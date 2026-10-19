„Situația pe râul Nistru se îmbunătățește ușor, dar nu este suficient pentru o rezolvare pe termen lung a problemei”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder

„Situația pe râul Nistru se îmbunătățește ușor datorită precipitațiilor din ultimele zile”, a scris ministrul Mediului Gheorghe Hajder, precizând că deversările din lacul de acumulare Novodnistrovsk au crescut la 40 m³/s duminică, de la o medie de aproximativ 30 m³/s în ultimele două săptămâni.

Totuși, ministrul a menționat că „această îmbunătățire nu este suficientă pentru o rezolvare pe termen lung a problemei, situația depinzând exclusiv de evoluția vremii”.

Gheorghe Hajder a precizat că debitul majorat, alături de ploile recente din țară, a determinat o creștere a nivelului apei în nord, la Cosăuți, cu 14 cm în ultimele 24 de ore.

„În perioada următoare, ne așteptăm la o creștere ușoară a nivelului apei pe întreg cursul Nistrului, precum și la creșterea debitului pe alte râuri. (…) Totodată, ploile cu cel mai mare impact nu sunt cele pe care le vedem la Chișinău, ci cele din bazinul superior al Nistrului, unde este nevoie de acumulări mari de apă”, a declarat ministrul.

Ucraina va majora cu circa 20% debitul de apă deversat de la hidrocentrala Novodnistrovsk

Anterior, Guvernul a anunțat că Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat de la Complexul hidroenergetic Novodnistrovsk, în contextul situației hidrologice complicate de pe râul Nistru. Decizia a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Vasile Tofan, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal

Starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost instituită pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie, prin decizia Parlamentului. Măsura are caracter preventiv și a fost adoptată în contextul deficitului hidrologic sever de pe râurile Nistru și Prut, unde nivelul scăzut al apei riscă să afecteze funcționarea stațiilor de captare și continuitatea alimentării populației cu apă potabilă.





