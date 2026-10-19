Doi consilieri prezidențiali, numiți „consilieri principali” ai președintei Maia Sandu

Consilierii prezidențiali Olga Roșca și Stanislav Secrieru au fost numiți, din 19 octombrie, în funcția de consilieri principali. Mai exact, Roșca a fost numită în funcția de consilieră principală a președintei R. Moldova pentru politică externă și afaceri europene, iar Secrieru a fost numit în funcția de consilier principal al președintei R. Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Național de Securitate.

Numirea vine după ce, pe 8 octombrie, șefa statului a semnat un decret prin care sintagma „consilieri” a fost înlocuită cu „consilieri principali” în Regulamentul Aparatului Președintelui R. Moldova.

Olga Roșca a ocupat, din aprilie 2023, funcția de consilieră pentru afaceri externe și comunicare strategică. Din decembrie 2024, a preluat funcția de consilieră a președintei pentru politică externă și afaceri europene.

Și Stanislav Secrieru ocupă, din septembrie 2023, funcția de consilier al președintei R. Moldova în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate.