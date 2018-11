VIDEO/ Cum își fac deputații imagine electorală pe bani publici

În ultimele luni, deputatul democrat Constantin Țuțu își asumă tot mai multe merite pentru realizarea unor proiecte în câteva localități din suburbia capitalei, cum ar fi reparația drumurilor, iluminarea stradală sau lansarea rutelor de troleibuz. Ce nu spune Constantin Țuțu în declarațiile publice și în postările de pe Facebook este că aceste proiecte sunt făcute, de fapt, pe banii cetățenilor. Ziarul de Gardă a analizat doar câteva acțiuni cu tentă electorală pe bani publici.



Din iunie 2018, deputatul Constantin Țuțu și-a atribuit meritele pentru reparația a cel puțin opt străzi din orașul Durlești. Am întrebat-o pe primara localității, Eleonora Șaran, din ce surse sunt reparate drumurile și care este aportul concret al deputatului Țuțu:

Eleonora Șaran: – Dar de ce mă telefonați pe mine, dar nu-l telefonați pe dl deputat? Eu sunt secretara dlui sau cum? Reporteră: – Nu, dvs sunteți primar de Durlești și atât timp cât străzi din Durlești sunt reparate, dvs sunteți la curent cum sunt reparate. Sau nu? Eleonora Șaran: – Da. Unele unde suntem implicați noi, Primăria, noi ținem la control. Unde are dlui vizite, eu nu pot să vă explic.

În iunie curent, democratul anunța „cu mândrie” pe Facebook că strada Caucazului se află în reparație, după ce locuitorii din Durlești l-au rugat să se implice în reabilitarea tronsonului. Am încercat să aflăm, deci, ce a făcut Constantin Țuțu pentru reparația străzii. Am constatat că pentru reabilitarea străzii a fost semnat un contract de 5,4 milioane de lei în mai 2018, iar banii au fost alocați din bugetul local, bugetul municipal și bugetul de stat. Am insistat în discuție cu primara de Durlești să ne spună în ce constă, până la urmă, aportul alesului puporului.

„Domnul deputat, referitor la strada Caucazului, noi aveam proiectul care a fost susținut și în Consiliul Municipal pentru finanțare și la Ministerul de Transporturi, dumnealui personal a mers și a demonstrat că este nevoie de a repara această stradă”, a menționat primara or. Durlești.

Deci, locuitorii care circulă zilnic pe drumul aflat într-o stare deplorabilă nu au putut convinge autoritățile să le repare drumul, iar Primăria a așteptat ca solicitarea să vină de la un politician.

Locuitoare a or. Durlești: -Dl Țuțu, el dă ajutor, el face, el pune. Reporteră: – De unde știți asta? Locuitoare a or. Durlești: – De la televizor am privit. Dar tot sunt banii noștri furați și acum vor să încânte lumea că o să apară alegerile. Asta-i toată problema.

Nu e singurul caz de acțiuni cu tentă electorală pe bani publici la Durlești. În aprilie curent, organizația teritorială a PDM anunța că orășelul va avea un Centru de Sănătate modern după ce Constantin Țuțu a promis că va scrie demersuri instituțiilor abilitate, inclusiv pentru a fi schimbat acoperișul instituției medicale.

Ceea ce NU au spus însă democrații de la Durlești este că cele aproape două milioane de lei necesare pentru reparația acoperișului Centrului de Sănătate erau deja prevăzute în bugetul municipal pentru anul 2018, aprobat încă cu patru luni înainte ca Țuțu să facă astfel de promisiuni.

Tot în bugetul municipal pentru 2018 au fost prevăzute și 1,2 milioane de lei pentru iluminarea stradală la Durlești. Își atribuie merite pentru lumina de pe unele străzi ale Durleștiului însă, la fel, Constantin Țuțu.

O altă suburbie, același scenariu. Cu peste trei milioane de lei se repară drumul de acces spre Băcioi, localitatea de baștină a deputatului. Deși banii sunt din bugetul de stat și cel municipal, Constantin Țuțu își atribuie laudele în prag de alegeri parlamentare. Acesta susține că lucrările au demarat după ce a adresat un demers viceprimarului capitalei, Nistor Grozavu, asta, deși primarul de Băcioi, Vitalie Șalari, afirmă că a făcut și el solicitări în acest sens, care însă au rămas fără răspuns.

„Financiar, absolut este aportul bugetului municipal Chișinău. Țuțu, absolut niciun bănuț nu a cheltuit din buzunarul lor, vă dau eu garanție”, susține Vitalie Șalari, primarul comunei Băcioi.

Trușeniul este o altă localitate din componența municipiului Chișinău. Suburbia a fost recent conectată cu Chișinăul printr-o rută de troleibuz, ocazie perfectă pentru o nouă apariție a lui Constantin Țuțu. Acesta a coborât din mașina sa de lux, a făcut poze înconjurat de oameni, apoi s-a declarat mândru că a contribuit la conexiunea dintre capitală și localitatea Trușeni prin intermediul troleibuzelor.

Reporteră: – Care a fost aportul dlui, implicarea? Dorin Ciornîi, director RTEC: – Aportul lui probabil e conlucrarea cu Primăria Trușeni, pentru Regia Transport Electric se ocupă cu asamblarea troleibuzelor. Vitalie Butucel, șeful DGTPCC: – Primăria, Regia și la solicitarea locuitorilor din Trușeni a fost. Dacă au fost careva demersuri din partea unor deputați, eu pot să aflu.

Abordat în timpul inaugurării și sfințirii mijloacelor de transport, Țuțu a declarat că a venit… să se bucure.

Reporteră: – Pentru ce ați venit astăzi aici? Constantin Țuțu, deputat: – Am venit să mă bucur cu acești oameni.

În pauzele dintre activitățile de la Durlești, Trușeni, Băcioi, Colonița, Codru sau Sângera, localități care fac parte din circumscripția uninominală numărul 33, Constantin Țuțu vine și la Parlament, unde nu este atât de sonor în declarații precum pe Facebook.

Constantin Țuțu nu este unicul politician care își promovează imaginea cu bani publici

Spre exemplu, democratul Oleg Sîrbu este prezent la inaugurări de străzi, tăieri de panglici la grădinițe, spitale sau case de cultură din localitățile care fac parte din circumscripția Edineț. Deși a refuzat inițiat să discute, ulterior acesta a adus mai multe reproșuri Ziarului de Gardă în legătură cu un articol din luna martie în care scriam că deputatul împărțea din nume propriu ajutoare umanitare venite din afara țării.

Reporteră: – Păi, haideți să ne spuneți asta în mod oficial. Oleg Sîrbu, deputat: – Nu vreau să ridic întrebarea. E urât. Să știți. Eu cred în bunul Dumnezeu și când faceți lucrul acesta o să vă întoarcă înapoi. Să știți un lucru în viață: sunteți tânără… Reporteră: – Haideți să ne spuneți asta în mod oficial. Oleg Sîrbu: – Nu.

Reporteră: – Dvs participați în teritoriu, la Florești, mai ales, la inaugurarea diferitor obiective sociale, inclusiv drumuri. Care este rolul dvs propriu-zis pentru realizarea acestor proiecte? Eugeniu Nichiforciuc, deputat: – În primul rând deputații sunt cei care au promovat proiectul de lege „Drumuri bune pentru Moldova”. Particip și la invitația administrației publice locale. Reporteră: – Veți candida în circumscripția Florești? Eugeniu Nichiforciuc: – Cum va decide partidul.

Reporteră: – Am văzut pe pagina de Facebook că vă asumați unele merite pentru demararea lucrărilor. Avți avut vreun aport finanaicar?

Nae-Simion Pleșca, deputat: – Eu am zis că am încercat să preiau solicitările celor care locuiesc și activează acolo și am dus mesajul în vederea responsabilizării celor care au datoria să o facă.

Reporteră: – De ce e nevoie de prezența deputaților, pentru că banii sunt alocați din bugetul de stat. Nu ar fi oportun să fie ministrul Economiei și Infrastructurii, cei responsabili de la Administrația drumurilor? Care e rolul deputaților?

Sergiu Sîrbu, deputat: – Mie mi se pare că dvs nu știți care este rolul deputaților în R. Moldova. El este unul destul de important. Deputații sunt obligați să fie cât mai des în teritoriu, alături de oameni.

Deși, până la lansarea oficială în campania electorală mai sunt câteva luni, terenul pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 este deja pregătit, inclusiv prin participarea politicienilor la tăierea panglicilor în cadrul unor proiecte finanțate din bugetul de stat.