VIDEO Ministrul Energiei, despre rezultatele auditului datoriilor istorice ale Moldovagaz: „Se propune să fie achitate 8,6 milioane de dolari și să fie rezolvată această datorie”

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a anunțat miercuri, 6 septembrie, rezultatele auditului datoriilor istorice ale companiei Moldovagaz pentru malul drept al Nistrului și „acțiunile Guvernului pentru protejarea consumatorilor”.

Conform oficialului, din 709 milioane de dolari, cea mai mare parte a datoriei nu a fost „fie confirmată, fie executabilă”. Astfel, autoritățile de la Chișinău au înaintat o propunere către concernul rus Gazprom.

„(…) Guvernul, deținând o cotă în Moldovagaz, este interesat ca și compania să prospere, să funcționeze bine. La fel, este interesat să vadă ce facem cu această datorie care este foarte mare (…) Textul de audit va fi publicat astăzi (…). În octombrie 2021, datoria era circa 756 de milioane de dolari. Din motiv că o parte din datorii între timp s-au plătit, noi acum vorbim de un stoc de datorii la sfârșitul lunii martie 2022 de circa 709 milioane de dolari. În esență, să recunoști 709 milioane de dolari ca datorie și să o plătești, în mediu pentru o gospodărie conectată la gaze înseamnă circa 1000 de dolari per familie (…). Din 709 milioane de dolari, cea mai mare parte nu este fie confirmată, fie executabilă (…). Partea moldovenească are temei să înainteze anumite pretenții financiare față de Gazprom, conform auditului.

(…) Se propune să fie achitată suma de 8,6 milioane de dolari la această etapă și să fie rezolvată această datorie prin achitarea sumei respective. Aceasta este propunerea pe care am înaintat-o către Gazprom (…). Conform înțelegerilor, rezultatele raportului urmează a fi aprobate în Consiliul observatorilor al companiei Moldovagaz. Așteptăm reacția Moldovagaz și Gazprom (…)”, a spus ministrul.

Conform oficialului, auditorii externi au solicitat acte confirmative de la Moldovagaz și Gazprom pentru 709 milioane de dolari, însă pentru 276 de milioane de dolari nu au fost prezentate documente.

Guvernul a aprobat în toamna anului 2022 alocarea de către Agenția Proprietății Publice (APP) a 800 mii de euro, din Fondul de rezervă, pentru auditul extern al datoriei SA „Moldovagaz” către „Gazprom” și „Factoring Finance”.

„Conform contractului semnat pe 10 august cu companiile Wikborg Rein Advokatfirma A.S. din Norvegia și Forensic Risk Alliance & Co. Limited din Marea Britanie, auditul va presupune elucidarea cu exactitate a constituirii datoriei Moldovagaz față de concernul rus, pentru gazele naturale livrate malului drept, în perioada din 27 august 1991 şi până la 31 octombrie 2021”, au anunțat reprezentanții Guvernului.

Potrivit Guvernului, în procesul de verificare urmau să fie analizate modul în care au fost repartizate de către „Moldovagaz” (și întreprinderile predecesoare) plățile pentru consumul de gaze între consumatorii de pe malul drept și cel stâng. La fel, auditorii trebuiau să se concetreze pe evaluarea activelor transmise anterior către „Gazprom” ca decontare (parțială) a datoriilor pentru gazele livrate consumatorilor de pe malul drept și vor efectua, la necesitate, reevaluarea acestor active.

De asemenea, potrivit Executivului, trebuia să fie verificată legalitatea cesionării creanţelor „Gazprom” către „Factoring Finance”.

În toamna anului 2021, contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a fost prelungit pentru cinci ani, în baza unei formule de preț „propuse de partea moldovenească”.

Delegația R. Moldova, condusă de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, și cea a Gazprom, condusă de șeful concernului rus Alexei Miller au ajuns la un acord principial privind formula de preț, auditarea datoriei formate în cadrul companiei Moldovagaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare.

Livrările de gaze naturale conform noului contract au început din 1 noiembrie 2021, dar gazul ajunge în stânga Nistrului din luna decembrie a anului 2022.

La o întrevedere cu „Asociația Femeilor” din UTA Găgăuzia, președinta Maia Sandu a declarat recent că auditorii străini au constatat că R. Moldova nu datorează concernului rus 800 de milioane de dolari.