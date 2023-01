Ministrul Apărării, despre declarațiile unor oficiali ruși privind o eventuală aderare a R. Moldova la NATO: „Sunt cointeresați ca R. Moldova să fie o țară dependentă de alții”

Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a refuzat să comenteze declarațiile venite de la Moscova privind o eventuală aderare a R. Moldova la Organizaţia Tratatului Nord Atlantic (NATO). Potrivit oficialului, cei care s-au arătat nemulțumiți în legătură cu afirmațiile președintei Maia Sandu, despre discuții referitor la statutul de neutralitate și securitatea R. Moldova, „sunt cointeresați ca R. Moldova să fie o țară dependentă de alții”.

„Nu vreau să comentez ceea ce spun cei care sunt cointeresați ca R. Moldova să fie o țară care este slab dezvoltată, care nu are sistem de apărare, care nu are economie, reziliență națională, și în general, este dependentă de alții. Asta este ceea ce ei își doresc, ca noi să nu avem capacitatea națională de a răspunde la crize și provocări. (…) Și factorii externi, și factorii interni. Consider că aceasta este o parte componentă a unui război hibrid care se duce împotriva guvernării R. Moldova și a statalității R. Moldova”, a spus ministrul Nosatîi în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive TV.