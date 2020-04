Licitația privind construcția unui havuz muzical în scuarul Miron Costin, contestată. Detalii despre inconsecvența autorităților

O companie participantă la licitația publică privind executarea lucrărilor de construcție a unui havuz muzical în scuarul Miron Costin, a cărei ofertă a fost respinsă, a contestat rezultatele tenderului. Motivul contestației se referă la una dintre condițiile pe care trebuiau să le întrunească agenții economici care și-au dorit să participe la licitație.

Mai exact, grupul de lucru care a organizat licitația, condus de Ion Burdiumov, șeful Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Primăriei mun. Chișinău, a prevăzut drept criteriu de eligibilitate ca firmele să fi construit până acum, în Republica Moldova, cel puțin trei havuzuri similare, „cu joc de lumini și jeturi de apă automatizat pe ritmul muzicii”.

La licitația anunțată pentru 25 martie și-au înaintat intenția de participare trei companii: „Capital” SRL, „Neostil” SRL și „Opal-Succes” SRL. Ultima este firma care în ianuarie, curent, a câștigat licitația publică privind proiectarea hazului din scuarul Miron Costin. Potrivit datelor din Registrul de Stat al Achizițiilor Publice, doar două companii însă au depus oferte: „Capital” SRL și „Neostil” SRL.

„Capital” SRL a depus o ofertă de 3,7 de milioane de lei și a prezentat drept exemple de lucrări „similare” efectuate construcția sistemelor de alimentare cu apă a satelor Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul, Vertiujeni, Tîrgu-Vertiujeni și Zăluceni, r. Florești.

De cealaltă parte, „Neostil” SRL a depus o ofertă de 3,8 milioane de lei și a prezentat un portofoliu care cuprinde lucrări ca havuzul muzical de pe teritoriul unui complex turistic din Anenii Noi, havuzul de la intrarea în parcul „Valea Trandafirilor” și un havuz muzical cu lumini din curtea unui complex locativ din capitală. Prima lucrare a fost executată în 2015, iar celelalte două, pe parcursul anului trecut.

„Neostil” SRL a fost desemnată câștigătoare a licitației, iar oferta „Capital” SRL a fost respinsă. Cea din urmă companie a contestat decizia grupului de lucru.

Întrebat despre motivele pentru care drept criteriu de participare a fost stabilită condiția executării a cel puțin trei havuzuri similare, cu joc de lumini și jeturi de apă automatizat pe ritmul muzicii, Ion Burdiumov a declarat că membrii grupului de lucru și-au dorit să aibă certitudinea că firma care avea să câștige licitația are experiență.

Autoritatea municipală nu este însă consecventă, deoarece pentru licitația din 24 aprilie privind desemnarea agentului economic care va construi un havuz muzical similar în parcul „La izvor” condiția către participanți este de a fi executat doar două havuzuri cu aceleași proprietăți muzicale și de iluminare.

„La începutul anului, când am lansat licitația, am stabilit trei. Ulterior au apărut mai multe sugestii pe platforma achizițiilor precum că trei sunt prea multe. Atunci am hotărât ca să existe 2 havuzuri construite. Ajunge două. Dacă a făcut două, o să poată face și al treilea. Asta-i situația”, a explicat Ion Burdiumov pentru ZdG.