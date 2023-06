Premierul Recean a declarat că directorul APP a depus cerere de demisie. Anunțul vine la câteva ore după apariția în presă a unei înregistrări în care este menționat Alexandru Musteață

Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Alexandru Musteață, a depus cerere de demisie. Declarația a fost făcută joi, 15 iunie, de către prim-ministrul Dorin Recean după o vizită de lucru la Strășeni și la câteva ore după apariția în spațiul online a unei secvențe audio de la o ședință controversată a Procuraturii Anticorupție (PA), în timpul căreia a fost menționat și actualul director al APP.

Premierul Recean a menționat faptul că demisia lui Alexandru Musteață vine în contextul noii reorganizări a APP-ului.

Joi, 15 iunie, o nouă înregistrare audio atribuită șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, de la ședința controversată a PA, a apărut în mediul online. În timpul discuției cu procurorii anticorupție, șefa instituției a declarat că a venit în R. Moldova pentru a schimba lucrurile și că este sigură că va reuși. Veronica Dragalin a vorbit despre o scrisoare pe care a primit-o de la actualul director al Agenției Proprietății Publice (APP), Alexandru Musteață, și a atenționat procurorii și ofițerii corupți, care denigrează imaginea instituției, că vor fi trași la răspundere.

Șefa PA a mai spus în timpul ședinței că, pe 26 mai, a primit o scrisoare de la directorul APP, Alexandru Musteață, în care se indica despre anumite scheme de corupție comise de unii procurori și judecători. În scrisoare a fost menționat și Vasile Plevan, adjunctul interimar al procurorei-șefe a PA.

Pe data de 29 mai, eu i-am scris domnului Alexandru Musteață în legătură cu scrisoarea, unde l-am informat că declarațiile false împotriva unui procuror sau împotriva instituției noastre, o campanie de denigrare a unui procuror încalcă Codul penal. Eu l-am chemat la mine în oficiu și el s-a prezentat pe data de 31 mai. Eu i-am spus direct ce cred eu despre această scrisoare. După ce am vorbit cu el jumătate de oră, omul ăsta și-a cerut scuze și voia să-și ceară scuze de la Vasile Plevan. Voia să facă tot posibilul să scrie o altă scrisoare. M-a întrebat ce să scrie el în altă scrisoare către Comisia Pre-Vetting, ce poate să facă pentru ca să repare tot ce-a făcut până acum. Eu i-am spus să-și găsească un avocat și eu vreau ca voi să atrageți atenția cu toții la ce-o să se întâmple cu omul acesta mai departe, unde o să ajungă Alexandru Musteață de la APP.

Pe Telegram deja a apărut informația că urmează să fie dat afară. Vă rog să urmăriți atent ce o să i se întâmple acestui om pentru ce a făcut. Persoanele care se ocupă cu așa chestii vor fi trase la răspundere. Eu în țara asta am mandat de cinci ani. Mandatul meu e mai lung decât al deputaților, al președintelui. Eu sunt aici pentru cinci ani. Eu nu mă duc nicăieri, am să fiu aici, am să lupt pentru procurorii integri. Eu voi fi prezentă la arestarea procurorilor, consultanților și ofițerilor corupți. Eu vreau să vă fie tuturor foarte clar care vor fi consecințele pentru actele pe care le comiteți aici. O cerere de demisie nu o să vă rezolve problema. Dacă ați făcut lucrurile pe care le-ați făcut, va fi răspundere penală. Eu nu arunc cuvinte goale (…)”, a declarat Veronica Dragalin.