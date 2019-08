Reacții oficiale după incidentul aeronautic anunțat public de către un controlor de trafic al Moldatsa

În urmă cu aproximativ 2 luni, un avion al companiei Air Moldova cu 140 de pasageri la bord ar fi fost aproape de o coliziune în aer cu un alt avion de dimensiuni mai mici. Informația a fost dezvăluită de către un controlor de trafic aerian din cadrul Moldatsa, Eugen Sajin. Acesta menționează că nu s-ar fi făcut o investigație adecvată a incidentului, iar vina a fost pusă pe seama controlorilor de trafic.

„Au trecut 60 de zile de la un grav incident aeronautic în spațiul R. Moldova cu urmări greu de imaginat. MoldATSA tace, Autoritatea Aeronautică Civilă tot, pe toți îi aranjează, aviația e safe! Dle Octavian Nicolaescu (directo AAC, n.r.) știți că ați încredințat investigația unei companii în care angajații se tem să raporteze evenimentele aeronautice? Dle Iulian Scorpan (director Air Moldova, n.r.), vă aranjează faptul că aeronava Airbus A320 EK32002 (140 pasageri, dintre care 6 copii la bord) a fost în risc de coliziune în aer?”, a scris pe facebook Eugen Sajin, controlor de trafic în cadrul Moldatsa.

„După incident ce credeți, care a fost concluzia? Au fost revizuite procedurile? A fost îmbunătățit echipamentul? A fost suplinit personalul? S-au creat mecanisme de protecție? -NU! Administratorul MoldATSA, Veaceslav Frunze sancționează controlorii de trafic aerian. De ce de făcut o investigație normală când poți da vina pe controlori. Pentru că în viziunea lui Veaceslav Frunze și a managerilor săi de top aduși de el, alte probleme la MoldATSA nu mai sunt, totul zboară strună! Revin cu detalii”, a mai scris Eugen Sajin. Solicitat de ZdG pentru detalii, Sajin a menționat că va reveni mai târziu cu descrierea problemei.

Site-ul tv8.md a scris vineri, 23 august că pe 23 iunie, o aeronava „A 320”, care executa o cursă avia a companiei „Air Moldova”, cu 140 de pasageri la bord, era cât pe ce să se ciocnească în aer cu un avion de mici dimensiuni, care a decolat de pe aerodromul de la Vadul lui Vodă.

„În tură trebuiau să activeze 15 controlori de navigație aeriană/dispeceri, dar erau doar 9, respectiv dispecerul responsabil de acest avion, după lucru continuu de mai mult de 6 ore, fiind extrem de obosit, a părăsit locul de muncă și a uitat să verifice care e situația pe traiectoria decolării avionului „A 320”. În acel moment, de pe aerodromul Vadul lui Vodă a decolat un „An 2” cu parașutiști. Ulterior „A 320” a trecut pe sub „An 2”, la distanța de circa 10-15 metri, astfel traiectoriile acestor avioane s-au intersectat. Avioanele nu s-au ciocnit doar datorită faptului că avionul de mici dimensiuni are viteza redusă și are nevoie de circa 30 de minute ca să ridice altitudinea de 1 000 de metri”, a povestit pentru TV8 o sursă din cadrul „Moldatsa”, care a cerut să-i fie păstrat anonimatul.

Reacția AIR Moldova

Iulian Scorpan, directorul Air Moldova, a precizat pentru ZdG că a auzit despre incident din presă și că instituția nu a fost anunțată și nu cunoștea despre acest caz. „Sunt sincer cu dvs și vă spun că am aflat din presă despre asta. Deja miercuri, după aceste zile libere. Dacă sunt așa cazuri, Moldatsa trebuie să raporteze la Autoritate. Din ce știu, n-a fost niciun raport, nimic. Probabil nici autoritatea nu știe”, a declarat Scropan.

Reacția Autorității Aeronautice Civile

„Ministerul Economiei și Infrastructurii este instituția responsabila pentru examinarea incidentelor aeronautice. Pe acest caz, prin intermediul sistemului de raportare voluntară instituit pe siteul AAC am fost informați despre acest incident în luna iunie. AAC a solicitat examinarea acestuia de către MoldATSA cu solicitarea de a ne informa despre cauzele produse. În cadrul inspecțiilor AAC se vor verifica inclusiv și realizarea măsurilor corective propuse”, se precizează în reacția oficială a ACC. Vom reveni cu detalii