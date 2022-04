SONDAJ/ Pe teritoriul R. Moldova au fost interzise simbolurile „Z”, „V” și panglica „Sf. Gheorghe”, care reprezintă agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Ce garanții avem că legea va fi respectată?

Pe teritoriul R. Moldova au fost interzise simbolurile „Z”, „V” și panglica „Sf. Gheorghe”, care reprezintă agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Parlamentul a votat, în două lecturi, un proiect de lege în acest sens. Pentru confecționarea, vânzarea, deținerea în vederea răspândirii și utilizarea în public a atributelor și simbolurilor utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război și crime împotriva umanității, precum și a propagandei sau glorificării acestor acțiuni, persoanele fizice riscă o amendă de la 4.500 până la 9.000 de lei, iar cele juridice – de la 9.000 până la 18.000 de lei. Deputații socialiști și comuniști s-au opus votului și, în semn de protest, au părăsit sala de ședințe, iar ulterior au contestat-o la Curtea Constituțională.

Ion Costaș, ex-ministru al Apărării

Aceste simbolici nu ar fi o problemă, dacă nu ar fi legate de război, dacă sub acoperirea lor nu s-ar face crime. Noi vedem ce se întâmplă în Ucraina. Și atunci cum să admiți în spațiul public niște sigle, sub acoperirea cărora se săvârșesc crime înspăimântătoare?.. Sunt niște acțiuni banditești, care au pus în pericol pacea la nivel global. Și toate se fac sub aceste simboluri, „Z”, „V” sau panglica „Sf. Gheorghe”. E propagandă de război. Sub aceste simboluri se caută acoperire pentru crimele de război… Aceste lucruri trebuie demascate. Din păcate, în politică avem foarte mulți oameni inadecvați. Și speculanți, care, inclusiv din război, vor să scoată profit – ca socialiștii și comuniștii. Asta fac. Pe dânșii nu-i deranjează ce face Putin în Ucraina, pe ei îi deranjează cei care sunt împotriva războiului lui Putin în Ucraina. Legea e bine să fie adoptată cât mai repede, dar eu nu cred că ea va fi aplicată așa cum trebuie. La noi nimic nu e dus până la capăt. De câți ani luptăm cu marea corupție, cu marile hoții, cu marile trădări, cu șmecherii care au făcut farfală (zob – n.r.) din R. Moldova. Și rezultatul? La noi legile sunt povești. Nu aș vrea să mai avem una.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic 50×50

Legea este binevenită. Va fi sau nu respectată, depinde de autorități. Dar din momentul în care o lume întreagă a recunoscut că războiul Rusiei în Ucraina este unul criminal, și însemnele lui sunt la fel. Și trebuie interzise. Acceptarea însemnelor ar însemna acceptarea războiului. Eu nu cred că toți oamenii care vor ieși pe 9 mai cu aceste panglici în piață vor fi amendați. Implementarea oricărei legi durează, dar în cazul „Z” și „V”, aici sancțiunile trebuie să fie cât se poate de severe. Mai greu e cu panglica, pentru că există deja un precedent de PR pentru ziua de 9 mai și tot ce-a fost permis, e mai greu să interzici. În privința panglicii trebuie să avem puțină răbdare. Aşa cum am spus, implementarea unei legi durează. Cât privește „V” și „Z”, aici trebuie să fim total intransigenți, pentru că sub aceste însemne în Ucraina, zi de zi, sunt omorâți oameni. Vor încerca socialiștii să tulbure apele? Vor încerca. Vor fi multe provocări. Dar legea este lege. Ea nu este împotriva nimănui. Ea este împotriva războiului.

Anatol Țăranu, analist politic

Această lege vine să clarifice, de fapt, de partea cui este societatea moldovenească în războiul din Ucraina. Suntem cu Ucraina sau suntem cu Rusia? Mai bine-zis, suntem de partea războiului sau împotriva lui, pentru că această simbolistică „Z”, „V” etc. se asociază cu agresiunea rusă împotriva Ucrainei și este parte a acestui război. Și atitudinea față de ea trebuie să fie cea pe care o avem față de acest război. Legea în sine nu este, de fapt, altceva decât poziția oficială pe care o ocupă R. Moldova în raport cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Am condamnat războiul, trebuie condamnată și simbolistica lui. De cealaltă parte avem poziția opoziției de stânga și, în primul rând, a socialiștilor, care simpatizează cu Rusia în războiul ei în Ucraina, se pronunță împotriva legii sau fac declarații că nu vor respecta-o. E o nesupunere față de lege, un atentat la orânduirea constituțională a R. Moldova și autoritățile trebuie s-o rezolve, altfel opoziția va căuta să profite de situație și să provoace anumite situații de conflict în societate, iar Rusia va încerca să folosească acest conflict în propriul interes. Acest lucru este evident, tot așa cum este evident că Rusia va căuta să folosească și alte situații sau pretexte, dacă va hotărî să organizeze o agresiune militară împotriva R. Moldova.

