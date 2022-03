Ultima oră/ Alexandru Stoianoglo va fi eliberat. Magistrații au respins demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive

Procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglo va fi eliberat de sub control judiciar. Magistrații au decis luni, 7 martie, să respingă integral demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive sub formă de control judiciar pe un termem de 60 zile în privința acestuia.

Procurorii consideră decizia instanței ca fiind neîntemeiată și o vor contesta cu recurs la Curtea de Apel Chișinău.

„În sedinta de astazi in rezultatul examinarii demersului procurorului de caz, privind prelungirea masurii preventive sub forma de control judiciar pe un termem de 60 zile in privinta lui Alexandr Stoianoglo, instanta de fond, a decis sa respinga integral demersul procurorului. Procurorii considera decizia instantei ca fiind neintemeiata si o vor contesta cu recurs la Curtea de Apel Chisinau”, a declarat Mariana Cherpec, putătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale.