Scrisoare deschisă a unui fost director al CFM către președinta Maia Sandu și Comisia parlamentară de anchetă privind situaţia de la CFM

Fostul director al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Iurie Topală, a adresat o scrisoare deschisă către președinta R. Moldova Maia Sandu și către Comisia Parlamentară de anchetă privind situaţia Î.S. „Calea ferată din Moldova” prin care cere să îl citeze pentru a oferi informaţii privind situaţia de la întreprindere la data plecării sale din funcţia de director. Totodată, acesta îi cere Maiei Sandu să dispună efectuarea de către Preşedinţie a propriei anchete asupra situaţiei de la CFM „în scopul prevenirii falimentului şi întreprinderii de măsuri urgente pentru salvarea întreprinderii”.

„Deşi am plecat în 2019 din funcţia de director general al CFM, sunt rugat sistematic de către colectivul CFM să iau atitudine cu privire la starea precară financiară a întreprinderii. Oamenii sunt disperaţi şi profund dezamăgiţi de inacţiunea autorităţilor faţă de dezmăţul care se petrece în prezent la întreprindere. Majoritatea lor se tem să vorbească despre incompetenţa actualei echipe manageriale a CFM, pentru a nu fi persecutaţi. Mă simt obligat, la rugămintea muncitorilor CFM, să Vă sesizez cu referire la următoarele.

În una din postările mele anterioare am atras atenţia asupra faptului că ex-preşedintele ţării minte atunci când spune că la mijlocul anului 2019 ar fi existat restanţe salariale faţă de angajaţii CFM şi am adus dovezi că în 2019 angajaţii CFM primeau salariile la zi, fără întârzieri, iar restanţe la plată nu se înregistrau. Minciunile exponenţilor PSRM nu s-au oprit aici, iar actualul director interimar al CFM – Adrian ONCEANU, răspunzând la întrebarea muncitorilor nodului feroviar Ocniţa unde sunt salariile, acesta a răspuns – întrebaţi-l pe Topala. Acest răspuns este plin de cinism şi obrăznicie şi denotă, pe lângă lipsa de respect, o atitudine de dispreţ faţă de muncitorii CFM. Vreau să atrag atenţia că eu am răspuns unde sunt salariile atunci când activam şi nu doar că le-am răspuns dar le şi achitam, lichidând şi restanţa înregistrată în 2015. Negarea oricărei responsabilităţi în administrarea treburilor CFM reflectă intenţia actualei conduceri de a falimenta întreprinderea şi de a da vina pe predecesori. Ştiu că nu le va reuşi să o falimenteze atât timp cât derulează ancheta parlamentară şi mai cu seamă dacă va fi demarată şi o anchetă a Preşedinţiei. Nu le va reuşi nici să dea vina pe predecesori pentru că rezultatele financiare nu pot fi manipulate, iar eu le voi face publice ori de câte ori va fi nevoie.



Trebuie să Vă spun că atunci când exercitam funcţia de conducător al CFM, sesizam cu regularitate autorităţile despre orice posibile riscuri care ar periclita buna desfăşurare a activităţii economice a CFM. De multe ori eram criticat, dar acceptam critica pentru că eram conducător, iar un conducător trebuie să-şi asume atât realizările cât şi eşecurile. Indolenţa actualei conduceri a CFM nu se limitează doar la pasarea responsabilităţii pe predecesori, ei merg mai departe şi î-şi arogă realizările mele. Au spus că ei au cumpărat locomotive, deşi contractul de achiziţie l-am încheiat eu după ani de realizare a precondiţiilor finanţatorului, au spus că vor repara capital infrastructura feroviară, deşi nu au cumpărat nici o traversă în aproape 2 ani, pe când eu efectuam lucrări de întreţinere a căii ferate în vederea ridicării restricţiilor de circulaţie şi lista poate continua.



Când am venit la CFM în 2015, datoria totală a CFM era de aproape 700 mil lei, iar când am plecat în 2019, datoria totală a întreprinderii era de cca 300 mil lei, fiind redusă cu aproape 400 mil lei. Astăzi CFM înregistrează o datorie totală de cca 500 mil lei. Această creştere fulminantă a datoriei este cauzată strict de către actuala conducere fie de incompetenţa lor fie de rea-intenţia lor, sper ca deputaţii din Comisia de anchetă să elucideze aceste circumstanţe”, susține Topală.

În acest sens, Iurie Topală solicită Comisiei Parlamentare de anchetă privind situaţia Î.S. „Calea ferată din Moldova” să

Să îl citeze pentru a oferi informaţii privind situaţia reală a întreprinderii la data plecării mele din funcţia de director; Să facă publice informaţiile privind evoluţia datoriei CFM începând cu 2010 până în 2021, cu reflectarea datoriilor: salarială; comercială şi credite bancare; Efectuarea de urgenţă a unei evaluări a actualei echipe de „manageri” a CFM în scopul elucidării competenţelor lor profesionale, pentru a preveni falimentarea întreprinderii din cauza incompetenţei lor; Adresarea de urgenţă către fondatorul CFM – Agenţia Proprietăţii Publice şi către Ministerul Economiei şi al Infrastructurii pentru realizarea unui plan de măsuri anti-criză la CFM.



De asemenea, roagă președinta R. Moldova, Maia Sandu:

Să dispună efectuarea de către Preşedinţie a propriei anchete asupra situaţiei la Calea Ferată din Moldova în scopul prevenirii falimentului şi întreprinderii de măsuri urgente pentru salvarea întreprinderii; Să îl audieze pentru a oferi informaţii veridice privind situaţia reală a întreprinderii la data plecării mele din funcţia de director şi pentru a propune soluţii imediate de depăşire a crizei.

Comisia Parlamentară de control al finanțelor publice a fost creată în urma situației financiare critice la Î.S. „Calea Ferată din Moldova”. Către finele anului 2020, datoria creditoare a întreprinderii constituia 459,4 milioane lei. Restanțele salariale (parțial, pentru luna octombrie și luna noiembrie a anului 2020) constituiau 35,5 milioane lei, iar datoriile la bugetul de stat – 5,5 milioane lei.

În context, membrii comisiei au optat pentru identificarea cât mai rapidă a soluționării problemei ce ține de salariile restanțiere a angajaților întreprinderii „Calea Ferată a Moldovei”.

Comisia de anchetă va antrena în activitatea sa toate autoritățile statului responsabile, va audia părțile și persoanele implicate și va prezenta Parlamentului, în termen de până la 60 de zile, raportul cu privire la rezultatele și concluziile anchetei.

Situația de la ÎS „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) a degradat cotinuu începând cu anul 2009. Declarația a fost făcută la 9 februarie, în cadrul unui briefing de presă de către reprezentanții CFM. Totodată, conducerea întreprinderii a venit cu un apel către cei care sunt interesați de situația întreprinderii și au susținut că actuala conducere întreprinde toate măsurile necesare pentru rezolvarea situației.

Totodată, Procuratura Anticorupție a pornit o investigație referitoare la situația economico-financiară de la Î.S. „Calea Ferată a Moldovei”(CFM). Anunțul a fost făcut la 10 februarie, de către deputatul Platformei Demnitate și Adevăr Igor Munteanu.