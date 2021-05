DOC/ ASP anunță licitație deschisă de aproximativ 500 de milioane de lei pentru procurarea blanchetelor pentru actele de identitate și permise de conducere. Un deputat PAS a expediat demersuri către autorități pentru a stopa achiziția

Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat la sfârșitul lunii aprilie o licitație deschisă în valoare de 498 356 865 lei pentru procurarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare.

În context, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Radu Marian a expediat un demers prim-ministrului interimar, Aureliu Ciocoi, și șefului ASP – Vladislav Zara, prin care a solicitat stoparea achiziției. Totodată, deputatul a cerut Serviciului de Informații și Securitate (SIS) să verifice achiziția și să ofere informații cu privire la „posibilele elemente de fraudă”.

Ziarul de Gardă a contactat serviciul de presă al ASP pentru a afla de ce este necesară o asemenea achiziție și dacă în depozitul ASP există o rezervă de 400 mii de blanchete. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Olesea Pasicovschi, ne-a spus să expediem o solicitare de informații la acest subiect.

Deputatul PAS Radu Marian spune că din informațiile pe care le deține, în depozitul ASP există o rezervă de 400 mii de blanchete, „ceea ce ar fi suficient pentru activitatea instituției timp de aproximativ un an”.

„În an pandemic, cu Guvern demisionar, buget restrâns, nu are sens să anunți o astfel de licitație, nu? Ei bine, vin anticipatele și există șanse mari să fie învestit un Guvern nou în iulie, iar șefii probabil au decis că schemele și împărțeala trebuie făcute până atunci. Această licitație trebuie oprită imediat – suma este prea mare și există prea multe semnale de alarmă pentru ca aceasta să continue. Am trimis un demers prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi și șefului ASP – Vladislav Zara, prin care le-am solicitat să stopeze această achiziție. De asemenea, am solicitat SIS să verifice această achiziție și să ne ofere informații cu privire la posibilele elemente de fraudă. Vom reveni în curând cu detalii despre schemele frauduloase legate de achiziționarea blanchetelor pentru documente de identitate”, a scris Marian într-o postare pe Facebook.