Punct în cariera Veronicăi Herța la Apă Canal Chișinău: „Mă dau la o parte”

După un an și opt luni de șefie la întreprinderea municipală „Apă-Canal Chișinău” S.A., Veronica Herța pleacă din funcția de director general. Aceasta a făcut anunțul pe o rețea de socializare, acolo unde scrie că nu se ține de funcții și că demnitatea sa este mai presus. Astăzi, 22 mai, Adunarea Generală a întreprinderii municipale a acceptat cererea sa de demisie și l-a numit nou director pe Valeriu Meșca.

„Public anunţ că astăzi de către Adunarea Generală a fost acceptată Cererea de demisie din poziţia de Director General. Eu nu m-am ținut niciodată de funcții. Demnitatea mea este mai presus. Nici în concediu de boală artificial, cum fac alții, nu am de gând să mă duc. Mă dau la o parte… Mă bucur că am reuşit să readuc la viaţă întreprinderea şi Proiectul, mă bucur că am reuşit să facem o echipă, mă bucur că am reuşit să lansăm mai multe proiecte pentru asigurarea unui serviciu mai calitativ consumatorilor, mă bucur că am readus speranţa în ochii angajaţilor… Sunt cu conştiinţa curată că în toată activitatea mea din cadrul Primăriei mun. Chişinău şi din poziţia Director General la Apă Canal, mi-am dăruit toată puterea şi priceperea pentru a asigura o dezvoltare durabilă în interesul consumatorilor dar şi angajaţilor”, a scris Veronica Herța pe Facebook.