Povestea tristă a unui călugăr. Noi putem să-l ajutăm

Călugărul Foca (Ion Buzatu) este originar din satul Miclești, raionul Criuleni. În urmă cu câțiva ani a fost diagnosticat cu cancer în ultima stadie de dezvoltare, la coloana vertebrală. Atunci a pornit lupta pentru viață.

Au urmat ani grei de chinuiri. A fost nevoit să revină la casa părintească, unde de mulți ani nu a mai trecut nimeni, pentru a se putea pune pe picioare. Însă, aici, zilnic trebuie să facă față sărăciei și lipsurilor, trăind doar cu pensia de invaliditate. Deși a reușit să învingă cancerul, bărbatul are nevoie de o perioadă îndelungată de reabilitare, care este foarte costisitoare, plus că medicii i-au depistat că suferă de diabet și Hepatita C. În afară de oamenii cu suflet mare nu are cine să îl ajute. Cine vrea să-i dea o mână de ajutor și o șansă la viață normală o poate face aici sau expediind un SMS cu numărul 965 la numărul scurt 1555 (Abonații Moldcell, Unite). *Suma unei donații este de 24 de lei.