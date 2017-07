La pes­te 24 de ore de reți­ne­re a cur­sei Heraklion-Chișinău, ope­ra­tă de com­pa­nia „Fly One”, Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă din R. Mol­do­va a venit cu o reac­ție. Insti­tu­ția care eli­be­rea­ză licen­țe pen­tru efec­tu­a­rea cur­se­lor aerie­ne, veri­fi­că și eli­be­rea­ză cer­ti­fi­ca­te de navi­ga­bi­li­ta­te pen­tru aero­na­ve, sus­ți­ne că zbo­rul FlyO­ne a fost ope­rat cu aero­na­va arme­neas­că, care este în regim „wet lea­se”, ceea ce nu per­mi­te Auto­ri­tă­ții Aero­nau­ti­ce Civi­le al Repu­bli­cii Mol­do­va să se impli­ce în inves­ti­ga­rea eve­ni­men­tu­lui aero­nau­tic.

„Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă își expri­mă regre­tul în legă­tu­ră cu inco­mo­di­tă­ți­le cre­a­te pasa­ge­ri­lor cur­sei Hera­k­li­on – Chi­si­nau din 2 iulie 2017, ope­ra­tă de com­pa­nia Fly One, urma­re a defec­țiu­nii depis­ta­te în tim­pul zbo­ru­lui și vine cu urmă­toa­re­le pre­ci­zări: Zbo­rul FlyO­ne a fost ope­rat cu aero­na­va arme­neas­că, care este în regim wet lea­se, ceea ce nu per­mi­te Auto­ri­tă­ții Aero­nau­ti­ce Civi­le al Repu­bli­cii Mol­do­va să se impli­ce în inves­ti­ga­rea eve­ni­men­tu­lui aero­nau­tic. Con­form pre­ve­de­ri­lor sis­te­mu­lui euro­pean de veri­fi­ca­re a aero­na­ve­lor stră­i­ne SAFA, rapor­tul pri­vind con­di­ți­i­le de ope­ra­re va fi exa­mi­nat de către Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că din Arme­nia, sub ai cărei moni­to­ri­za­re se află aero­na­va. Totuși, AAC al Repu­bli­cii Mol­do­va va soli­ci­ta o infor­ma­ție amplă des­pre cir­cum­stan­țe­le ope­ră­rii zbo­ru­lui de la cole­gii din Arme­nia. În ace­lași timp, ime­di­at după reve­ni­rea din Hera­k­li­on pe Aero­por­tul Inter­națio­nal Chi­și­nău, în cadrul pro­gra­mu­lui UE de veri­fi­ca­re a aero­na­ve­lor stră­i­ne, Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă al Repu­bli­cii Mol­do­va va ini­ția inspec­ția SAFA al aero­na­vei, pen­tru a sta­bili con­di­ți­i­le ulte­ri­oa­re de navi­ga­bi­li­ta­te. De ase­me­nea, îndem­năm toți pasa­ge­rii cur­sei, inclu­siv a celor ulte­ri­oa­re care au înre­gis­trat întâr­zi­eri, să soli­ci­te com­pen­sa­ții, care sunt garan­ta­te prin Regu­la­men­tul pri­vind com­pen­sa­rea şi asis­tenţa pasa­ge­ri­lor în even­tu­a­li­ta­tea refu­zu­lui la îmbar­ca­re şi anu­lă­rii sau întâr­zi­e­rii pre­lun­gi­te a zbo­ru­ri­lor, apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 836 din 08 noiem­brie 2012. Infor­ma­ții depli­ne pri­vind sume­le de care pot bene­fi­cia, pre­cum și pro­ce­du­ri­le de obți­ne­re a com­pen­sa­ți­i­lor pot fi con­sul­ta­te pe pagi­na web al AAC http://www.caa.md/rom/passenger_rights/, pre­cum și în ghi­dul ela­bo­rat de AAC”, infor­mea­ză Auto­ri­ta­tea Aero­nau­ti­că Civi­lă.

Ante­ri­or, ZdG a încer­cat să dis­cu­te cu șeful Auto­ri­tă­ții Aero­nau­ti­ce Civi­le des­pre inci­dent, sem­na­le­le pasa­ge­ri­lor pre­cum că tele­foa­ne­le com­pa­niei nu sunt dis­po­ni­bi­le, sta­rea aero­na­ve­lor este deplo­ra­bi­lă, dar și des­pre fap­tul că la ofi­ci­ul „Fly One” nu acti­vea­ză nimeni.

Șefa ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Auto­ri­tă­ții are ambe­le tele­foa­ne deco­nec­ta­te, iar la anti­ca­me­ra direc­to­ru­lui Radu Bez­niuc am fost anun­țați că aces­ta este ple­cat în oraș și nu este dis­po­ni­bil, de ace­ea vom pri­mi un răs­puns după ce va reve­ni la ser­vi­ciu. Am soli­ci­tat să dis­cu­tăm cu directorul-adjunct al Auto­ri­tă­ții, Nico­lae Buzu, dar am fost anun­țat că se află în con­ce­diu. Secre­ta­ra a decla­rat că nimeni alt­ci­ne­va nu poa­te să ne vor­beas­că la subiect, chiar dacă am cerut con­tac­te­le direc­ți­ei care se ocu­pă de inspec­ții și con­troa­le. Tot­o­da­tă, am fost asi­gu­ra­țați că vom fi ape­lați când insti­tu­ția va avea un răs­puns.

Până la acest moment ZdG nu a pri­mit vre­un apel. Și ape­lu­ri­le către com­pa­nia „Fly One” au rămas fără răs­puns.