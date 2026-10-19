Guvernul susține majorarea scutirii personale și a celei pentru copii, dar respinge mai multe facilități fiscale propuse de deputați. Amendamente la proiectul politicii fiscale pentru 2027

Guvernul susține majorarea scutirii personale majore de la 34620 de lei la 46680 de lei și a scutirii pentru copii de la 9900 de lei la 11040 de lei, dar nu sprijină mai multe amendamente prin care deputații propun păstrarea unor facilități fiscale pentru HoReCa și sectorul agricol. Prevederile se regăsesc în avizul Executivului asupra amendamentelor la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale, care face parte din pachetul de măsuri privind politica fiscală pentru 2027.

Potrivit documentului, Guvernul nu susține menținerea cotei reduse a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de 8% pentru sectorul HoReCa și pentru majoritatea produselor agricole, în condițiile în care proiectul prevede majorarea acesteia la 12%.

„Majorarea cotei TVA de la 8 % la 12 % pentru majoritatea produselor agricole urmărește o delimitare mai clară între produsele destinate consumului alimentar de bază și celelalte categorii de bunuri agricole. Menținerea unei cote reduse pentru o categorie largă de produse creează diferențieri fiscale semnificative între bunuri și poate conduce la extinderea facilității dincolo de obiectivul inițial de protecție a consumului esențial. Prin urmare, diferențierea cotelor de 8 % pentru produsele alimentare de primă necesitate și 12 % pentru celelalte produse agricole permite orientarea țintită a facilității fiscale către consumul esențial, concomitent cu reducerea graduală a tratamentului fiscal preferențial pentru bunurile care nu prezintă același caracter de necesitate”, se arată în document.

Executivul argumentează că facilitatea fiscală de 8% trebuie concentrată asupra produselor esențiale și social importante, în timp ce serviciile HoReCa nu pot fi considerate de strictă necesitate. Majorarea TVA la 12%, în locul aplicării imediate a cotei standard de 20%, ar permite, potrivit Guvernului, adaptarea graduală a agenților economici la noul regim fiscal.

Scutiri mai mari pentru persoane fizice

Guvernul susține majorarea scutirii personale majore de la 34620 de lei la 46680 de lei. Totodată, Executivul acceptă majorarea scutirii pentru copii de la 9900 de lei la 11040 de lei.

În schimb, nu susține amendamentele care urmăresc extinderea unor facilități fiscale pentru anumite categorii de contribuabili, inclusiv scutirea de impozit pe venit pentru persoanele de peste 60 de ani din domeniile literaturii, artei și științei, în cazul veniturilor obținute din drepturi de autor de tip royalty.

Guvernul argumentează că vârsta contribuabilului nu este, în sine, „un criteriu suficient pentru acordarea unei scutiri generale” și consideră că sprijinul pentru persoanele vârstnice cu venituri reduse ar trebui acordat prin măsuri țintite, în funcție de venit și situația economică.

Guvernul respinge facilități pentru agricultori și întreprinderi

Executivul nu susține propunerea de acordare a unui venit neimpozabil de până la 200 de mii de lei din vânzarea anuală a propriei producții agricole procesate sau prelucrate de către gospodăriile țărănești, pentru o perioadă de trei ani. Potrivit avizului, măsura ar putea crea un regim fiscal preferențial, ar distorsiona concurența și ar genera dificultăți de control fiscal.

De asemenea, Guvernul nu susține acordarea unor facilități fiscale pentru întreprinderile agroalimentare integrate vertical, cu ciclu complet de producție. Autoritățile invocă lipsa unor criterii clare de eligibilitate, a unor limite privind veniturile și a unor mecanisme care să garanteze că economiile obținute din scutirea de impozit ar fi reinvestite în modernizarea și dezvoltarea capacităților de producție.

Nu este susținută nici propunerea de a acorda întreprinderilor agroalimentare dreptul la restituirea TVA și a accizelor pentru motorina achiziționată. Guvernul afirmă că urmează să intervină cu instrumente de sprijin pentru sectorul agricol în contextul crizei energetice, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

În același timp, Executivul respinge propunerea de a permite deducerea cheltuielilor suportate de angajatori pentru compensarea costurilor salariaților care muncesc la distanță, invocând dificultatea de a separa cheltuielile profesionale de cele personale, precum cele pentru electricitate, încălzire, internet sau telefonie.

Alte modificări acceptate parțial

Printre amendamentele susținute parțial se numără și cel privind extinderea cheltuielilor deductibile pentru persoanele fizice, prin includerea serviciilor destinate practicării activităților sportive. De asemenea, Guvernul acceptă majorarea plafonului lunar pentru energia electrică livrată cu facilități fiscale de la 100 kWh la 150 kWh pentru fiecare punct de consum.

Prin aviz este susținută extinderea spectrului de mărfuri destinate activităților sportive scutite de TVA și de taxe vamale, precum și includerea serviciilor de editare, a drepturilor de autor și a drepturilor conexe în categoria livrărilor scutite de TVA cu drept de deducere.