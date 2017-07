„Iubi­to­ri­lor de situ­a­tii extre­me le suge­rez sa-si cum­pe­re bilet de la FlyO­ne si sa mear­ga in vacan­ta. Com­pa­nia asi­gu­ra o expe­rien­ta de neu­i­tat pe par­cur­sul zbo­ru­lui cu avi­oa­ne defec­te, cabi­ne depre­su­ri­za­te si jun­gle adven­tu­re in aero­port pe par­curs de o zi. Aven­tu­ra va con­ti­nua prin sti­mu­la­rea rab­da­rii. Este nevo­ie de per­soa­ne capa­bi­le sa rezis­te in con­di­tii de stres si sa se des­cur­ce indi­vi­du­al. O sin­gu­ra con­di­tie, sa aveti sufi­cien­ti bani cash veti avea nevo­ie de ei pen­tru a va gasi un bilet la retur daca veti avea noroc. Daca nu aven­tu­ra se va prelungi….Apropo, daca cine­va in aero­port va intre­ba What is this Fly One sa nu ii cre­deti este tot o par­te a jocu­lui!!!! Mai tineti min­te fil­mul cu Micha­el Dou­glas “The Game” ei, cam asa e doar ca am pla­tit mai putin, sper la rein­toar­ce­re sa nu pri­mesc un bon adi­tio­nal. Desi, deja se adu­na bonurile….Cu drag, din jun­gla”, scrie pe Face­bo­ok, Vic­to­ria Bucă­ta­ru.