„Discursul meu a fost înregistrat ilegal”. Ce spune Veronica Dragalin despre o secvență audio, atribuită ei, care apare în mediul online

O înregistrare audio atribuită șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, de la o ședință organizată de aceasta cu colectivul PA, a fost publicată miercuri, 14 iunie, de portalul pulsmedia.md. Conform înregistrării, șefa PA ar fi declarat că nu are răbdare să intre cu „echipe de mascați, la cineva în casă, la ora șase dimineața”.

„Și eu nu am răbdare să intru eu personal cu echipe de mascați, la cineva în casă, la ora șase dimineața, față de copiii voștri, soțiile, soții voștri, să fiți arestați, puși în cătușe și trimiși la închisoare. Eu nu am răbdare să se întâmple lucrul acesta. Eu personal o să fiu acolo!”, ar fi spus Veronica Dragalin în timpul ședinței.

Solicitați de Ziarul de Gardă, reprezentanții PA au declarat că „înregistrarea este autentică” și că „este o porțiune a ședinței care a avut loc pe 7 iunie 2023, la 9:00, cu întregul colectiv al PA în sala la etajul cinci din sediul CNA, unde nu au fost prezente persoane în afara colectivului PA”.

„(…) Discursul meu a fost înregistrat ilegal fără cunoștința mea. Eu încurajez această persoană sau persoane să publice întregul discurs. Nu am de ce mă teme pentru că eu, niciodată n-am spus ceva care nu sunt gata să spun și în public. Infractorii corupți au de ce se teme, pentru că noi avem înregistrări care demonstrează vinovăția lor”, a spus șefa PA, Veronica Dragalin, pentru ZdG.

Miercuri, 7 iunie, realitatea.md a publicat un document, scriind că ofițerii CNA ar fi depus o plângere colectivă pe numele șefei PA Veronica Dragalin pe care o acuzau de intimidare. Crime-moldova.com a scris că Veronica Dragalin și-ar fi amenințat subalternii cu percheziții și dosare și le-ar fi cerut celor „care se simt cu musca pe căciulă să-și dea benevol demisia pentru a evita acest lucru”.

Vineri, 9 iunie, Veronica Dragalin a ținut un live pe pagina de Facebook a Procuraturii, în care a vorbit despre situația creată între CNA și PA, subliniind că „noi nu avem conflicte”. „Cred că e absolut normal ca șefii a două instituții câteodată să ajungă într-o situație când este o neînțelegere”, astfel a comentat șefa Procuraturii Anticorupție (PA) Veronica Dragalin zvonurile apărute pe mai multe canale anonime de Telegram privind un conflict între aceasta și directorul Centrului Național Anticorupție (CNA) Iulian Rusu. Potrivit procurorei șefei PA, situația prezentată în spațiul public ar fi fost distorsionată.

Potrivit șefei PA, luni, 5 iunie, a avut loc ședința săptămânală a procurorilor anticorupție, în urma căreia pe unele canale de Telegram ar fi post publicat informații false despre ea.

„Moldova e o țară foarte mică, unde se cunosc foarte multe persoane și au relații între ele. Am spus colectivului că de mai multe ori s-au întâmplat situații când la mine pe masă ajunge o sesizare despre un avocat corupt, fost procuror din Procuratura Anticorupție. Când ajunge așa ceva la mine pe masă, îmi vine foare greu să știu cu cine din PA pot vorbi despre acest caz, cu cine se cunoaște acest avocat fost procuror, pentru că eu nu-i cunosc. Eu nu cunosc relațiile între angajații PA și alte persoane din R. Moldova. Am spus colectivului că aceasta este o problemă pentru mine și aș vrea să găsim o soluție. O soluție pe care am propus-o a fost ca fiecare angajat să scrie o listă a tuturor persoanelor apropiate, nași, cumnați, pe care nu ar vrea să-i investigheze. Le-am spus că înțeleg că aceasta e viața noastră privată și ar fi straniu să scrii așa o listă și să o dai șefului tău, așa că i-am asigurat că nu vom face neapărat asta, dar le-am spus să se gândească și ei la o soluție (…)”, a povestit Dragalin.