VIDEO/ Se trăiește mai bine în R. Moldova acum decât se trăia acum un an, când erați în opoziție? Cum răspunde prim-ministra Natalia Gavrilița

Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova, a evitat să spună, tranșant, dacă ea crede că astăzi, în R. Moldova se trăiește mai bine decât se trăia cu un an în urmă, când partidul pe care-l reprezintă era în opoziție. Totodată, șefa Guvernului afirmă că nu este deranjată de faptul că popularitatea guvernării a scăzut, la jumătate de an după ce a ajuns să conducă țara.

Declarații la aceste subiecte, Gavrilița a făcut în cadrul unui interviu acordat Ziarului de Gardă.

— Se trăiește în R. Moldova mai bine acum decât se trăia acum un an, când erați în opoziție?

— Cred că nu trebuie să spun eu asta. Asta trebuie să o spună oamenii. Cu siguranță, există probleme foarte mari cauzate de criza prețurilor. Aceasta erodează nivelul de viață al populației. În același timp, am crescut pensiile mai mult decât rata inflației. Guvernul se preocupă, în primul rând, de acest nivel de bunăstare al populației. În momentul în care mă întrebați dacă în Moldova se trăiește mai bine sau nu, eu cred că la această întrebare trebuie să răspundă cetățenii, iar Guvernul poate să răspundă doar atunci când are anumite măsurări. De exemplu, dacă scade sau nu nivelul de sărăcie și altele.

— Simțiți, spre exemplu din comentariile de pe rețelele sociale, din discuțiile cu oamenii, că popularitatea guvernului pe care-l conduceți a scăzut în ultimele luni?

— Eu urmăresc inclusiv și sondajele de opinie. Înțeleg că susținerea pentru PAS a scăzut la nivelele precedente, înainte de campania electorală. Urmăresc aceste sondaje, dar și mai important – merg în teritoriu, discut cu oamenii, ca să înțeleg preocupările lor. Eu înțeleg că este o perioadă de mai multe crize, o perioadă dificilă, iar această creștere de prețuri bate pe buzunarele fiecărui. Într-adevăr, sunt timpuri dificile. Să știți că pe mine mai mult mă preocupă cum Guvernul poate fi alături de aceste persoane, cum putem crește pensiile, salariile, cum putem oferi indemnizații, compensații pentru creșterea tarifelor, cum putem deschide piețe de afaceri noi, ca să reanimăm economia, să facem proiecte de infrastructură, cum putem pune bazele pentru revenirea economică și nu care este susținerea pentru Guvern sau susținerea pentru partid. Noi nu avem alegeri în următorii câțiva ani…

— Sunteți sigură că nu vom avea alegeri?

— Sunt absolut sigură, pentru că următoarele alegeri sunt alegerile locale, care vor avea loc la sfârșitul anului 2023. Deci, preocuparea noastră nu este electorală, ci o preocupare de guvernare și de susținere a oamenilor care acum trec printr-o perioadă dificilă.

— Dar luați în calcul că în următoarea perioadă ar putea să apară nemulțumiri mari, inclusiv în rândul liderilor PAS, inclusiv în rândul deputaților PAS, care ar putea să vrea altceva, inclusiv un alt guvern?

— Eu discut săptămânal cu colegii mei din Parlament. Noi coordonăm agenda parlamentară, legislativă, inițiativele Guvernului. Discutăm subiectele unde sunt mai multe opinii. Uneori avem discuții aprinse, pentru că suntem un partid democratic. Însă până la urmă noi toți ne dorim un lucru esențial – Moldova să rămâne în spațiul liber, Moldova să rămână pe calea integrării europene, Moldova să rămână pe calea dezvoltării economice, în baza unor valori democratice și nu cred că anumite discuții, chiar și certuri contextuale mici, pot deraia această agendă.

Natalia Gavrilița, prim-ministra R. Moldova, a vorbit, într-un interviu acordat pentru Ziarul de Gardă, despre necesitatea celor mai recente restricții anti-covid, trecerea școlilor pe online și necesitatea prezentării certificatelor Covid-19 în aproape toate spațiile închise, cu câteva excepții. Biserica e printre instituțiile care nu a fost vizată în ultima hotărâre a Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică.

Am discutat cu prim-ministra și despre cealaltă criză majoră cu care se confruntă R. Moldova, cea a gazelor naturale. Natalia Gavrilița a fost întrebată despre încrederea pe care o are în șeful de la Moldovagaz, și dacă crede că acel contract semnat cu Gazprom nu este în detrimentul R. Moldova. Prim-ministra a vorbit inclusiv despre activitatea Guvernului și a miniștrilor, despre posibile remanieri guvernamentale, dar și despre faptul că încrederea în guvernare scade.

