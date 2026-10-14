Ucraina va majora cu circa 20% debitul de apă deversat de la hidrocentrala Novodnistrovsk

Ucraina a acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat de la Complexul hidroenergetic Novodnistrovsk, în contextul situației hidrologice complicate de pe râul Nistru. Decizia a fost discutată în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Vasile Tofan, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal, se arată în comunicatul Guvernului.

Potrivit Executivului, în cadrul discuțiilor au fost abordate în principal gestionarea crizelor energetice și hidrologice. Deși situația pe cursul superior al Nistrului rămâne complicată, partea ucraineană a acceptat să crească debitul de apă deversat de la complexul hidroenergetic, comparativ cu perioada precedentă.

Un alt subiect al întrevederii a vizat cooperarea dintre R. Moldova și Ucraina în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile urmează să continue în cadrul vizitei pe care premierul Vasile Tofan o va efectua la Kiev spre sfârșitul lunii octombrie, scrie sursa citată.

Starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost instituită pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie, prin decizia Parlamentului. Măsura are caracter preventiv și a fost adoptată în contextul deficitului hidrologic sever de pe râurile Nistru și Prut, unde nivelul scăzut al apei riscă să afecteze funcționarea stațiilor de captare și continuitatea alimentării populației cu apă potabilă.