai multe cauze civile privind apărarea reputaţiei profesionale, cu obligarea pârâtului de a dezminţi informaţia răspândită, exprimarea scuzelor publice şi încasarea prejudiciului moral. Pentru astfel de „servicii”, judecătorul vizat ar fi pretins mijloace bănești în sumă de 150 000 lei, primind în final suma de 100 000 lei de la denunțător.

„Mai mult, avocatul a mai apelat la judecătorul respectiv pentru a interveni în privința admiterii apelului și modificarea sentinței primei instanțe de condamnare la o pedeapsă cu închisoare cu executare. În schimbul sumei pretinse și primite de 20 000 euro, judecătorul promitea influențarea completului de judecători ce examina dosarul penal, să admită apelul în privința unei persoane, cu casarea sentinţei şi recalificarea acţiunilor într-un articol din Codul penal prin care să se aplice o pedeapsă non privativă de libertate”, scrie în comunicatul PA.

Magistratul nu și-a recunoscut vina.

La 12 decembrie 2017, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au exprimat acordul pentru suspendarea din funcție a magistratului.

Judecătorul a devenit cunoscut opiniei publice după ce presa a scris despre luxul în care acesta trăiește. În 2012, Centrul de Investigații Jurnalistice a publicat o anchetă jurnalistică în care a arătat că judecătorul locuiește într-un imobil cu trei etaje, garaj și construcții accesorii pe strada Cucorilor din cartierul Poșta Veche al capitalei, înscris în acte pe numele soției, pe care nu-l indicase în declarația de avere. În urma investigației, CNA și Procuratura Anticorupție au inițiat un control și au descoperit că oficial, magistratul și soția sa erau divorțați, deși locuiau în aceeași casă. Astfel, magistratul nu era obligat să-l indice în declarația de avere.